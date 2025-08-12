Sở hữu khối tài sản 150 nghìn tỷ đồng nhưng tỷ phú Hong Kong chỉ cho con trai gần 7 tỷ mỗi tháng, tiêu 1.750 năm mới hết

Năm 2018, tỷ phú Hứa Thế Huân (Hui Sai Fun) qua đời ở tuổi 97, để lại khối gia sản khổng lồ trị giá 42 tỷ Hong Kong (gần 150 nghìn tỷ đồng).

Song, ông không chia thừa kế như thông thường, mà đưa toàn bộ tài sản vào quỹ tín thác. 15 thành viên gia đình nhà họ Hứa, bao gồm cả con trai duy nhất Hứa Tấn Hanh (Julian Hui) chỉ được nhận tiền sinh hoạt 2 triệu HKD mỗi tháng (gần 7 tỷ đồng).

Con số 2 triệu với người thường là cả gia tài, nhưng với các thành viên nhà họ Hứa, đó là khoản phải rất cân nhắc trước khi chi tiêu. Quyết định của tỷ phú Hứa Thế Huân gây chấn động Hong Kong. Truyền thông gọi ông là "tỷ phú keo kiệt", còn vợ chồng Hứa Tấn Hanh trở thành trò cười.

Nhưng hiểu rõ lịch sử gia tộc mới thấy cách xử lý tài sản phản ánh con người Hứa Thế Huân, tầm nhìn dài hạn và sự am hiểu bản tính con trai.

Làm giàu đỉnh cao như tỷ phú Hứa Thế Huân

Gia tộc họ Hứa bắt đầu nổi lên từ thời bố của Hứa Thế Huân, ông Hứa Ái Chu, người sinh ra trong một gia đình nông dân ở Quảng Đông. Vì gia cảnh khó khăn, từ nhỏ ông đã mất cơ hội học hành. Hơn 10 tuổi, ông theo cha ra bến tàu làm phu khuân vác, vận chuyển hàng hóa.

Tỷ phú Hong Kong Hứa Thế Huân và con trai Hứa Tấn Hanh, con dâu Lý Gia Hân - Ảnh: 163

Trong những năm lăn lộn ở bến cảng, Hứa Ái Chu nhận ra cơ hội từ làn sóng thương mại ven biển đang lên. Ông tích cóp mua chiếc tàu chở hàng đầu tiên, chính thức bước vào ngành vận tải biển. Từ một chiếc tàu, ông mở rộng lên hàng chục tàu lớn, phạm vi hoạt động bao phủ Đông Nam Á, châu Âu, châu Mỹ, được mệnh danh "thuyền vương". Sau này ông lấn sân sang bất động sản.

Ông có ba con trai, trong đó con út Hứa Thế Huân có tài kinh doanh nhất. Khi hai anh trai qua đời sớm, Hứa Thế Huân nối nghiệp gia đình. Trái ngược với tính cách cởi mở của cha, ông sống rất kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Tiếp quản gia nghiệp, ông không sa vào hưởng thụ xa hoa như nhiều "công tử nhà giàu" khác, mà chăm chỉ giữ gìn cơ nghiệp cha để lại. Ông hiểu giữ gìn tài sản còn khó hơn khởi nghiệp. Trước biến động thị trường, ông chọn cách ổn định, củng cố thế mạnh của gia tộc trong lĩnh vực vận tải và bất động sản. Sau đó, ông đưa ra quyết định bán toàn bộ tàu của công ty gia đình, thu về hàng trăm triệu HKD, rồi dồn vốn vào bất động sản.

Trong đầu tư bất động sản, ông áp dụng chiến lược mua rẻ, giữ lâu, từng bước tích lũy nhiều tài sản chất lượng cao. Nhờ tài điều hành khéo léo, gia nghiệp tiếp tục lớn mạnh, đưa ông vào top 10 tỷ phú Hong Kong. Ngoài hàng hải và bất động sản, ông còn lấn sân ngân hàng, truyền thông, từng giữ các chức vụ như chủ bút tờ South China Morning Post, Giám đốc Công ty Điện lực Hong Kong và Ngân hàng HSBC.

Bài học tỷ phú Hong Kong dành cho con trai

Ông Hứa Thế Huân và vợ có hai con trai, một con gái. Con cả từng được xem là người thừa kế, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng kinh doanh và được kỳ vọng lớn, nhưng năm 2014 mất vì bệnh.

Không còn lựa chọn, ông đặt hy vọng truyền thừa gia nghiệp vào con trai út Hứa Tấn Hanh. Song trái ngược với anh trai, Hứa Tấn Hanh được nuông chiều từ nhỏ, thiếu tinh thần chịu khó, không hứng thú với thương trường.

Hứa Tấn Hanh nổi tiếng là "công tử đa tình", thường xuyên xuất hiện trong các buổi tiệc tùng, dính nhiều tin đồn tình ái với các minh tinh. Năm 1991, người cha sắp đặt cuộc hôn nhân cho con và Hà Siêu Quỳnh - con gái "Vua sòng bạc" Hà Hồng Sân để liên minh thương mại, nhưng hôn nhân không hạnh phúc, sau 10 năm thì tan vỡ.

Nhan sắc tuyệt trần của Lý Gia Hân đã khiến Hứa Tấn Hanh say mê

Năm 2008 bất chấp phản đối, Hứa Tấn Hanh cưới Lý Gia Hân, người được mệnh danh "hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" nhưng cũng lắm tai tiếng. Sự kết hợp này càng làm Hứa Thế Huân lo lắng cho danh tiếng và vận mệnh gia tộc. Trong mắt ông, con trai út thiếu năng lực và trách nhiệm quản lý tài sản, còn hình ảnh, quá khứ của con dâu có thể gây bất lợi cho gia đình.

Thấy rõ con trai khó giữ được cơ nghiệp, ông quyết lập quỹ tín thác phát tiền hàng tháng. Quản lý tài sản qua quỹ tín thác đảm bảo an toàn và tăng trưởng lâu dài, tránh hao hụt do quản lý kém hoặc tiêu xài phung phí. Việc phát tiền cố định mỗi tháng vừa đảm bảo cuộc sống sung túc cho các thành viên, vừa hạn chế lối sống xa xỉ, giữ cho con cháu động lực phấn đấu.

Trong giới siêu giàu Hong Kong và thế giới, cách này không hiếm. Ví dụ như vua sòng bạc Hà Hồng Sân qua đời, gia đình cũng lập quỹ tín thác để con cái chỉ nhận khoản cố định hàng tháng.

Thực tế, Hứa Tấn Hanh tuy bị hạn chế tài chính vẫn sống sang trọng cùng vợ, ở căn hộ song lập thuộc sở hữu gia đình, tham dự giới thượng lưu, và không gây ra bê bối tài chính lớn.

Với người cha quá cố, di sản lớn nhất ông để lại không chỉ là 42 tỷ HKD, mà là một cơ chế giúp gia tộc giữ gìn tài sản và giá trị qua nhiều thế hệ.