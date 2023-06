Sở hữu trung tâm hội nghị đắc địa nhất Quận 1, lợi nhuận 2022 của đơn vị quản lý GEM Center tăng 11 lần 130 tỷ đồng, công ty mẹ từng được VinaCapital định giá ngang ngửa Metropole Hanoi

CTCP IN Hospitality vừa công bố tình hình tài chính năm 2022. Ghi nhận, lợi nhuận năm qua của Công ty thu về hơn 130 tỷ đồng, trong khi năm ngoái chỉ đạt 12 tỷ đồng. Mức tăng trưởng đến 11 lần trong năm qua thực sự là con số ấn tượng, trong bối cảnh các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ đồng loạt sụt giảm mạnh, thậm chí có đơn vị thua lỗ.

Năm qua, IN Hospitality tăng vốn chủ sở hữu từ mức 549,4 tỷ lên 670,4 tỷ đồng. Không chỉ lãi tốt, cơ cấu tài chính của Công ty cũng “khá đẹp” khi Hệ số nợ phải trả/vốn chủ được giảm đáng kể, từ mức 68% (năm 2021) còn 46% (năm 2022). Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng giảm mạnh từ mức 23% chỉ còn 5%.

IN Hospitality - trước đây là CTCP PQC Convention - là đơn vị sở hữu trung tâm hội nghị GEM Center có quy mô lớn nhất tại khu vực trung tâm quận 1, Tp.HCM. Doanh nghiệp này là đơn vị thành viên của IN Holdings do 2 anh em doanh nhân Nguyễn Hữu Phú và Nguyễn Hữu Quý đã thành lập.

Bên cạnh GEM Center, IN Holdings còn sở hữu trung tâm hội nghị tiệc cưới White Palace.

Năm 2020, quỹ VOF của VinaCapital thông qua pháp nhân Aldrin Three Pte Ltd, đã mua 15% cổ phần của IN Holdings. Với giá trị đầu tư được phía VinaCapital đề cập là 25 triệu USD thì định giá của IN Holdings lên đến 167 triệu USD. Mức định giá này xấp xỉ với con số 200 triệu USD dành cho khách sạn Metropole Hanoi - một khoản đầu tư khác mà VOF đã thoái vốn vào năm 2016.

Không gian tại GEM Center

Gem Center hay White Palace là cặp đôi không còn xa lạ trong làng sự kiện, hội nghị lớn. Cả hai đều gây ấn tượng với thiết kế độc đáo, có phần sang chảnh và đặc biệt là không gian rộng lớn, thích hợp cho các tiệc tùng lớn, hội nghị cấp cao có tiếp đón các nhân vật quan trọng.

Trong đó, Gem Center hoạt động ở phân khúc cao hơn, với lợi thế mặt bằng rộng 10.000 m2 ngay tại trung tâm quận 1 TP.HCM, có cả một sân vườn trên cao được xem là địa điểm có không gian để tổ chức sự kiện.

Tháng 5/2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có buổi gặp gỡ những thành viên của chương trình "sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á" (YSEALI) tại Gem Center. Đây cũng khách sạn được các cặp đôi “siêu phẩm” chọn đặt tiệc cưới, có thể kể đến đám cưới của Công Phượng – Viên Minh, hay của cặp đôi Đào Thuỵ Phương Thảo (con gái chúa đảo Tuần Châu Đào Hồng Tuyển) - Võ Quốc Lợi (con trai Chủ tịch Đồng Tâm Group Võ Quốc Thắng)….

Trung tâm sự kiện The Veil - White Palace Phạm Văn Đồng (Tp.HCM) cũng gây dấu ấn khi là công trình duy nhất của Việt Nam góp mặt trong hạng mục Display của Liên hoan kiến trúc thế giới 2021.

Còn "người anh em" White Palace, dù vị trí không quá đắc địa nhưng lại rất tối ưu cho các sự kiện lớn, đông khách. Với kiến trúc độc đáo, phủ xanh, Trung tâm sự kiện The Veil - White Palace Phạm Văn Đồng (Tp.HCM) cũng gây dấu ấn khi là công trình duy nhất của Việt Nam góp mặt trong hạng mục Display của Liên hoan kiến trúc thế giới 2021.

White Palace cũng thường là địa điểm được chọn để tổ chức đám cưới, với mức giá phải chăng không qua cao so với mặt bằng chung.