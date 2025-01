Sở KH-ĐT TP Huế lên tiếng việc doanh nghiệp than khó đổi giấy phép kinh doanh

Ngày 17-1, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) TP Huế cho biết đã có báo cáo UBND TP Huế đề nghị chỉ đạo Cục Thuế TP đẩy nhanh công tác đồng bộ hệ thống để việc cập nhật thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (gọi tắt là giấy phép kinh doanh) do thay đổi địa giới hành chính của doanh nghiệp (DN) được thực hiện một cách thuận lợi.

Nhiều DN ở quận Phú Xuân và huyện Nam Đông cũ vẫn chưa đổi được giấy phép kinh doanh sau khi thay đổi địa giới hành chính.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, nhiều DN ở quận Phú Xuân, huyện Nam Đông (cũ, nay đã sáp nhập vào huyện Phú Lộc) hiện chưa thể đổi lại giấy phép kinh doanh do sự thay đổi đơn vị hành chính kể từ khi tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành TP Huế trực thuộc trung ương. Tình trạng này đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh, sản xuất của DN.

Ngành thuế TP Huế vẫn chưa thể khắc phục lỗi hệ thống.

Theo Sở KH-ĐT TP Huế, từ ngày 1-1 đến ngày 14-1, cơ quan này đã tiếp nhận xử lý gần 5.000 hồ sơ liên quan đến thủ tục bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký DN do thay đổi địa giới hành chính. Trong đó, khoảng 2.700 bộ hồ sơ được chấp thuận (chiếm 54%). Số hồ sơ trả bổ sung chủ yếu do DN cập nhật chưa đầy đủ địa chỉ trụ sở chính; chưa cập nhật địa chỉ và giấy tờ pháp lý của chủ DN/chủ sở hữu/thành viên góp vốn/người đại diện pháp luật; và do hệ thống thuế chưa đồng bộ.

Hiện nay việc cấp phép đăng ký cập nhật địa giới hành chính cho DN đang gặp một số vướng mắc liên quan đến việc đồng bộ dữ liệu qua cơ quan thuế do có sự thay đổi về mã định danh các đơn vị hành chính.

Ông Nguyễn Đại Vui, Giám đốc Sở KH-ĐT TP Huế, cho biết những ngày qua, đơn vị này đã liên tục trao đổi thông tin với Cục Thuế TP Huế cũng như kiến nghị Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh – Bộ KH-ĐT phối hợp với Tổng cục Thuế để đồng bộ dữ liệu.

Đến nay, giao dịch tại quận Thuận Hóa đã khắc phục được lỗi hệ thống nêu trên do đã sử dụng mã của TP Huế cũ (trước 31-12-2024 thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế). Tuy nhiên, các DN có trụ sở tại địa bàn quận Phú Xuân và huyện Nam Đông (cũ) khi giao dịch qua cơ quan thuế hầu hết đều bị treo hoặc không thành công.

Đồng thời để đảm bảo công tác xử lý hồ sơ theo thời hạn quy định, Sở KH-ĐT TP Huế đã điều chuyển một số cán bộ các phòng khác về làm việc hỗ trợ Phòng Đăng ký kinh doanh cũng như vận động các cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tích cực làm việc không kể ngày nghỉ. Tuy nhiên, vì hệ thống thuế vẫn chưa khắc phục được nên lượng hồ sơ ách tắc lớn, mất nhiều thời gian giao dịch cũng như đợi thời gian phản hồi hồ sơ, số lượng hồ sơ trả bổ sung cho DN tăng cao...