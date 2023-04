Số liệu đáng báo động với Thế Giới Di Động: Doanh thu tháng 3 không đạt nổi 8.000 tỷ đồng, quay về thời cách đây 4 năm dù đã mở thêm hàng ngàn cửa hàng

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động vừa công bố kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2023. Theo đó, doanh thu quý 1/2023 đạt 26.990 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu so với quý liền trước là quý 4/2022, doanh thu Thế Giới Di Động giảm 11,8% và là quý tăng trưởng âm thứ tư liên tiếp.

Tính riêng tháng 3, doanh thu công ty là 7.980 tỷ đồng, thấp nhất kể từ tháng 8/2021 (là tháng mà 70% cửa hàng điện thoại, điện máy phải đóng cửa hoặc kinh doanh hạn chế để đảm bảo yêu cầu chống dịch Covid-19).

Nếu không tính tới tháng 8/2021, doanh thu của Thế Giới Di Động hiện nay đã xuống tương đương với thời tháng 3/2019. Lúc bấy giờ, công ty có 1.023 cửa hàng điện thoại, 774 cửa hàng điện máy và mới có 469 cửa hàng bách hóa.

Giờ đây các con số này lần lượt là 1.188 cửa hàng điện thoại (bao gồm 100 cửa hàng Topzone), 2.291 cửa hàng điện máy và 1.710 cửa hàng bách hóa. Ngoài ra Thế Giới Di Động còn có 510 nhà thuốc An Khang, 64 cửa hàng AVAKids.

Tổng cộng số cửa hàng hiện nay của Thế Giới Di Động là 5.563 trong khi cách đây tròn 4 năm là 2.266.

Thế Giới Di Động cho biết, doanh thu hầu hết các sản phẩm điện thoại và điện máy giảm từ 25 đến 35% so với cùng kỳ, ngoại trừ máy tính bảng, máy tính xách tay giảm mạnh khoảng 40-50%.

Các sản phẩm ICT chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số từ kinh doanh online. Do đó, doanh thu online cũng sụt giảm 40% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết, tháng 4 bắt đầu vào mùa nắng nóng là đợt bán hàng cao điểm đối với sản phẩm điện lạnh, dự kiến doanh số máy lạnh trong tháng 4 năm nay có thể tăng khoảng 20-30% so với cùng kỳ.

Về phía Bách Hóa Xanh, công ty cho biết doanh thu Bách Hóa Xanh tăng 5% trong quý 1/2023, mặc dù chuỗi đã giảm 20% về số điểm bán so với quý 1/2022. Riêng kênh online tăng trưởng 19%. Doanh thu bình quân tháng 3 đạt hơn 1,3 tỷ đồng/cửa hàng. Giá trị hóa đơn của mỗi khách hàng hiện nay chỉ bằng 85% so với cùng kỳ do tâm lý thắt chặt chi tiêu.