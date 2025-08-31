Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số người thất nghiệp tại Đức chạm mức cao nhất trong một thập kỷ

31-08-2025 - 11:28 AM | Tài chính quốc tế

Lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, tỷ lệ thất nghiệp tại Đức đã vượt mốc 3 triệu người vào tháng 8/2025.

Số người thất nghiệp tại Đức chạm mức cao nhất trong một thập kỷ

Số người thất nghiệp tại Đức chạm mức cao nhất trong một thập kỷ

Đây là một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế hàng đầu của châu Âu vốn đang đối mặt với nhiều khó khăn và trải qua hai năm tăng trưởng âm liên tiếp.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan việc làm Liên bang cho biết, con số thất nghiệp đã tăng 46.000 so với tháng trước, lên 3.025 triệu người, mức cao nhất kể từ tháng 2/2015. Trong khi tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước cũng đã tăng từ 6,3% trong tháng 7 lên 6,4% trong tháng 8/2025.

Bà Andrea Nahles, người đứng đầu Cơ quan việc làm Liên bang, cho biết dữ liệu này phản ánh sự yếu kém của các nhà sản xuất Đức.

Giới phân tích cho rằng do chi phí năng lượng cao và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ Trung Quốc, các nhà sản xuất Đức đã gặp khó khăn ngay cả trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dựng lên những bức tường thuế quan mới.

Theo báo cáo do công ty tư vấn EY công bố ngày 26/8, hơn 110.000 việc làm đã bị mất trong ngành công nghiệp Đức chỉ riêng trong năm qua, trong đó có khoảng 50.000 việc làm thuộc ngành công nghiệp ô tô. Những con số này càng gây áp lực đối với Thủ tướng Friedrich Merz, người đã đặt việc khôi phục nền kinh tế vốn đã suy giảm trong 2 năm qua lên hàng đầu.

Đề cập đến kế hoạch chi hàng trăm tỷ USD cho cơ sở hạ tầng đang xuống cấp trong những năm tới, Bộ trưởng Lao động Baerbel Bas cho biết, chính phủ "đứng về phía người lao động và ngành công nghiệp".

Bà Baerbel Bas nói: “An ninh và các ưu đãi mạnh mẽ cho đầu tư, việc làm là cần thiết để tạo ra tăng trưởng kinh tế trở lại cũng như tạo động lực cho thị trường lao động".

Theo PV

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một hãng hàng không giá rẻ nộp đơn xin phá sản lần thứ 2 trong năm: Nợ như chúa chổm, lỗ chồng lỗ

Một hãng hàng không giá rẻ nộp đơn xin phá sản lần thứ 2 trong năm: Nợ như chúa chổm, lỗ chồng lỗ Nổi bật

Buồn của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới: Trường tiểu học vỏn vẹn 22 học sinh/23 giáo viên, hàng loạt trường mầm non đóng cửa, chuyện gì đang xảy ra?

Buồn của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới: Trường tiểu học vỏn vẹn 22 học sinh/23 giáo viên, hàng loạt trường mầm non đóng cửa, chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Ford phá kỷ lục Nürburgring bằng... xe tải giao hàng

Ford phá kỷ lục Nürburgring bằng... xe tải giao hàng

11:01 , 31/08/2025
Chủ nợ lớn nhất của Mỹ bức xúc vì yêu cầu của ông Trump, lập tức hủy công du Washington vào phút chót

Chủ nợ lớn nhất của Mỹ bức xúc vì yêu cầu của ông Trump, lập tức hủy công du Washington vào phút chót

10:35 , 31/08/2025
Học nghề, đi làm, sống tự do: Lối rẽ mới của giới trẻ Trung Quốc

Học nghề, đi làm, sống tự do: Lối rẽ mới của giới trẻ Trung Quốc

09:57 , 31/08/2025
Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản xuống mức thấp kỷ lục trong nửa đầu năm 2025

Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản xuống mức thấp kỷ lục trong nửa đầu năm 2025

08:56 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên