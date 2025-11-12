Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sở NN-MT lên tiếng về chữ ký "thấy kỳ kỳ" của 1 giám đốc ở Cần Thơ

12-11-2025 - 10:59 AM | Xã hội

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi TP Cần Thơ đã có thông tin về chữ ký... thấy kỳ kỳ của giám đốc văn phòng đăng ký đất đai.

Hai ngày qua, trên một tờ báo đăng tải phản ánh của người dân về việc chữ ký toàn nét ngang, nét dọc "thấy kỳ kỳ" của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở NN-MT lên tiếng về chữ ký "thấy kỳ kỳ" của 1 giám đốc ở Cần Thơ- Ảnh 1.

Chữ ký của ông N.V.Đ, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhiều người dân cho rằng đây là tài sản lớn, gắn liền với họ trong một thời gian dài, thậm chí cả đời, qua nhiều thế hệ mà ký như dấu "quẹt" như vậy thì... trông rất kỳ.

Sáng 12-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, cho hay chữ ký của ông Đ. được đăng ký với Kho bạc Nhà nước.

"Tuy chữ ký hơi "ngộ" nhưng chữ ký này được pháp luật chấp nhận. Trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngoài chữ ký còn thể hiện con dấu nên có giá trị pháp lý, không ai dám giả mạo đâu" - vị lãnh đạo này nói.


Theo Ca Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt Nguyễn Thị Kim Dung sinh năm 1973

Bắt Nguyễn Thị Kim Dung sinh năm 1973 Nổi bật

101 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

101 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Đã tìm thấy thi thể chú rể nghi nhảy cầu trong ngày đón dâu ở Ninh Bình

Đã tìm thấy thi thể chú rể nghi nhảy cầu trong ngày đón dâu ở Ninh Bình

10:45 , 12/11/2025
Diễn biến mới vụ người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở trường THPT

Diễn biến mới vụ người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở trường THPT

10:30 , 12/11/2025
Chủ tịch UBND cấp xã duyệt danh sách tinh giản biên chế người hoạt động không chuyên trách

Chủ tịch UBND cấp xã duyệt danh sách tinh giản biên chế người hoạt động không chuyên trách

10:11 , 12/11/2025
Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc

Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc

10:00 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên