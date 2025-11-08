Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Số phận của con đà điểu xổng chuồng lao vun vút giữa đường phố TP HCM

08-11-2025 - 10:45 AM | Xã hội

Con đà điểu cỡ lớn bất ngờ chạy bon bon trên đường NA3 trong Khu Công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Bến Cát, TP HCM

Ngày 8-11, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát, TP HCM, cho biết đến nay vẫn chưa xác định được chủ sở hữu của con đà điểu chạy trong Khu Công nghiệp Mỹ Phước 2.

Theo bà Thảo, dù được lực lượng chức năng khống chế, đưa đến nơi an toàn nhưng trong thời gian tạm giữ, con vật có dấu hiệu kiệt sức và đã chết.

CLIP: Con Đà điểu chạy bon bon trong Khu Công nghiệp Mỹ Phước 2

Để xử lý con vật này, phường đã xin ý kiến của Chi cục Kiểm lâm TP HCM. Tuy nhiên, đơn vị này cho hay việc xử lý thuộc về thẩm quyền của phường, sau đó phường đã tiến hành tiêu huỷ.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 7-11, một con đà điểu cỡ lớn bất ngờ chạy bon bon trên đường NA3 trong Khu Công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Bến Cát, TP HCM (trước thuộc TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Việc này khiến người đi đường thích thú khi lần hiếm hoi họ thấy đà điểu chạy bộ ngoài đường, chứ không phải trong sở thú.

Rất may, thời điểm con đà điểu chạy trên đường lớn có ít xe lưu thông nên không gây ra ùn tắc.

Theo Thanh Thảo

Người lao động

