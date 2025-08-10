So sánh thịt gà và thịt bò, phát hiện điều bất ngờ

Theo một nghiên cứu mới, việc ăn thịt bò nạc có thể gây ít tổn hại đến đường ruột hơn so với ăn thịt gà, báo Anh Daily Mail đưa tin.

Trước đây, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn đã được liên kết với nguy cơ gia tăng mắc ung thư đại trực tràng và bệnh tim, trong khi thịt gia cầm, cho đến nay, vẫn được coi là một nguồn protein ít rủi ro hơn.

Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, các nhà khoa học Tây Ban Nha đã phân tích tác động của thịt gà và thịt bò đối với hệ vi sinh đường ruột của 16 người khỏe mạnh, chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến 22.

Thịt gà được biết đến là lựa chọn lành mạnh hơn cho sức khoẻ.

Họ phát hiện rằng chế độ ăn dựa trên thịt gà sau 8 tuần đã khiến sự đa dạng và phong phú của hệ vi sinh vật đường ruột giảm đáng kể.

Hệ vi sinh đường ruột — tập hợp các vi khuẩn “thân thiện” sống trong ruột và có khả năng giao tiếp với não bộ — giữ vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng và bệnh tật.

Sau khi ăn chế độ ăn nhiều thịt gà, người tham gia cũng được phát hiện có mức vi khuẩn có hại cao hơn trong ruột.

Đáng chú ý, chế độ ăn dựa trên thịt bò lại làm tăng đáng kể lượng vi khuẩn Blautia, một loại vi khuẩn đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ lớp chất nhầy của ruột, giúp ngăn ngừa viêm nhiễm và bệnh tật.

Món thịt bò bít tết.

Nghiên cứu được tiến hành như thế nào?

Trong nghiên cứu, những người tham gia được yêu cầu duy trì chế độ ăn thông thường của họ và được phân ngẫu nhiên để ăn thịt bò Pirenaica — giống bò bản địa ở Tây Ban Nha — hoặc thịt gà ba lần một tuần.

Các món ăn được đầu bếp chuẩn bị bằng các phương pháp nấu ăn tiêu chuẩn như nướng, hầm và quay.

Giá trị dinh dưỡng của cả hai chế độ ăn—bao gồm nguồn protein và chất béo—gần như tương đương nhau ở cả hai nhóm.

Mẫu phân được thu thập vào đầu và cuối giai đoạn thử nghiệm để phân tích.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng chế độ ăn dựa trên thịt gà ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng xử lý glucose (một loại đường) của cơ thể, từ đó làm rối loạn mức đường huyết.

Họ cũng phát hiện rằng chế độ ăn này làm giảm sản xuất các axit amin — thành phần cấu tạo của protein — vốn cần thiết cho chức năng miễn dịch và sức khỏe đường ruột.

Trong bài viết đăng trên tạp chí Molecular Nutrition and Food Research, nhóm nghiên cứu kết luận: “Những phát hiện này cho thấy việc đưa thịt bò nạc vào một chế độ ăn uống lành mạnh có thể tác động tích cực không chỉ đến hệ vi sinh đường ruột mà còn đến một số chỉ số sức khỏe khác.”

Nghiên cứu này có một số hạn chế mà các tác giả đã thừa nhận. Một trong số đó là dữ liệu về chế độ ăn được người tham gia tự báo cáo, điều này có nghĩa là một số loại thực phẩm có thể ảnh hưởng đáng kể đến hệ vi khuẩn đường ruột có thể đã bị bỏ sót.

Ngoài ra, nghiên cứu được tiến hành trên mẫu số nhỏ (16 người), và chỉ sử dụng loại thịt bò đặc biệt giàu dinh dưỡng - thịt bò Pirenaica.





