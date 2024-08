Sở thích đọc sách của dàn mỹ nhân đình đám: "Biểu tượng gợi cảm" thế giới sở hữu 430 đầu sách, người xây hẳn thư viện trong biệt thự

Showbiz được xem là nơi ồn ào, xô bồ và nhiều drama nhất trong các ngành nghề trên thế giới. Trong giới showbiz, đa phần các nghệ sĩ đều bận rộn với lịch trình công việc dày đặc và gần như hiếm khi có thời gian thư thái để trải nghiệm những thú vui khác trong cuộc sống hay chỉ đơn giản là ngồi đọc hết một cuốn sách.

Thế nhưng trong số đó vẫn có nhiều mỹ nhân giữ được thú vui cùng niềm đam mê đọc sách tao nhã. Thậm chí có mỹ nhân còn xem việc đọc sách như một liều thuốc giúp chữa lành mọi thứ.

Marilyn Monroe

Nhắc đến Marilyn Monroe, có lẽ đa phần công chúng sẽ nghĩ ngay tới nhan sắc rực rỡ, gợi cảm thông qua các bức ảnh cùng tác phẩm điện ảnh kinh điển. Thế nhưng ít ai biết rằng, dù từng bỏ học trung học và không học đại học, nhưng Marilyn Monroe lại có niềm đam mê cực lớn với sách. Bà sở hữu cho mình 1 bộ sưu tập với 430 cuốn sách văn học và nghệ thuật.

Hình ảnh Marilyn Monroe đọc sách gây ấn tượng với công chúng

Theo Library Thing, thư viện của Marilyn Monroe có nhiều tác phẩm văn học kinh điển như: Ulysses của James Joyce, Crime And Punishment (Tội ác và trừng phạt) của Fyodor Dostoevsky, On The Road (Trên đường) của Jack Kerouac... Bên cạnh văn học nghệ thuật, "biểu tượng gợi cảm" Hollywood còn có các đầu sách về chính trị như: The Roots Of American Communism của Theodore Draper; Kinh thánh...

Không ít người cho rằng, thư viện sách mà Marilyn Monroe có là do thừa hưởng từ cuộc hôn nhân cuối cùng với Arthur Miller - một nhà văn, nhà viết kịch tài ba. Thế nhưng cũng có nhiều bằng chứng cho thấy, Marilyn Monroe được truyền cảm hứng với sách từ chính người chồng này.

Marilyn Monroe đọc sách mọi lúc

Bằng chứng là những bức ảnh đời thường của Marilyn Monroe do một số nhiếp ảnh gia chụp được. Theo đó, nhiếp ảnh gia Eve Arnold từng chụp được cảnh Marilyn Monroe diện trang phục gợi cảm, ngồi đọc cuốn Ulysses của James Joyce trong công viên. Kế đó, nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt cũng ghi được khoảnh khắc người đẹp diện áo đen, quần lửng ngồi ghi chép trước giá sách, trong thư viện cá nhân của mình...

Lâm Thanh Hà

Thường xuyên được nhắc đến với danh xưng "Đông Phương bất bại" xuất sắc nhất cũng như có sự nghiệp diễn xuất rực rỡ, nhưng sau khi kết hôn rồi sinh con, Lâm Thanh Hà gần như không lộ diện.

Sau khi nghỉ hưu, Lâm Thanh Hà dành nhiều thời gian vào việc đọc sách, trau dồi kiến thức. Người đẹp "Đông Phương bất bại" từng chia sẻ: "Đọc sách, viết lách là những việc tôi thích nhất. Trước kia tôi sợ sự cô đơn, nhưng từ khi đọc và viết, tôi không biết cô đơn là gì".

Lâm Thanh Hà cho rằng, thay vì chăm chút vẻ bề ngoài, thì nên quan tâm đến vẻ đẹp bên trong. "Đọc và viết là liều thuốc tốt giúp tôi chống lại thời gian, khiến cho tâm hồn lạc quan, thư thái", Lâm Thanh Hà chia sẻ.

Theo mỹ nhân "Tiếu ngạo giang hồ", mỗi khi rảnh, bà thường ngồi trên sofa và đọc sách. Bởi Lâm Thanh Hà cho rằng, đọc không chỉ trau dồi và tiếp thu kiến thức mà còn giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn, định hình giá trị bản thân cũng như phong cách sống. Lâm Thanh Hà cũng nói rằng, trước 30 tuổi diện mạo là do bố mẹ ban, nhưng sau ngưỡng tuổi đó, điều này phụ thuộc vào quá trình tu dưỡng tâm hồn và bản thân của mỗi người.

Lâm Thanh Hà coi trọng việc trau dồi kiến thức từ việc đọc sách hơn vẻ bề ngoài

Để phục vụ đam mê đọc sách, Lâm Thanh Hà xây hẳn một phòng đọc sách lớn trong căn biệt thự cổ trị giá 1.1 tỷ đô la Hong Kong (khoảng 3.292 tỷ đồng). Trong 1 bài phỏng vấn, mỹ nhân "Đông Phương bất bại"nói rằng, tài sản giá trị nhất đối với bà chẳng phải trang sức quý giá hay vật dụng đắt tiền mà là phòng đọc sách. Đến nay, Lâm Thanh Hà đã xuất bản 4 cuốn sách bao gồm: Kính tiền kính hậu (2011), Song lý song ngoại (2014), Vân khứ vân lai (2020), Tiểu phẩm Thanh Hà (2022).

Lưu Diệc Phi

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp được ca tụng là "thần tiên tỷ tỷ", Lưu Diệc Phi còn nổi tiếng nhờ sự thông minh, chăm chỉ. Điều này có được cũng nhờ đam mê đọc sách của Lưu Diệc Phi.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi là người "nghiện" đọc sách. Giống Lâm Thanh Hà, Lưu Diệc Phi cũng xây riêng cho mình 1 phòng đọc sách lớn trong biệt thự rộng hơn 16.000m2.

Lưu Diệc Phi chia sẻ: "Tôi không muốn chỉ dựa vào nhan sắc để kiếm tiền. Tôi muốn mở mang kiến thức. Sách giúp tôi tìm được chính mình, thay đổi suy nghĩ và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống".

Nàng "Tiểu Long Nữ" có rất nhiều đầu sách như kỹ năng sống, tâm lý, tiểu thuyết... Lưu Diệc Phi từng chia sẻ trên trang cá nhân vài đầu sách cô tâm đắc như: Năm người gặp trên thiên đường, Sức mạnh của tĩnh lặng, Đối thoại với Thượng Đế, Thiếu nữ đánh cờ vây...

Lưu Diệc Phi đọc sách mọi lúc mọi nơi

Theo Lưu Diệc Phi, cô dành 3 giờ mỗi ngày để đọc sách. Mỗi khi trên trường quay, nàng "Tiểu Long Nữ" cũng mang theo sách, tranh thủ đọc mọi lúc có thể. Nam diễn viên Đặng Siêu cũng từng chia sẻ về thói quen này của Lưu Diệc Phi khi cả hai đóng chung "Tứ Đại Danh Bổ".

Trong thời gian quay phim Tứ đại danh bổ, tài tử Đặng Siêu tiết lộ, mỗi khi đoàn phim nghỉ ngơi, Lưu Diệc Phi thường ngồi đọc sách hoặc ghi chép.

Người đẹp xây hẳn phòng đọc sách lớn trong căn biệt thự của mình

Trần Xung

Trong giới điện ảnh Trung Quốc, Trần Xung cũng được đánh giá là một minh tinh thích đọc sách và viết lách. Tuy nhiên, Trần Xung gần như không bao giờ chia sẻ về sở thích này của mình.

Điều này được công chúng nhận ra qua mỗi tác phẩm của Trần Xung. Cụ thể là khi

Nữ diễn viên Trần Xung

Đạo diễn nổi tiếng người Ý Bernardo Bertolucci - người đứng sau thành công của phim điện ảnh "Hoàng đế cuối cùng" qua đời vào năm 2018, Trần Xung với tư cách là một người bạn cũ đã để lại lời nhắn đầy xúc động và tâm huyết.

Theo đó, Trần Xung chia sẻ nỗi nhớ sâu sắc về câu chuyện họ cùng nhau quay phim "Hoàng Đế cuối cùng". Nhiều người nhận xét, từ những dòng viết của Trần Xung, có thể thấy bà là người thường xuyên đọc sách và viết lách.