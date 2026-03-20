Sở thú lâu đời nhất Việt Nam bất ngờ “hẹn” khách vào 9h sáng Chủ nhật tuần này

Giữa những dòng thông báo quen thuộc trên mạng xã hội, một “lời hẹn” xuất hiện khiến không ít người tò mò. Không phải ưu đãi mua sắm hay sự kiện giải trí mới, mà là lời mời từ một địa điểm đã tồn tại hơn một thế kỷ giữa lòng TP.HCM.

Cụ thể, đang được nhắc tới là Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Theo nội dung công bố, sự kiện được tổ chức với nhiều hoạt động mang tính trải nghiệm, phù hợp cho các gia đình và trẻ nhỏ. Du khách có thể tham gia các mini game mừng sinh nhật, thưởng thức chương trình ca nhạc – biểu diễn xiếc, đồng thời chứng kiến lễ ra mắt website mới. Bên cạnh đó, Thảo Cầm Viên cũng đánh dấu tròn một năm triển khai tour đêm “Khi màn đêm buông xuống” – sản phẩm từng thu hút sự chú ý khi ra mắt vào năm 2023.

Một chi tiết đáng chú ý khác là việc giới thiệu “em bé Cacao”, được xem là điểm nhấn dành cho khách tham quan trong dịp này. Vé vào cổng cũng được áp dụng mức đồng giá khoảng 40.000 đồng, kèm theo các phần quà nhỏ cho người tham dự.

Từ một “thiệp mời” mang tính thông báo, câu chuyện về Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng gợi mở nhiều điều thú vị về một địa điểm đã tồn tại hơn 160 năm nhưng vẫn đang tìm cách làm mới mình.

Hơn 160 năm tồn tại giữa lòng Sài Gòn

Được xây dựng từ năm 1864, Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những vườn thú lâu đời nhất thế giới còn hoạt động liên tục. Theo thông tin tổng hợp từ Wikipedia và các tài liệu lịch sử, nơi đây ban đầu là vườn bách thảo phục vụ nghiên cứu và dần trở thành khu bảo tồn động – thực vật.

Hiện nay, khuôn viên rộng khoảng 17 ha là nơi sinh sống của hơn 1.300 cá thể động vật cùng hàng nghìn cây xanh, trong đó có nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Với vị trí nằm ngay trung tâm TP.HCM, Thảo Cầm Viên từ lâu được xem như một “lá phổi xanh” hiếm hoi của đô thị.

Một vài hình ảnh về Thảo Cầm Viên Sài Gòn trước kia (Ảnh: Tổng hợp)

Với nhiều người dân, nơi đây không chỉ là điểm tham quan mà còn là ký ức tuổi thơ, gắn liền với những chuyến đi chơi gia đình hay các buổi dã ngoại thời học sinh.

Trong bối cảnh các mô hình giải trí hiện đại ngày càng phát triển, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã có nhiều thay đổi để thu hút khách tham quan. Việc ra mắt tour đêm, tổ chức các sự kiện theo mùa, cũng như bổ sung thêm các loài động vật mới như capybara, rái cá… đã tạo hiệu ứng tích cực, đặc biệt trên mạng xã hội.

Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu, nơi này từng đối mặt với giai đoạn khó khăn nghiêm trọng. Theo Báo Tuổi Trẻ và Báo Thanh Niên, trong thời kỳ dịch COVID-19, Thảo Cầm Viên gần như không có nguồn thu nhưng vẫn phải duy trì chi phí chăm sóc động vật và vận hành, với mức chi khoảng 8–10 tỷ đồng mỗi tháng.

Áp lực tài chính lớn khiến đơn vị từng phải gửi văn bản “kêu cứu”, thậm chí đứng trước nguy cơ không thể duy trì hoạt động nếu không được tháo gỡ khó khăn về cơ chế.

Tuy nhiên, sau giai đoạn này, tình hình dần có tín hiệu tích cực hơn. Theo Báo Phụ nữ Online, trung bình mỗi ngày Thảo Cầm Viên đón hơn 5.000 lượt khách, trong khi Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) ghi nhận có thời điểm hơn 45.000 lượt khách chỉ trong 2 ngày lễ. Tổng lượng khách hàng năm ước tính đạt khoảng 1,7–1,8 triệu lượt, theo một số thống kê được tổng hợp trên Báo Mới.

Về trải nghiệm, nhiều du khách đánh giá cao không gian xanh mát, giá vé hợp lý và cảm giác gần gũi thiên nhiên. Một số ý kiến trên báo chí cho rằng cảnh quan đã được cải thiện, sạch sẽ và dễ chịu hơn trước. Tuy vậy, vẫn có những góp ý về việc cần nâng cấp cơ sở vật chất và dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham quan.

Với nhiều nỗ lực, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục được duy trì và trở thành điểm đến được yêu thích ở TP.HCM (Ảnh: Tổng hợp)

Việc đăng tải “thiệp mời” nhân dịp sinh nhật 162 năm không chỉ là một thông báo sự kiện, mà còn cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong bối cảnh mới. Giữa một đô thị ngày càng sôi động với nhiều lựa chọn giải trí hiện đại, một không gian xanh hơn 160 năm tuổi vẫn đang tìm cách thích nghi, đổi mới và giữ lại vị trí riêng trong đời sống người dân.