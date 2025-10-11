Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số tiền làm từ thiện của Sơn Tùng: Không chỉ 1,6 tỷ đồng

11-10-2025 - 08:55 AM | Lifestyle

Dạo gần đây, Sơn Tùng là nghệ sĩ rất tích cực với công tác thiện nguyện.

Thời gian qua, khi nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão Bualoi và Matmo, hàng loạt nghệ sĩ Việt đã đồng lòng quyên góp, gửi tấm lòng sẻ chia đến người dân vùng thiên tai. Trong số đó, Sơn Tùng M-TP là một trong những cái tên nổi bật với hành động thiết thực và ý nghĩa.

Cùng Quỹ Tấm lòng Việt, Sơn Tùng M-TP cùng công ty M-TP Entertainment đã ủng hộ 1,6 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn sau bão lũ. Khoản tiền này được gửi thông qua chương trình Nghĩa đồng bào với mong muốn góp phần chia sẻ gánh nặng và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Sơn Tùng chia sẻ thêm: "Những trận mưa lũ vừa qua đã cướp đi không chỉ nhà cửa, tài sản, mà còn cả sự bình yên vốn có của những gia đình đang oằn mình gánh chịu hậu quả thiên tai. Tùng hiểu rằng, phía sau những con số thiệt hại là những câu chuyện về sự mất mát và nỗi đau không dễ gì bù đắp. Chính vì vậy, Tùng cùng tập thể M-TP Entertainment thực sự muốn gửi gắm sự đồng hành, dù nhỏ bé, như một lời sẻ chia chân thành, góp phần mang lại niềm tin và sức mạnh để cùng tất cả mọi người vượt qua giai đoạn thử thách này và sớm xây dựng lại cuộc sống mới …".

Số tiền làm từ thiện của Sơn Tùng: Không chỉ 1,6 tỷ đồng- Ảnh 1.

Sơn Tùng ủng hộ 1,6 tỷ đồng cho bà con gặp khó khăn bởi đợt bão lũ

Trước lần quyên góp 1,6 tỷ đồng này, Sơn Tùng M-TP đã nhiều lần thực hiện hoạt động thiện nguyện. Năm 2024, khi cơn bão số 3 đi qua, Sơn Tùng M-TP và công ty đã có mặt tại Làng Nủ - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau trận bão lịch sử Yagi - để thăm hỏi, động viên bà con.

Sơn Tùng và công ty đã hỗ trợ 1,5 tỷ đồng để xây dựng điểm trường liên cấp mầm non và tiểu học tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Đây là một phần trong dự án cộng đồng Dreams in the Sky mà nam ca sĩ cùng ê-kíp âm thầm thực hiện suốt nhiều năm qua, với mong muốn mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em vùng cao.

Theo đó, M-TP Entertainment tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng ngôi trường mới an toàn, khang trang và đầy đủ công năng, thay thế cho điểm trường cũ xuống cấp sau bão. Công trình nằm trong khu quy hoạch thôn Làng Nủ mới, cách địa điểm cũ khoảng 2km, có diện tích hơn 220m2 gồm 2 phòng học, phòng sinh hoạt chung, bếp ăn, phòng giáo viên cùng các thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học.

Số tiền làm từ thiện của Sơn Tùng: Không chỉ 1,6 tỷ đồng- Ảnh 2.

Sơn Tùng và công ty quyên góp 1,5 tỷ đồng, xây trường học tại Làng Nủ - nơi chịu nhiều hậu quả bởi cơn bão Yagi

"Tùng xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những gia đình đã phải mất đi người thân, và xin được san sẻ một phần nào nỗi đau với những người đang phải oằn mình trước những khó khăn, tổn thất do cơn bão gây ra. Tùng biết, không có điều gì có thể bù đắp được những mất mát mà mọi người đang phải trải qua…

Nhưng Tùng tin rằng với sự chung tay của cả cộng đồng, các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, chúng ta sẽ sớm vượt qua khó khăn và cùng nhau xây dựng lại một cuộc sống mới cho mọi người" - Sơn Tùng M-TP chia sẻ.

Số tiền làm từ thiện của Sơn Tùng: Không chỉ 1,6 tỷ đồng- Ảnh 3.

Nam ca sĩ bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc đến bà con chịu nhiều khó khăn

Trong dịp kỷ niệm 10 năm ca hát, thay vì thực hiện một tour diễn hay sản phẩm đình đám nào đó, Sơn Tùng lại chọn công bố loạt sự kiện từ thiện, cộng đồng ở các tỉnh phía Bắc. Nam ca sĩ đến với các trường mầm non, tiểu học, thăm lại trường cấp 3 của mình tại Thái Bình (cũ), thăm Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật. Sơn Tùng trao học bổng, tặng quà, vẽ trang trí trường, giao lưu, ký tặng.

Hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng không chỉ ghi dấu với vị thế ngôi sao hàng đầu mà còn khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ tử tế, luôn hướng về cộng đồng. Những con số hàng tỷ đồng đóng góp chỉ là một phần, điều đọng lại nhiều hơn là cách anh chọn sẻ chia, âm thầm lan tỏa năng lượng tích cực bằng hành động cụ thể.

Số tiền làm từ thiện của Sơn Tùng: Không chỉ 1,6 tỷ đồng- Ảnh 4.

Sơn Tùng trong đợt khởi công xây trường mầm non tại Điện Biên

Số tiền làm từ thiện của Sơn Tùng: Không chỉ 1,6 tỷ đồng- Ảnh 5.

Nam ca sĩ trao học bổng cho các em học sinh tại trường cấp 3 tại quê của mình

Số tiền làm từ thiện của Sơn Tùng: Không chỉ 1,6 tỷ đồng- Ảnh 6.

Sơn Tùng đến thăm Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật tại Hà Nội

Số tiền làm từ thiện của Sơn Tùng: Không chỉ 1,6 tỷ đồng- Ảnh 7.

Sơn Tùng đã kỷ niệm 10 năm ca hát bằng các hoạt động xây trường, làm thiện nguyện

Theo Liên Hoa

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Động thái mới nhất của Hòa Minzy: Hơn 3000 nghìn người ngưỡng mộ "lại nữa rồi"

Động thái mới nhất của Hòa Minzy: Hơn 3000 nghìn người ngưỡng mộ "lại nữa rồi" Nổi bật

1 nơi ở Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá đẹp hơn cả Maldives và Bali: Tổng thu du lịch hơn 30.000 tỷ đồng, biển xanh như ngọc khiến khách Tây mê tít

1 nơi ở Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá đẹp hơn cả Maldives và Bali: Tổng thu du lịch hơn 30.000 tỷ đồng, biển xanh như ngọc khiến khách Tây mê tít Nổi bật

3 góc trong nhà càng sáng càng thịnh vượng: Tiền đếm mỏi tay, may mắn nối đuôi không dứt

3 góc trong nhà càng sáng càng thịnh vượng: Tiền đếm mỏi tay, may mắn nối đuôi không dứt

08:43 , 11/10/2025
Clip hot: Nam thần Thái Lan đẹp quá mức chịu đựng khi tới Việt Nam, bắt trend nhạc Việt bùng nổ MXH

Clip hot: Nam thần Thái Lan đẹp quá mức chịu đựng khi tới Việt Nam, bắt trend nhạc Việt bùng nổ MXH

08:40 , 11/10/2025
Hà Tăng trở lại, nóng bỏng chưa từng thấy

Hà Tăng trở lại, nóng bỏng chưa từng thấy

08:15 , 11/10/2025
Câu trả lời từ HONOR Magic V5: Chuẩn mực mới của smartphone gập toàn diện

Câu trả lời từ HONOR Magic V5: Chuẩn mực mới của smartphone gập toàn diện

08:00 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên