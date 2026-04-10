Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sở Xây dựng TPHCM thông tin toàn cảnh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13

Theo Ngọc Quý | 10-04-2026 - 09:12 AM | Bất động sản

Dự án nâng cấp Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ dự kiến khởi công tháng 1-2027.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về tiến độ triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Theo Sở Xây dựng, dự án gồm 2 thành phần chính là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư xây dựng tuyến đường. Tuy nhiên, cả 2 hợp phần đều đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Ở dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP Thủ Đức cũ), cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường cho toàn bộ 1.041 trường hợp, chi trả được 598 trường hợp với tổng số tiền hơn 4.368 tỉ đồng. Tuy vậy, việc thu hồi mặt bằng còn rất hạn chế, mới đạt hơn 0,26 ha trên tổng số gần 40 ha.

Đáng chú ý, nhu cầu tái định cư thực tế tăng cao so với quỹ nhà, đất được TP phân bổ. Cụ thể, dự kiến có khoảng 250 trường hợp cần bố trí nền đất và 92 trường hợp cần căn hộ, trong khi quỹ hiện có chỉ đáp ứng 147 nền đất và 31 căn hộ. Điều này khiến dự án thiếu 103 nền đất và 61 căn hộ, trở thành nguyên nhân chính làm chậm tiến độ.

Đối với dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng tuyến Quốc lộ 13 theo hợp đồng BOT), Sở Xây dựng đã trình báo cáo nghiên cứu khả thi vào cuối tháng 2-2026, song tiến độ vẫn chậm. Nguyên nhân là do dự án có sự chồng lấn, liên quan đến nhiều quy hoạch và công trình hạ tầng kỹ thuật lớn như các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt Bắc - Nam, hệ thống cấp nước… nên cần thời gian phối hợp, đồng bộ thiết kế giữa các đơn vị liên quan.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Theo kế hoạch mới, công tác chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng sẽ hoàn thành trong tháng 6-2026; di dời hạ tầng kỹ thuật hoàn tất vào cuối năm 2026.

Đối với hợp phần xây dựng, dự án dự kiến được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 5-2026, lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng vào tháng 9-2026. Công trình sẽ khởi công vào tháng 1-2027 và hoàn thành vào tháng 12-2028.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP chấp thuận điều chỉnh kế hoạch triển khai dự án, đồng thời giao Sở Tài chính sớm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi để đẩy nhanh tiến độ dự án.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh mạng lưới giao thông hàng trăm nghìn tỷ kết nối đại đô thị lớn nhất cả nước: Đường 90m, cao tốc 12 làn xe, ga rộng nhất của tuyến đường sắt 67 tỷ USD

Toàn cảnh mạng lưới giao thông hàng trăm nghìn tỷ kết nối đại đô thị lớn nhất cả nước: Đường 90m, cao tốc 12 làn xe, ga rộng nhất của tuyến đường sắt 67 tỷ USD Nổi bật

Dự án sân golf “độc nhất” tại Việt Nam của Vinpearl đóng góp hơn 580 tỷ vào ngân sách tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam

Dự án sân golf “độc nhất” tại Việt Nam của Vinpearl đóng góp hơn 580 tỷ vào ngân sách tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam Nổi bật

Đường mới mở từ Tam Trinh - Giải Phóng xuất hiện nhà 'mỏng méo'

Đường mới mở từ Tam Trinh - Giải Phóng xuất hiện nhà 'mỏng méo'

09:11 , 10/04/2026
Đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh tăng tốc về đích

Đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh tăng tốc về đích

08:40 , 10/04/2026
Phát hiện loạt vấn đề trong đấu thầu dự án đường vành đai nghìn tỷ

Phát hiện loạt vấn đề trong đấu thầu dự án đường vành đai nghìn tỷ

08:20 , 10/04/2026
The Greenery 2: Shophouse đại lộ thương mại - Sức hút của bất động sản khai thác

The Greenery 2: Shophouse đại lộ thương mại - Sức hút của bất động sản khai thác

08:00 , 10/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên