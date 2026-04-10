Sở Xây dựng TPHCM thông tin toàn cảnh dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13

Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về tiến độ triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 dự kiến sẽ khởi công vào tháng 1-2027

Theo Sở Xây dựng, dự án gồm 2 thành phần chính là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư xây dựng tuyến đường. Tuy nhiên, cả 2 hợp phần đều đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Ở dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP Thủ Đức cũ), cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường cho toàn bộ 1.041 trường hợp, chi trả được 598 trường hợp với tổng số tiền hơn 4.368 tỉ đồng. Tuy vậy, việc thu hồi mặt bằng còn rất hạn chế, mới đạt hơn 0,26 ha trên tổng số gần 40 ha.

Đáng chú ý, nhu cầu tái định cư thực tế tăng cao so với quỹ nhà, đất được TP phân bổ. Cụ thể, dự kiến có khoảng 250 trường hợp cần bố trí nền đất và 92 trường hợp cần căn hộ, trong khi quỹ hiện có chỉ đáp ứng 147 nền đất và 31 căn hộ. Điều này khiến dự án thiếu 103 nền đất và 61 căn hộ, trở thành nguyên nhân chính làm chậm tiến độ.

Đối với dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng tuyến Quốc lộ 13 theo hợp đồng BOT), Sở Xây dựng đã trình báo cáo nghiên cứu khả thi vào cuối tháng 2-2026, song tiến độ vẫn chậm. Nguyên nhân là do dự án có sự chồng lấn, liên quan đến nhiều quy hoạch và công trình hạ tầng kỹ thuật lớn như các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt Bắc - Nam, hệ thống cấp nước… nên cần thời gian phối hợp, đồng bộ thiết kế giữa các đơn vị liên quan.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Theo kế hoạch mới, công tác chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng sẽ hoàn thành trong tháng 6-2026; di dời hạ tầng kỹ thuật hoàn tất vào cuối năm 2026.

Đối với hợp phần xây dựng, dự án dự kiến được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 5-2026, lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng vào tháng 9-2026. Công trình sẽ khởi công vào tháng 1-2027 và hoàn thành vào tháng 12-2028.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP chấp thuận điều chỉnh kế hoạch triển khai dự án, đồng thời giao Sở Tài chính sớm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi để đẩy nhanh tiến độ dự án.