The Greenery 2: Shophouse đại lộ thương mại - Sức hút của bất động sản khai thác

The Greenery 2 mặt tiền cầu Nguyễn Trãi, sẵn sàng vận hành ngay khi bàn giao

Sự xuất hiện của The Greenery 2 tại khu vực cầu Nguyễn Trãi đang mở ra một xu hướng mới tại thị trường Hải Phòng: bất động sản khai thác. Đây là loại tài sản được mua để sử dụng và khai thác ngay trong đời sống thực, thay vì chỉ nắm giữ chờ tăng giá. Giá trị của dòng sản phẩm này nằm ở khả năng ở được, kinh doanh được, cho thuê được và đáp ứng trực tiếp nhu cầu hiện hữu của người sở hữu.

Tiếp nối dấu ấn từ The Greenery 1, VSIP Hải Phòng tiếp tục ra mắt The Greenery 2 - khu đô thị tiêu chuẩn Singapore all in one tại tâm điểm phát triển mới Bắc Sông Cấm. Tọa lạc ngay mặt tiền Nguyễn Trãi và Đại lộ VSIP, dự án hưởng lợi trực tiếp từ trục kết nối đại lộ Lê Hồng Phong đến sân bay Cát Bi. Đồng thời, The Greenery 2 cũng nằm tại trung tâm khu đô thị Bắc Sông Cấm, tọa độ phát triển mới của Hải Phòng, nơi tập trung nhiều công trình biểu tượng của thành phố như Trung tâm Chính trị - Hành chính mới, Trung tâm nghệ thuật biểu diễn, tháp thương mại 75 tầng, quảng trường, tổ hợp giáo dục, trung tâm thương mại. Vị trí này giúp dự án tiếp cận trực tiếp dòng cư dân, dòng giao thương và nhu cầu sử dụng thực tế đang hình thành rõ nét tại khu vực.

Bên cạnh đó, lợi thế của The Greenery 2 còn đến từ việc phát triển đồng bộ trong đại đô thị VSIP Hải Phòng 1.100ha, ngay cạnh khu công nghiệp đã thu hút hàng chục nghìn lao động sau hơn một thập kỷ vận hành. Điều này đồng nghĩa dự án không chỉ đón cư dân nội khu, mà còn hưởng lợi từ lực lượng di chuyển thường nhật trên trục đại lộ mặt tiền.

The Greenery 2 tọa lạc ngay lõi đại đô thị VSIP Hải Phòng, kết nối trực tiếp cầu Nguyễn Trãi. Nguồn: The Greenery 2

Trong khi nhiều shophouse tại các khu vực mới phát triển thường cần thêm nhiều năm để hình thành cộng đồng cư dân và nhịp khai thác rõ nét, The Greenery 2 có thể sớm bước vào vận hành ngay khi bàn giao, nhờ nằm trên trục kết nối chiến lược và tiếp cận trực tiếp nhu cầu ở, thương mại dịch vụ và cho thuê của khu vực.

Shophouse đại lộ thương mại và lợi thế khai thác thực

Trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên giá trị sử dụng, shophouse đại lộ thương mại được xem là một loại hình bất động sản khai thác tiêu biểu. Khác với tài sản chủ yếu được mua để chờ tăng giá, dòng sản phẩm này có thể phục vụ ngay nhu cầu ở, kinh doanh và cho thuê, nhờ đó tạo ra giá trị thực và khả năng khai thác sớm. Đây cũng là lý do những shophouse gắn với dòng cư dân và lưu lượng giao thông thực đang được thị trường quan tâm nhiều hơn.

Shophouse mặt tiền đại lộ có khả năng khai thác kinh doanh, cho thuê nhờ lưu lượng dịch chuyển hàng ngày. Nguồn: The Greenery 2

Tại The Greenery 2, yếu tố đáng chú ý không chỉ nằm ở công năng khai thác, mà còn ở quỹ hàng giới hạn. Dự án gồm có 2 loại hình sản phẩm là shophouse và nhà liền kề sân vườn, trong đó chỉ có 52 căn shophouse sở hữu mặt tiền đại lộ. Số lượng không nhiều giúp dòng sản phẩm này mang tính khan hiếm ngay từ cấu trúc nguồn cung, đặc biệt khi đây là những căn nằm trên trục đại lộ thương mại có khả năng đón lưu lượng giao thông và nhu cầu dịch vụ rõ nét.

Phối cảnh mẫu nhà phố liền kề sân vườn The Greenery 2

Giá trị của shophouse mặt đại lộ trước hết đến từ vị trí, từ đó tạo ra hiệu quả khai thác rõ rệt. Mặt tiền rộng giúp tăng khả năng nhận diện, không gian linh hoạt phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh, còn lưu lượng giao thông ổn định mở ra cơ hội cho thuê và tạo doanh thu thực tế. Đặt trong tổng thể quy hoạch chung, shophouse The Greenery 2 không chỉ là sản phẩm để ở hay kinh doanh riêng lẻ, mà còn là lớp mặt tiền thương mại kết nối trực tiếp trục Lê Hồng Phong - cầu Nguyễn Trãi - Đại lộ VSIP.

Phối cảnh shophouse The Greenery 2 với mặt tiền thoáng, vỉa hè rộng 27m kết hợp không gian thương mại và dải công viên xanh

Chính vị trí đó tạo nên giá trị kép cho dòng sản phẩm này: vừa là tài sản có thể khai thác thực, vừa là quỹ hàng hữu hạn trong một khu vực đang hình thành diện mạo đô thị, hành chính và thương mại mới của Hải Phòng. Đây cũng là dòng sản phẩm phù hợp với mô hình "2 trong 1", khi chủ sở hữu có thể vừa an cư, vừa khai thác kinh doanh hoặc cho thuê trong cùng một không gian. Phát triển đồng bộ trong đại đô thị VSIP, shophouse The Greenery 2 có thêm cơ sở để đón lượng khách từ cư dân, chuyên gia kỹ sư, khách vãng lai và nhu cầu dịch vụ gia tăng cùng tốc độ hoàn thiện đô thị.

Trong xu hướng thị trường đề cao giá trị sử dụng, The Greenery 2 cho thấy sức hút của một bất động sản khai thác đúng nghĩa: an cư - khai thác kinh doanh - cho thuê. Đây không chỉ là tài sản để sở hữu, mà là lựa chọn đồng hành cùng nhu cầu sống và vận hành thực tế.

Dự án: The Greenery 2

Phát triển dự án: VSIP

Vị trí: Mặt tiền cầu Nguyễn Trãi - đại lộ Bắc Nam VSIP Hải Phòng

Đối tác phân phối: Việt Nhân Hải Phòng

