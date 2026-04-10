Capital House và hành trình hơn 20 năm “ươm mầm” sống xanh cho đô thị Việt

Trụ cột xanh và bền vững là kim chỉ nam dẫn lối

Trong lịch sử phát triển của thị trường bất động sản, không thiếu những chu kỳ và xu hướng ngắn hạn. Capital House là một trong số ít doanh nghiệp phát triển bất động sản trăn trở với con đường phát triển bền vững: Công trình sẽ vận hành ra sao sau 20, 50 năm tới? Làm thế nào để cư dân thực sự hạnh phúc và gắn bó với căn nhà của mình?

Kể từ khi thành lập vào năm 2004, Capital House không định vị mình bằng những khẩu hiệu lớn, mà chuyên tâm hướng đến mục tiêu cụ thể và thiết thực: phát triển nhà ở đại chúng theo tiêu chuẩn xanh, bền vững, tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thực tế đã chứng minh, từ phân khúc nhà ở xã hội và thương mại phân khúc phổ thông Ecohome; nhà ở thương mại trung và cao cấp Ecolife cho đến khu đô thị xanh cao cấp Ecocity, Tập đoàn Capital House đều cho thấy một hướng đi nhất quán.

Triết lý "xanh" không phải là yếu tố trang trí bề nổi, mà xuyên suốt từ khâu thiết kế, thi công cho đến vận hành, được cụ thể hóa bằng các hệ thống chứng nhận uy tín quốc tế. Từ năm 2016, Capital House đã phát triển các dự án nhà ở đạt chứng chỉ công trình xanh như EDGE (IFC – World Bank) hay LOTUS (Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam) tại các dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội.

Đây đều là những hệ thống đánh giá chặt chẽ, khoa học, yêu cầu tối ưu năng lượng, nước và tài nguyên ở mức đáng kể so với tiêu chuẩn thông thường, đồng thời đề cao chất lượng không gian sống và sức khỏe cư dân.

Capital House được IFC công nhận là EDGE Champion, cam kết 100% dự án cao tầng tiếp theo sẽ đạt tiêu chuẩn xanh EDGE

Đến nay, thương hiệu Capital House đã hiện diện tại nhiều địa phương trên cả nước như Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk… Các dự án đã đi vào vận hành đều quy tụ cộng đồng cư dân văn minh, không gian sống xanh và tiện nghi, tối ưu năng lượng và chi phí.

Chị Thu Hà, một cư dân đã sinh sống gần 6 năm tại khu căn hộ Ecolife Capitol (Hà Nội) chia sẻ: "Không gian ở đây xanh và thoáng hơn hẳn các dự án tôi từng đến, hóa đơn điện nước cũng dễ chịu hơn so với nhà cũ. Ở càng lâu càng không muốn chuyển đi, cũng vì những giá trị không hào nhoáng nhưng rất thật và bền".

Với nền tảng và nội lực vững vàng, Capital House tiếp tục ghi dấu một "cột mốc xanh" đầy hứa hẹn tại Đà Nẵng với chung cư thương mại Ecolife Signature, dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất B4-1, B4-2 thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 4 (Ecohome Hòa Hiệp).

Ecolife Signature - sự tiếp nối của một hành trình đã được kiểm chứng

Không phải ngẫu nhiên mà ngay khi vừa ra mắt, Ecolife Signature đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư. Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc, phân khúc căn hộ tại Đà Nẵng đã phát triển tương đối sôi động, dự án đã đem đến một "làn gió mới" cho thành phố biển.

Các tiêu chuẩn công trình xanh và tối ưu chi phí vận hành được đo lường cụ thể thông qua hệ thống tiêu chuẩn EDGE, chứng nhận Ecolife Signature đạt mức tiết giảm 24% năng lượng, 30% nước tiêu thụ và 30% năng lượng hàm chứa trong vật liệu.

Ecolife Signature là dấu ấn xanh tiếp theo của Capital House tại Đà Nẵng

Điều này cũng đồng nghĩa, dự án không chỉ kiến tạo không gian sống xanh, an lành mà còn đem đến lợi ích tài chính cho cư dân, giảm chi phí hoá đơn và bảo trì trong dài hạn nhờ sử dụng vật liệu hiệu quả.

Đáng chú ý, Ecolife Signature sở hữu toạ độ lõi tại trung tâm kinh tế công nghệ cao mới của Đà Nẵng - được ví như "thung lũng silicon", là điểm đến quốc tế của miền Trung và Việt Nam. Khu vực này hưởng lợi từ hàng loạt động lực hạ tầng như cảng Liên Chiểu, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghiệp, trung tâm thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế… Sự phát triển của công nghiệp, logistics và công nghệ cao kéo theo nhu cầu nhà ở đạt chuẩn xanh quốc tế, đến từ đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao.

Một mặt, Ecolife Signature đáp ứng tiêu chuẩn sống ngày càng cao của cư dân đô thị. Mặt khác, các yếu tố "xanh" và tối ưu vận hành trở thành lợi thế cạnh tranh khi khai thác lưu trú, hướng tới nhóm khách thuê có khả năng chi trả cao và ưu tiên chất lượng sống.

Có thể nói, Ecolife Signature chính là sự tiếp nối tự hào cho hành trình hơn hai thập kỷ mà Capital House theo đuổi, nơi "sống xanh" trở thành chuẩn mực tạo nên giá trị bền vững theo thời gian.

Thông tin liên hệ:

Tên dự án: Chung cư thương mại Ecolife Signature

Vị trí: Đường Mê Linh, thuộc phường Hải Vân và phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Capital House

Đơn vị phát triển kinh doanh: Minh Minh Group

Đại lý phân phối: Minh Minh Land, Thái Minh Invest, Thiên Phát Miền Trung, Hưng Phát Corp, Tùng Long Property, Phoenix Realty, Tâm Phát Land, Haka Home & Haka Hub, Navi Property, Tuyên Sơn Homes, Grand Việt Nam, Thế giới mới, Trường An Phát, Việt Khôi Minh, Lux Property, An Gia Realty.