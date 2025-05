Sở Y tế Đồng Nai vào cuộc làm rõ quảng cáo sữa Milo, yêu cầu giải trình trước ngày 22/5

Xác minh nhiều nội dung quảng cáo liên quan Viện Dinh dưỡng

Chiều 20/5, bà Võ Thị Ngọc Lắm, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, thông tin, đơn vị đã có văn bản số 2637/SYT-ATTP gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) báo cáo tiến độ xử lý thông tin liên quan đến quảng cáo sản phẩm sữa lúa mạch Milo của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Trước đó, thực hiện Công văn số 805/ATTP-NĐTT ngày 22/4/2025 của Cục An toàn thực phẩm về việc phối hợp xử lý thông tin quảng cáo sản phẩm sữa Milo, Sở Y tế Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng An toàn vệ sinh thực phẩm, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Phòng Quản lý báo chí, xuất bản (thuộc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch), tiến hành làm việc với đại diện Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (phường An Bình, Tp.Biên Hòa).

Sở Y tế Đồng Nai báo cáo tiến độ xử lý thông tin về quảng cáo sữa Milo. (Ảnh: HD).

Tại buổi làm việc, phía công ty trình bày sản phẩm "Thực phẩm bổ sung thức uống lúa mạch Nestlé Milo sữa 3 trong 1" (bản tự công bố ngày 27/12/2021) và "Thực phẩm bổ sung thức uống lúa mạch Nestlé Milo" (bản tự công bố ngày 10/8/2022).

Theo công văn của Cục An toàn thực phẩm, 2 sản phẩm này không có nội dung liên quan đến thông tin của Viện Dinh dưỡng ghi trên nhãn.

Công ty khẳng định, chỉ có sản phẩm "Thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo" sử dụng thông tin từ Viện Dinh dưỡng. Các sản phẩm khác không sử dụng các nội dung liên quan đến Viện này.

Bên cạnh đó, công ty cũng cung cấp văn bản xác nhận từ Viện Dinh dưỡng (ngày 25/1/2024), nêu rõ nội dung liên quan đến nghiên cứu đánh giá hiệu quả của sản phẩm kết hợp giáo dục thể chất đối với học sinh tiểu học. Viện Dinh dưỡng xác nhận sản phẩm giúp cải thiện các tố chất thể lực sau 3 tháng sử dụng.

Trong khi chờ hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền, công ty cho biết đã chủ động ngừng tất cả các hoạt động quảng cáo có sử dụng thông tin từ Viện Dinh dưỡng trên các phương tiện truyền hình, nền tảng số, mạng xã hội, bảng quảng cáo…

Đồng thời, công ty đã yêu cầu các đối tác gỡ bỏ các nội dung liên quan và đang lên kế hoạch thay đổi bao bì sản phẩm, dự kiến ra mắt phiên bản mới vào tháng 9/2025.

Một số vi phạm quảng cáo đã bị xử lý

Liên quan nội dung quảng cáo, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai thông tin, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị này tiếp nhận một hồ sơ quảng cáo sản phẩm "Sữa lúa mạch Milo của Nestlé" do Công ty CP CPM Việt Nam thực hiện (địa chỉ: tầng 12, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM). Nội dung quảng cáo trên băng rôn có đoạn: "Milo với sữa mát A2, mua ngay cho bé".

Đáng chú ý, vào tháng 1/2025, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã tiến hành kiểm tra và xử lý một bảng quảng cáo ốp tường lớn với nội dung "Milo bền bỉ hơn", có chứa cụm từ "được thử nghiệm lâm sàng bởi Viện Dinh dưỡng". Tuy nhiên, quảng cáo này chưa thực hiện thủ tục thông báo nội dung đến cơ quan quản lý, vi phạm quy định hiện hành.

Sản phẩm MILO có dòng chữ "Nay đã được chứng minh khoa học bền bỉ hơn. Được thử nghiệm lâm sàng bởi Viện Dinh dưỡng".

Trước những nội dung nói trên, đoàn công tác đề nghị Công ty TNHH Nestlé Việt Nam rà soát lại toàn bộ việc thực hiện thủ tục thông báo quảng cáo theo đúng quy định pháp luật, trong đó đặc biệt lưu ý đến hợp đồng ký kết với các công ty đối tác thực hiện quảng cáo.

Đồng thời, công ty được yêu cầu báo cáo giải trình bằng văn bản quá trình tự công bố sản phẩm "Thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo" và các hoạt động liên quan trước ngày 22/5/2025.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - bà Võ Thị Ngọc Lắm - nhấn mạnh, hiện Sở Y tế Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung liên quan đến quảng cáo sản phẩm Milo của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, nhằm đảm bảo đúng quy định pháp luật, minh bạch thông tin sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.