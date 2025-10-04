Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đại lý này có 182 tờ vé số trúng thưởng.

Ngay sau khi kết quả Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 10 được công bố, giới kinh doanh vé số tại TP.HCM đã nhanh chóng ghi nhận số lượng lớn vé trúng thưởng được bán ra, chủ yếu thuộc các đài Vĩnh Long Bình Dương . Tổng cộng gần 200 tờ vé số may mắn đã lộ diện, mang lại niềm vui cho hàng loạt người chơi.

Tại phường Hòa Lợi, Đại lý vé số Thành Đạt đã thông báo bán trúng ấn tượng 182 tờ vé số cho khách. Đáng chú ý, phần lớn là các giải nhỏ của đài Bình Dương:

140 tờ trúng giải Tám (hai số cuối là 81). 14 tờ trúng giải Khuyến khích (dãy số 009820). 28 tờ trúng giải Sáu (dãy số cuối 4278).

Trong khi đó, một đại lý khác cũng ghi nhận nhiều vé số trúng giải. Trên Thanh Niên, anh Lưu Quốc Duy, chủ Đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng (TP.HCM), xác nhận bán trúng 14 tờ vé số trúng giải Tư đài Vĩnh Long cho khách hàng. Các vé này có dãy số cuối là 47400.

Đại lý này đang là tâm điểm chú ý sau khi vừa gây sốt vào ngày 1 tháng 10 khi bán trúng 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (dãy số 079896, thuộc đài Đồng Nai) và đã hoàn tất việc đổi thưởng cho khách.

Với gần 200 vé trúng giải nhỏ và giải tư đã được xác nhận, người dân tiếp tục bày tỏ sự háo hức, chờ đợi những thông tin tiếp theo về các giải Độc đắc của đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long trong kỳ quay ngày 3/10 này.

SỐC: Đây là nơi có 200 tờ vé số trúng thưởng trong kỳ quay hôm nay, "đại lý thần tài" lộ diện- Ảnh 1.

Kết quả xổ số (KQXS) ngày 3/10 của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút.

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long có giải đặc biệt 778436.

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương có dãy số 009830.

Kết quả xổ số hôm nay giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh là 117665.

Xổ số miền Nam truyền thống có cơ cấu giải thưởng cố định, với giải lớn nhất là Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng cho vé trúng 6 chữ số. Ngoài ra còn có các giải phụ và giải khuyến khích.

Hiện nay, cả nước đang có 64 doanh nghiệp Nhà nước đang kinh doanh xổ số, bao gồm 63 công ty xổ số kiến thiết tại 63 tỉnh, thành phố và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

Khu vực miền Nam bao gồm 21 công ty xổ số kiến thiết: An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, TP.HCM, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long.

Theo báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm 2025 của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, doanh số phát hành xổ số truyền thống của các công ty miền Nam đạt 76.670 tỉ đồng (tăng 8,91%), doanh thu tiêu thụ đạt 75.877 tỉ đồng (tăng 9,09%) và hoàn thành 50,99% kế hoạch năm.

Tỉ lệ tiêu thụ trung bình đạt mức rất cao là 98,97%. Các đơn vị này đã nộp ngân sách nhà nước 29.056 tỉ đồng (tăng 11,09%) và hoàn thành tới 61,18% kế hoạch năm 2025.

Theo H.Linh

Thanh niên Việt

