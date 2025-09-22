Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mua vé số dò cho vui, người đàn ông ở TP.HCM trúng 16 tỷ đồng: Ngỡ ngàng số tiền chia cho các con

22-09-2025 - 09:53 AM | Sống

Hai người đàn ông có thói quen mua vé số về dò cho vui đều trúng thưởng tiền tỷ cách nhau chỉ 1 ngày.

Mạng xã hội mới đây xôn xao hình ảnh 10 tờ vé số trúng giải độc đắc, mỗi tờ trị giá 2 tỷ đồng, tổng giải thưởng là 20 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Được biết, chủ nhân của 10 tờ vé số này là một người đàn ông ở TP.HCM. Trước đó, ông này đã mua 10 tờ vé số và tặng cho người hàng xóm 2 tờ. Kết quả, tất cả những tờ vé số này đều trúng giải. 

Được biết, dãy số mang lại may mắn cho người đàn ông nói trên là 247819 của đài Tây Ninh, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18/9. 

Trao đổi trên báo Thanh Niên, anh Du Lê, đại diện một đại lý vé số cấp 1 ở xã Bà Điểm, TP.HCM xác nhận đã đổi thưởng cho vị khách nói trên. Theo chia sẻ của anh Du Lê, người đàn ông trúng số có điều kiện kinh tế khá giả, mua vé số để dò cho vui, không ngờ lại trúng độc đắc. Người này nhận phần lớn tiền thưởng bằng tiền mặt, còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. 

Anh Du Lê tiết lộ thêm, sau khi nhận thưởng, người đàn ông đã chia cho các con mỗi người vài tỷ đồng, số còn lại ông giữ. 

Mua vé số dò cho vui, người đàn ông ở TP.HCM trúng 16 tỷ đồng: Ngỡ ngàng số tiền chia cho các con- Ảnh 1.

10 tờ vé số trúng giải độc đắc của người đàn ông ở TP.HCM (dãy bên trái ảnh).

Trùng hợp, một đại lý vé số ở Vĩnh Long cũng xác nhận vừa đổi thưởng cho người đàn ông trúng 6 tờ vé số độc đắc. Người này cũng thường mua vé số mỗi ngày để chiều tối dò kết quả... cho vui. 6 tờ vé số trúng thưởng mang dãy số 016097 thuộc đài Trà Vinh, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19/9. May mắn lần này đã giúp người đàn ông trúng thưởng 12 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). 

Phía đại lý thông tin, người đàn ông nhận thưởng toàn bộ bằng tiền mặt. Sau khi nhận tiền, ông này đã tặng cho anh và chị mỗi người 300 triệu đồng. Số tiền còn lại, ông chưa có ý định sử dụng. 

Câu chuyện của 2 người đàn ông khiến nhiều người xuýt xoa, tấm tắc. Không ít người còn nói đùa: "Mua vé số về dò cho vui mà vui thật luôn. Từ mai mình cũng phải mua vé số về dò cho vui mới được. Xin vía trúng độc đắc của hai anh".  

Người chơi Vietlott biết tại sao hôm nay là "ngày vàng" để mua vé số Lotto 5/35

Theo Lam Giang

