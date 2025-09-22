Người chơi Vietlott biết tại sao hôm nay là "ngày vàng" để mua vé số Lotto 5/35

Mặc dù ra mắt chưa lâu, Lotto 5/35 đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong thị trường xổ số tự chọn của Vietlott bên cạnh những cái tên quen thuộc như Power 6/55, Keno, Mega 6/45. Sự tăng trưởng về số lượng người chơi, đặc biệt là trước mỗi kỳ chia giải Độc đắc đang cho thấy thấy sức hấp dẫn không hề giảm của sản phẩm này.

Thông tin mới nhất từ Vietlott cho biết, Jackpot của Lotto 5/35 đã cán mốc 12 tỷ đồng . Điều này khiến cho kỳ chia giải hôm nay (21/9) càng thu hút sự chú ý của hàng triệu người chơi trên khắp cả nước, tất cả đều mong chờ để trở thành một trong những người may mắn tiếp theo nhận được phần thưởng khổng lồ từ cơ chế chia giải độc đáo của Vietlott.

Vietlott Lotto 5/35 đã cán mốc 12 tỷ đồng, đây là thời điểm chia giải độc đắc sẽ diễn ra nếu không có người trúng.

Ở những cột mốc lớn về chia giải Độc đắc, Vietlott Lotto 5/35 thưởng ghi nhận số người gia tăng mua vé và được chia giải.

Trong đó, kỳ chia giải kỷ lục đã diễn ra vào ngày 9/9/2025 với giá trị Độc đắc lên tới hơn 21 tỷ đồng. Số tiền này đã được chia cho nhiều hạng giải thưởng khác nhau, biến nhiều người chơi bình thường trở thành triệu phú, thậm chí là tỷ phú sau một đêm. Cụ thể, 3 giải Nhất đã nhận được hơn 2 tỷ đồng mỗi giải (thay vì 10 triệu đồng), 35 giải Nhì mỗi giải hơn 100 triệu đồng (thay vì 100 nghìn đồng), và ngay cả giải Năm cũng tăng từ 30 nghìn lên 205 nghìn đồng. Đã có hàng chục nghìn người chơi trên toàn quốc được chia giải.

Trước đó, kỳ chia giải đầu tiên (17/7/2025), v ới giá trị giải Độc đắc hơn 13,5 tỷ đồng, kỳ quay này đã mang lại phần thưởng lớn cho hơn 12.500 người chơi. Đặc biệt, vì giải Nhất không có người trúng, phần thưởng đã được chia thêm cho các giải khác, giúp những người trúng giải Nhì nhận được hơn 177 triệu đồng thay vì 5 triệu như thông thường.

Một kỳ chia giải khác vào tháng 7/2025 cũng chứng kiến con số kỷ lục về số lượng người được chia thưởng, hơn 18.700 người chơi được hưởng "lộc" từ giải Độc đắc 19,6 tỷ đồng.

Vietlott Lotto 5/35 liên tiếp lập kỷ lục về số người chia giải thưởng.

Gần 17.000 người được chia giải thưởng trong kỳ quay số hồi tháng 8 của Vietlott Lotto 5/35.

Theo nguyên tắc, khi Độc đắc vượt 12 tỷ đồng và không có người trúng: Giải Nhất sẽ nhận 1/3 giá trị Jackpot. Các hạng giải còn lại nhận 1/6 giá trị Jackpot (không bao gồm giải khuyến khích).

Nếu hạng giải nào không có người trúng, giá trị sẽ được chia đều cho các hạng còn lại.

Cách chơi Vietlott Lotto 5/35

Người chơi sẽ chọn 5 số từ tập hợp 35 số (từ 01 đến 35). Đồng thời, bạn cần chọn thêm 1 số đặc biệt từ tập hợp 12 số (từ 01 đến 12).

Có 3 cách để người chơi chọn bộ số của mình:

Tự chọn: Bạn tự mình chọn 5 số và 1 số đặc biệt theo ý muốn.

Máy chọn (Quick Pick): Hệ thống sẽ tự động chọn ngẫu nhiên một bộ số.

Bao số: Đây là hình thức chơi nâng cao, cho phép người chơi chọn nhiều hơn 5 số hoặc nhiều hơn 1 số đặc biệt để tăng cơ hội trúng giải. Ví dụ, họ có thể chọn Bao 6 (chọn 6 số) hoặc Bao 7 (chọn 7 số), và hệ thống sẽ tạo ra tất cả các bộ 5 số có thể có từ những số người chơi đã chọn.

Để trúng giải Độc Đắc (Jackpot), bạn cần có tấm vé trùng khớp cả 5 số và 1 số đặc biệt đã chọn với kết quả quay thưởng. Ngoài ra, Lotto 5/35 còn có nhiều giải thưởng nhỏ hơn nếu người chơi trùng khớp một phần các con số.