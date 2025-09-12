Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hai giải độc đắc Vietlott tăng lên 144 tỉ đồng

12-09-2025 - 07:21 AM | Xã hội

So với ngày 11/9, đến sáng 12/9 tổng giá trị giải thưởng của Vietlott Power 6/55 và Mega 6/45 đã tăng thêm khoảng 9 tỉ đồng.

Giải độc đắc Vietlott ngày 12/9 có gì hấp dẫn?
Sau kỳ quay thưởng ngày 10/9 (Mega 6/45) và 11/9 (Power 6/55), cả hai loại hình đều chưa tìm ra chủ nhân Jackpot.

Vậy tính đến sáng 12/9 , Power 6/55 Mega 6/45 đang kết dư tổng cộng bao nhiêu tỉ đồng ở các giải Jackpot?

Đáp án: Trên 144 tỉ đồng

Power 6/55 (sau kỳ #01241 ngày 11/09/2025):
Jackpot 1: 118.117.411.500 đồng
Jackpot 2: 4.518.167.700 đồng

Mega 6/45 (sau kỳ #01404 ngày 10/09/2025):
Jackpot: 21.729.038.000 đồng

Tổng cộng, đến 12/9 , hai loại hình này đang “treo” trên 144 tỉ đồng giải thưởng chờ người may mắn tiếp theo.

Theo N.D

Nhịp sống thị trường

