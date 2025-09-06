Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hai vé số Vietlott cùng trúng giải Jackpot 2 trong chiều 6-9

06-09-2025 - 21:24 PM | Xã hội

Hai vé số loại hình Power 6/55 của Vietlott cùng trúng giải Jackpot với tổng số tiền hàng tỉ đồng

Hai vé số Vietlott cùng trúng giải Jackpot 2 trong chiều 6-9- Ảnh 1.

Tối 6-9, Công ty Xổ sổ điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 2 vé số loại hình Power 6/55 cùng trúng giải Jackpot 2 với tổng số tiền trên 4,8 tỉ đồng.

Hai tờ vé số Power 6/55 cùng trúng giải Jackpot 2 đều có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của kết quả trúng thưởng giải Jackpot 1 là 19-43-11-09-22-34, và 2 vé này đều có một cặp số trùng với số đặc biệt 31

Do cả 2 vé có cùng mệnh giá nên theo quy định giá trị trúng thưởng của giải Jackpot 2 phải chia đôi. Theo đó, chủ nhân của mỗi vé sẽ nhận thưởng hơn 2,4 tỉ đồng từ Vietlott.

Trước đó, thị trường ghi nhận vào ngày 30-8, vé số Vietlott loại hình Power 6/55 cũng có 1 khách hàng trúng thưởng Jackpot 2 trị giá trên 4,6 tỉ đồng.

Theo Thy Thơ

Người lao động

