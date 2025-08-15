Vietlott cảnh báo KHẨN người chơi toàn quốc, đang có hiện tượng "lạ" tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Nam

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam – Vietlott vừa phát đi cảnh báo quan trọng tới người chơi xổ số Vietlott toàn quốc. Theo thông báo, hiện nay, tại nhiều tỉnh thành ở miền Bắc và miền Nam, một số trang web và ứng dụng của các trung gian thanh toán và tổ chức tín dụng đang cung cấp dịch vụ mua hộ vé số Vietlott. Hình thức này tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng cho người mua.

Theo Vietlott, việc mua vé số qua các ứng dụng hoặc website mua hộ không được pháp luật công nhận, gây ra nhiều rủi ro và tranh chấp. Khi sử dụng dịch vụ này, người mua không trực tiếp giữ vé, dẫn đến nguy cơ không được nhận giải hoặc bị ép chia giải thưởng khi trúng.

Bên cạnh đó, hình thức mua hộ vé số còn tiềm ẩn những rủi ro liên quan đến rửa tiền, trốn thuế và có thể gây ra các tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự.

Vietlott cũng nhấn mạnh rằng các đại lý và điểm bán hàng cần tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật. Nếu vi phạm, Vietlott sẽ báo cáo lên cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Đồng thời, Vietlott khuyến cáo người chơi chỉ nên mua vé số qua hai kênh chính thống: Mua trực tiếp tại các điểm bán hàng chính thức của Vietlott trên toàn quốc và mua qua Ứng dụng Vietlott SMS trên điện thoại.

Livestream bán các loại hình xổ số không chính thống được Vietlott cảnh báo.

Không chỉ tình trạng mua hộ vé số, thời gian gần đây, Vietlott phát hiện có một số đối tượng lợi dụng hình ảnh doanh nghiệp, làm giả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: Huy động vốn, kêu gọi đầu tư làm nhiệm vụ kinh doanh; Livestream bán các loại hình xổ số không chính thống như: xổ số cào Singapore. Thậm chí, đối tượng lừa đảo tạo tình huống trúng thưởng và bắt người chơi nộp tiền thuế nhằm chiếm đoạt. Đặc thù của các kênh live này là thay đổi liên tục và yêu cầu khách hàng nộp tiền vào các tài khoản khác nhau.

Vietlott xin khuyến cáo người chơi cần cảnh giác với các chiêu lừa đảo. Hiện nay Vietlott chỉ kinh doanh các sản phẩm xổ số tự chọn (Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 3D+, Max 3D Pro, Lotto 5/35, Keno, Bingo18) thông qua 2 kênh bán hàng chính thống của Vietlott.

Chú ý gì khi chơi Vietlott?

Bên cạnh những khuyến cáo của Vietlott, người chơi cũng cần trang bị kiến thức, kinh nghiệm để không bị ảnh hưởng quyền lợi. Trong đó, mỗi người cần bảo quản vé số cẩn thận. Nếu mua vé giấy, nên ký tên vào mặt sau vé ngay sau khi mua để xác nhận quyền sở hữu và phòng tránh trường hợp tranh chấp.

Bảo quản vé số Vietlott cẩn thận , giữ cho vé luôn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hoặc mờ số. Một tấm vé bị hỏng có thể không đủ điều kiện để nhận giải thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng của tất cả các sản phẩm xổ số Vietlott là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Nếu quá thời hạn này, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị.

Vietlott có nhiều loại hình xổ số khác nhau như Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 3D Pro, Keno... Mỗi loại hình có cách chơi, cơ cấu giải thưởng và lịch quay số riêng. Bạn nên tìm hiểu kỹ luật chơi của sản phẩm mình muốn tham gia để có lựa chọn đúng đắn và kiểm tra kết quả chính xác.

Ví dụ: Mega 6/45 và Power 6/55 : Bạn chọn 6 số trong một tập hợp các số cho trước. Kết quả được quay vào các ngày cố định trong tuần. Trong khi đó Keno , chọn từ 1 đến 10 số trong tập hợp các số từ 01-80. Kết quả quay số liên tục, mỗi kỳ quay cách nhau 5-10 phút.