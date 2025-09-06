Hàng triệu người chơi xổ số có thể không biết ẩn ý sau biểu tượng cực quen của Vietlott

Ngôi sao Vietlott

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trở thành một cái tên quen thuộc với hàng triệu người chơi sau nhiều năm phát hành bởi những giải thưởng "khủng" lên đến hàng trăm tỷ đồng, mang đến cơ hội đổi đời cho không ít người.

Đây cũng là doanh nghiệp có doanh thu lớn hơn 7.915 tỷ đồng vào năm 2024, tăng 25% so với năm 2023. Đóng góp ngân sách các địa phương gần 2.100 tỷ đồng, trong đó bao gồm: thuế giá trị gia tăng (thuế suất 10%), thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế suất 15%), thuế thu nhập cá nhân từ người trúng thưởng (thuế suất 10% phần giá trị nhận thưởng vượt 10 triệu đồng), thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế suất 20%), các loại thuế khác và toàn bộ lợi nhuận sau thuế.

Không chỉ câu chuyện trả thưởng "khủng", doanh thu lớn, đằng sau doanh nghiệp này còn có nhiều điều thú vị. Một trong những hình ảnh quen thuộc của Vietlott chính là logo của công ty, xuất hiện trên các tấm biển quảng cáo hay các kênh thông tin chính thống của doanh nghiệp.

Biểu tượng logo Vietlott ngoài cùng bên phải.

Logo này là cách điệu hình ngôi sao mang đặc trưng của ngành kinh doanh xổ số. Theo Vietlott, đó là sự may mắn, được cách điệu như những vệt của pháo hoa tượng trưng cho vui tươi, cho thành công và chiến thắng.

Ngôi sao năm cánh nằm nội tiếp bên trong hình cầu gợi hình ảnh nhụy của bông hoa hình cầu, khẳng định Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) là nhân tố hiện đại hóa nền xổ số nước nhà, cùng hướng đến sự phát triển bền vững của ngành kinh doanh xổ số.

Bông hoa năm cánh hình cầu với những đường cong nhỏ gợi cảm giác của công nghệ, điện toán, lồng cầu, quả bóng… Mỗi cánh hoa với kích thước to, nhỏ khác nhau tượng trưng cho tỷ lệ phân bổ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của công ty.

Trong đó, cánh hoa lớn nhất tượng trưng cho phần giải thưởng dành cho người chơi;

Cánh hoa lớn thứ hai: Phần đóng góp vào ngân sách nhà nước;

Cánh hoa lớn thứ ba: Phần đảm bảo quyền lợi của đại lý và đối tác;

Cánh hoa thứ tư: Phần đóng góp cho công tác xã hội của Vietlott;

Cánh hoa nhỏ nhất: Phần đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên Vietlott.

Riêng với tên gọi "Vietlott" là chữ viết tắt của "VIETNAM" và "LOTTERY" với ý nghĩa khẳng định vị trí của Xổ số điện toán, đó là Xổ số "Việt" – Xổ số của quốc gia.

Mỗi cánh hoa trong logo của Vietlott có 1 ý nghĩa riêng.

Gen Z đã bắt đầu chơi Vietlott

Theo kế hoạch được Bộ Tài chính giao, Vietlott phải đạt 8.750 tỷ đồng doanh thu và 305 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm nay.

Báo cáo mới nhất của doanh nghiệp cho biết, trong nửa đầu năm 2025, Vietlott đã đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng, với doanh thu có thuế ghi nhận 4.565 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày khoảng 25 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Sự tăng trưởng này phần lớn đến từ xổ số tự chọn theo ma trận, đóng góp gần 2.700 tỷ đồng (chiếm 56% tổng doanh thu). Các hình thức quay số nhanh và theo dãy số cũng mang về lần lượt 1.755 tỷ đồng và 242 tỷ đồng.

Theo đại diện Vietlott, mức tăng trưởng hai chữ số này có được nhờ vào việc giải Jackpot duy trì giá trị trăm tỷ đồng, sự ổn định của cả hai kênh phân phối (truyền thống và qua điện thoại), cùng với việc ra mắt sản phẩm mới Lotto 5/35 và thu hút thêm nhóm khách hàng Gen Z.

Trong cơ cấu chi phí, Vietlott đã chi gần 2.500 tỷ đồng (tăng 11%) để trả thưởng cho người chơi, cho thấy số lượng và giá trị giải thưởng ngày càng tăng.

Ngoài ra, công ty cũng dành 425 tỷ đồng cho hoa hồng đại lý và gần 300 tỷ đồng cho các chi phí hoạt động xổ số.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Vietlott ghi nhận lợi nhuận trước thuế 244 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 196 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vietlott ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về doanh thu.

Sự xuất hiện của kênh phân phối qua điện thoại (Vietlott SMS) đã tạo ra một "cú hích" lớn, tiếp cận được với một lượng lớn người chơi mới, đặc biệt là giới trẻ và những người quen thuộc với công nghệ. Kênh này đã đóng góp một phần đáng kể vào tổng doanh thu.

Vào năm 2024, số tài khoản đăng ký tham gia dự thưởng trên Vietlott SMS đã tăng thêm hơn 1,2 triệu tài khoản, tăng 89% so với năm 2023.

Tính đến tháng 5 năm 2025, con số này đã vượt mốc 3 triệu tài khoản tham gia dự thưởng.