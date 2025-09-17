Vietlott có vé trúng giải Jackpot 2

Theo thông tin từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng diễn ra cuối ngày 16-9, Vietlott xác định một vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 với giá trị hơn 6,1 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn trúng giải Jackpot 2 có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1, gồm 17-39-53-19-28-43, và một cặp số trùng với số đặc biệt 33.

Giới kinh doanh xổ số cho biết sau khi giá trị cộng dồn của giải Jackpot 1, loại hình vé số Power 6/55 vượt qua 100 tỉ đồng và chưa có vé trúng, sức mua của người dân rất mạnh.

Số lượng vé số Vietlott phát hành ngày càng "nóng" lên. Từ đó, khả năng trúng giải Jackpot khá cao và đã có vé trúng giải Jackpot 2