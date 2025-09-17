Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vietlott có vé trúng giải Jackpot 2

17-09-2025 - 06:47 AM | Xã hội

Một tờ vé số loại hình Power 6/55 của Vietlott đã trúng giải Jackpot 2 tại kỳ quay số ngày 16-9

Vietlott có vé trúng giải Jackpot 2- Ảnh 1.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng diễn ra cuối ngày 16-9, Vietlott xác định một vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 với giá trị hơn 6,1 tỉ đồng. 

Tờ vé số may mắn trúng giải Jackpot 2 có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1, gồm 17-39-53-19-28-43, và một cặp số trùng với số đặc biệt 33.

Giới kinh doanh xổ số cho biết sau khi giá trị cộng dồn của giải Jackpot 1, loại hình vé số Power 6/55 vượt qua 100 tỉ đồng và chưa có vé trúng, sức mua của người dân rất mạnh. 

Số lượng vé số Vietlott phát hành ngày càng "nóng" lên. Từ đó, khả năng trúng giải Jackpot khá cao và đã có vé trúng giải Jackpot 2

Theo Thy Thơ

Người lao động

