Sôi động thị trường du lịch Tết

Du khách nước ngoài tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam). Ảnh: Tấn Thành.

Nhiều khách đặt mua tour sớm

Không phải chờ cho đến những ngày cận Tết, mà từ nhiều tháng trước đó, du khách đã tìm hiểu để mua tour du lịch trong và ngoài nước. Đại diện Phòng Truyền thông & Marketing của Flamingo Redtours cho biết, vài năm trở lại đây, du khách đã bắt đầu hình thành thói quen đi du lịch trải đều các thời điểm trong năm. Vì thế, lượng khách đi du lịch Tết sẽ không tăng quá cao, chỉ tăng khoảng 10 - 15% so với năm trước. Giá tour do đó tương đối ổn định và tăng không đáng kể, chỉ chủ yếu tăng đối với những tour đường bay trong nước do giá vé máy bay tăng. Đơn cử đến thời điểm này, Flamingo Redtours đã hoàn thành khoảng 70% chỉ tiêu kinh doanh Tết. Độ dài kỳ nghỉ Tết năm nay là 7 ngày nên những tour từ 4 - 6 ngày được du khách lựa chọn nhiều.

Ghi nhận thực tế cũng cho thấy, các tour xuất ngoại có phần áp đảo hơn các tour trong nước do bảo đảm được lịch trình hấp dẫn, giá cả hợp lý. Trong đó, những điểm đến gần trong khu vực như Malaysia, Campuchia, Lào, Thái Lan, Indonesia..., và các điểm đến Đông Bắc Á như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục được nhiều du khách lựa chọn. Đối với thị trường trong nước, các cung đường khám phá Đông Bắc, Tây Bắc mùa xuân, trải nghiệm những điểm đến tươi đẹp ở miền trung, TPHCM, miền Tây sông nước... là lựa chọn hàng đầu của khách du lịch.

Một số công ty du lịch cũng chia sẻ, năm nay số lượng khách đăng ký tour trọn gói dịp Tết cao hơn năm ngoái 30 - 40% do doanh nghiệp mở bán tour sớm. Cụ thể, các tour thị trường xa như Australia, châu Âu, Mỹ, New Zealand… của nhiều đơn vị đã bán hết chỗ đóng tour. Các tour nhiều du khách quan tâm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… có tỷ lệ bán hơn 80%. Các tour không cần làm visa đến các điểm thuộc Đông Nam Á trong những ngày đẹp như mùng 2, mùng 3 Tết hiện đã hết chỗ.

Du khách đến vãn cảnh chùa Yên Tử (Quảng Ninh). Ảnh: Quang Vinh.

Hứa hẹn trải nghiệm hấp dẫn

Khi đời sống ngày càng phát triển, bên cạnh việc sum họp gia đình, việc “xê dịch” với những chuyến đi du lịch khám phá, trải nghiệm không khí Tết ở những vùng đất mới đang trở thành xu hướng của nhiều người. Chiều lòng các du khách, nhiều điểm đến đã lên kế hoạch tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn với nhiều sản phẩm mang đậm phong vị của ngày Tết.

Luôn là một trong những điểm đến ưa thích của nhiều du khách, dịp Tết năm nay, Sapa tiếp tục tổ chức hai chương trình lễ hội đặc sắc là Lễ hội khèn hoa và Hội xuân Mở cổng trời Fansipan, khai mạc vào ngày mùng 3 Tết. Trong đó, Lễ hội khèn hoa sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa độc đáo ngày Tết của dân tộc đồng bào vùng Tây Bắc như dựng cây nêu, tái hiện tục bắt vợ, chơi trò chơi dân gian… Còn Hội xuân Mở cổng trời Fansipan sẽ diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như nghi lễ mở cổng trời, dâng hoa, tắm Phật, viết lời nguyện ước đầu năm mới, cầu quốc thái dân an…

Trong khi đó, theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, năm nay ngoài việc du khách tới các đền, chùa, lễ hội đầu năm, nhiều gia đình lựa chọn các tour du lịch tới Bình Liêu, tham quan các thôn, bản trải nghiệm không khí Tết vùng cao, hòa vào các trò chơi, thể thao dân tộc; tour đi Móng Cái, xuất cảnh… Cũng trong dịp này, nhiều điểm đến của Hà Nội cũng chuẩn bị nhiều chương trình đón Tết Nguyên đán như: Tour đêm “Tinh hoa đạo học” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tour đạp xe trải nghiệm “Đêm Thăng Long - Hà Nội”, tour “Đêm Thiêng liêng” tại Nhà tù Hỏa Lò, vở diễn thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ” tại Khu du lịch Tuần Châu - Quốc Oai...

Với thời tiết khá lý tưởng, các điểm đến ở miền Trung, miền Nam cũng đang là sự lựa chọn của nhiều du khách. Công viên Châu Á - Asia Park (Đà Nẵng) sẽ tổ chức phiên chợ đầu xuân “Chợ Tết vui phết” được thắp sáng bởi 5000 chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ, bên cạnh những hoạt động mới lạ, độc đáo. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức Lễ hội Thần Tài, Lễ hội Mùa xuân chủ đề “Hội tụ muôn sắc hoa”, chương trình “Vũ điệu sông Hàn”, chương trình âm nhạc đường phố. Còn tại TPHCM sẽ diễn ra hàng loạt chương trình đặc sắc như Hội Hoa xuân Tết Giáp Thìn - 2024 chủ đề “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”, Lễ hội Tết Việt 2024 tôn vinh Tết Việt xưa và nay...

Du khách trải nghiệm làm bánh chưng. Ảnh: Quang Vinh.

Tìm sản phẩm thật, chất lượng thật

Ngay từ thời điểm cuối tháng 10, đầu tháng 11/2023 (trước Tết âm lịch khoảng 3 tháng), các công ty du lịch đồng loạt tung ra nhiều sản phẩm cùng chương trình ưu đãi để kích cầu du lịch Tết.

Đơn cử như Vietravel chào bán khoảng 100 sản phẩm du lịch nội địa và 200 sản phẩm du lịch quốc tế, với chương trình khuyến mãi “Tết - Kết vạn niềm vui”, áp dụng hoàn tiền, giảm giá nhóm… dành cho các khách hàng đăng ký tour trọn gói. Theo ông Nguyễn Như Nam - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vietnam Travelmart, xu hướng hiện nay các doanh nghiệp lữ hành không còn tập trung vào kích cầu, giảm giá dịch vụ nữa mà chủ yếu nâng cấp chất lượng dịch vụ cao hơn, tăng trải nghiệm, tiện ích cho du khách, mang đến nhiều cảm xúc, khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi.

Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam Cao Trí Dũng nhìn nhận, dịp Tết năm nay, dù có xu hướng thắt chặt chi tiêu nhưng thay vì săn lùng những tour giá rẻ, du khách ưu tiên hơn cho việc lựa chọn những tour chất lượng, giá cả hợp lý. Việc tham khảo thông tin sản phẩm, đặt tour cũng được du khách thực hiện sớm hơn mọi năm để bảo đảm có mức giá dịch vụ tốt và lịch khởi hành phù hợp.

Với thị trường khách nước ngoài, theo ông Dũng, trong dịp Tết Nguyên đán, Việt Nam luôn là điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn. Tới thời điểm này, các hãng lữ hành đã nhận được nhiều tín hiệu từ các thị trường nước ngoài sẽ có khách đến Việt Nam dịp Tết Nguyên đán. “Với sự nhộn nhịp của thị trường du lịch Tết, hy vọng năm 2024 chúng ta ít nhất sẽ bắt kịp năm 2019 để tạo đà cho năm 2025 và những năm tiếp theo sẽ có sự tăng trưởng ấn tượng” - ông Dũng bày tỏ.

Tuy nhiên, với những khăn của nền kinh tế, du lịch mùa Tết cũng đang có sự phân hóa sâu sắc, bên cạnh những “điểm nghẽn” vẫn chưa được tháo gỡ. Theo dự báo, dịp Tết năm nay nhiều điểm đến sẽ rơi vào tình trạng quá tải dẫn đến nguy cơ cung không đủ đáp ứng cầu. Ngoài ra, kết cấu hạ tầng như hệ thống đường giao thông, bến bãi đỗ xe... tại một số địa bàn trọng điểm về du lịch cũng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của ngành du lịch. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, mặc dù cơ sở hạ tầng trong những năm gần đây được đầu tư, nâng cấp đáng kể, nhưng vẫn còn khá khó khăn. Trong điều kiện cơ sở hạ tầng còn hạn chế, những thời điểm có lượng khách du lịch tăng cao đột biến sẽ khó tránh khỏi tình trạng ách tắc giao thông cục bộ; các cơ sở dịch vụ lưu trú, nhà hàng bị quá tải.

Nghiêm trọng hơn, nắm bắt tâm lý một bộ phận du khách ham rẻ, thích đặt “combo” du lịch, mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn giá rẻ qua các trang mạng, nhiều kẻ xấu đã bán những sản phẩm du lịch “ảo” để lừa tiền người dân.

Mới đây, Sở Du lịch TPHCM đã tiếp nhận phản ánh của nhóm khách hàng về việc Công ty TNHH du lịch Liên minh châu Âu (tên tiếng Anh là EUTourist) nhận hơn 1,2 tỉ đồng để thực hiện tour đi Trung Quốc cho 64 du khách nhưng... đến ngày đi thì bặt vô âm tín. Theo thống kê của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), chỉ tính riêng nửa đầu năm 2023, lừa đảo qua mạng tại Việt Nam tăng gần 65% so với cùng kỳ năm 2022. Vì thế, trong lĩnh vực du lịch, du khách cũng cần đề phòng các hình thức lừa đảo trong dịp cận Tết Nguyên Đán có thể diễn biến phức tạp.