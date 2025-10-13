Soi loạt cổ phiếu có thể lọt "tầm ngắm" của các cá mập tổng quy mô 15.000 tỷ ngay trong tháng 10

Ngày 20/10 tới đây, hai bộ chỉ số VNDiamond và VNFinSelect đã công bố thông tin về thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cho kỳ cơ cấu định kỳ quý 4. Ngày cuối cùng để các quỹ hoàn tất việc cơ cấu danh mục dự kiến là 31/10/2025.

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán BIDV (BSC) đã đưa ra dự báo về danh mục thành phần dự kiến của hai chỉ số trên

Đối với chỉ số VNDiamond. BSC cho rằng kỳ này sẽ không có thêm cổ phiếu mới được bổ sung. Cổ phiếu CTD, vốn đã được thêm vào rổ trong kỳ review trước, nhiều khả năng sẽ chuyển sang nhóm cổ phiếu duy trì, do tiếp tục đáp ứng các tiêu chí định lượng của chỉ số.

Ở chiều ngược lại, VIB có thể bị loại khỏi danh mục khi không còn đáp ứng điều kiện về giới hạn sở hữu nước ngoài (FOL).

Hiện có 6 quỹ đang tham chiếu rổ chỉ số VNDiamond gồm FUEVFVND, FUEMAVND, FUEBFVND, FUEKIVND, FUEABVND và VFCVN DIAMOND, tổng quy mô đạt khoảng 14.600 tỷ đồng.

BSC dự phóng các quỹ có thể mua thêm một số mã như FPT (2,5 triệu cổ phiếu), TCB (2,1 triệu cổ phiếu), MWG (2 triệu cổ phiếu), KDH (1,3 triệu cổ phiếu), MBB (1,3 triệu cổ phiếu),…

Ngược lại, một số cổ phiếu có thể bị bán ra như VIB (10,6 triệu cổ phiếu), ACB (7,5 triệu cổ phiếu), HDB (4,9 triệu cổ phiếu),…

Đối với chỉ số VNFinSelect, BSC dự báo mã DSC có thể được thêm mới vào rổ do đã thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí sàng lọc của chỉ số, từ quy mô vốn hóa, thanh khoản cho đến tiêu chí ngành nghề. Ngược lại, VNFinSelect sẽ không loại bỏ cổ phiếu nào trong kỳ cơ cấu lần này. Hiện KIM Growth VNFINSELECT đang tham chiếu rổ chỉ số này với tổng quy mô hơn 322 tỷ.

BSC dự phóng quỹ có thể mua thêm một số mã như TCB (164 nghìn cổ phiếu), MBB (153 nghìn cổ phiếu), LPB (114 nghìn cổ phiếu), SHB (112 nghìn cổ phiếu), VPB (184 nghìn cổ phiếu), ACB (178 nghìn cổ phiếu),…