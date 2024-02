Soi "ví tiền" của Vinhomes, Novaland, Phát Đạt, Đất Xanh…xuất hiện "ông lớn" bất động sản có tiền mặt tăng gấp 7 lần

Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn diễn biến ảm đạm, phần lớn doanh nghiệp đã giảm mạnh tiền mặt. Thậm chí, "ví tiền" một số doanh nghiệp đã vơi đi quá nửa. Trái lại, một "ông lớn" có tiền mặt tăng gấp 7 lần trong 1 năm.

Cụ thể, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; mã chứng khoán: NVL), tại thời điểm 31/12, tiền và các khoản tương đương tiền có 3.412 tỷ đồng, giảm 60% so với cuối năm ngoái. Trong đó, cuối quý 4 doanh nghiệp ghi nhận tiền là 1.713 tỷ đồng, giảm gần 43% so với cùng kỳ.

Đối với các khoản tương đương tiền, NVL ghi nhận 1.699 tỷ đồng cuối quý 4, giảm gần 70% so với thời điểm 31/12/2022. NVL cho biết, các khoản tương đương tiền là khoản gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc từ 1 - 3 tháng và hưởng lãi suất từ 1,9 - 6%/năm.

Tuy nhiên, tại thời điểm cuối tháng 12, tiền và các khoản tương đương tiền của NVL được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay và bảo lãnh là 63 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiền đang được quản lý bởi các ngân hàng cho vay theo mục đích sử dụng từng dự án là 856 tỷ đồng, con số này tại thời điểm cuối năm ngoái là 5.537 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) tại thời điểm cuối quý 4 ghi nhận, tiền và các khoản tương đương tiền là 2.540 tỷ đồng, giảm 32,7% so với cuối năm ngoái. Trong đó, NLG ghi nhận tiền là 659 tỷ đồng, còn các khoản tương đương tiền là 1.881 tỷ đồng. NLG cho biết, các khoản tương đương tiền thể hiện các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng với lãi suất dao động từ 3 - 4%/năm.

Cụ thể, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG), tại thời điểm cuối quý 4 ghi nhận 276 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm tới 70% so với cuối năm 2022. Trong đó, tiền của DXG là 174 tỷ đồng, giảm 38% so với 31/12/2022. Còn các khoản tương đương tiền là 102 tỷ đồng, được gửi ngắn hạn có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng tại các ngân hàng và hưởng lãi suất từ 3 - 6%/năm.

Trong khi nhiều "ví tiền" của các ông lớn giảm mạnh do thị trường bất động sản ảm đạm thì một số doanh nghiệp lại ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền phồng to hơn.

Cụ thể, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền đạt 3.730 tỷ đồng vào cuối năm 2023, tăng 35% so với cuối năm ngoái. Trong đó, KDH ghi nhận tiền mặt và tiền gửi ngân hàng là 1.452 tỷ đồng, còn lại 2.277 tỷ đồng là các khoản tương đương tiền. Khang Điền cho biết, các khoản tương đương tiền thể hiện các khoản tiền gửi ngân hàng có thời hạn gốc không quá 3 tháng và hưởng lãi suất dao động từ 2,7 - 4,3%/năm.

Tại CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý 4 vừa qua là 505 tỷ đồng, cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ. Trong đó, các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp ghi nhận chỉ có 200.000 đồng.

Đáng chú ý, tại thời điểm 31/12/2023, tiền và các khoản tương đương tiền của CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) ở mức 14.104 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền của VHM đạt 13.124 tỷ đồng, tăng gấp 7,1 lần so với cuối năm 2022. Tuy nhiên, các khoản tương đương tiền của Vinhomes lại giảm tới 89% so với cùng kỳ, về mức 980 tỷ đồng.

Vinhomes cho biết, các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản đầu tư và các khoản tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn từ 1-3 tháng, mức lãi suất hưởng từ 2,1 - 8,5%/năm.

Theo nguyên tắc kế toán, những khoản mục như tiền chỉ mang tính chất thời điểm, để hiểu thêm về hoạt động của doanh nghiệp cần nhìn theo quãng thời gian dài. Tuy nhiên, thực tế trong bối cảnh thị trường bất động sản còn khó khăn, một số doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng dần "cạn" tiền.