Sơn La chốt thi Tiếng Anh vào lớp 10, thay phương án tổ hợp 6 môn

Sở GD&ĐT Sơn La vừa ban hành thông báo số 477 chính thức công bố môn Tiếng Anh là môn thi thứ ba trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh.

Theo thông báo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Sơn La sẽ gồm ba môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Trong đó, bài thi Tiếng Anh được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn, thời gian làm bài 60 phút.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, chủ yếu ở lớp 9, bảo đảm các mức độ nhận thức từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng và vận dụng cao. Ma trận, đặc tả đề thi sẽ được công bố sau.

Việc lựa chọn môn thi được thực hiện trên cơ sở Thông tư 30 năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, đồng thời căn cứ kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027 của UBND tỉnh Sơn La. Theo quy định, các địa phương phải công bố môn thi thứ ba trước ngày 31/3 hằng năm để bảo đảm thời gian chuẩn bị cho học sinh.

Sơn La chính thức chốt Tiếng Anh thi lớp 10, thay thế phương án tổ hợp 6 môn gây tranh luận. (Ảnh minh họa)

Rút phương án thi tổ hợp sau khi lấy ý kiến rộng rãi

Trước khi đi đến quyết định trên, Sơn La từng là địa phương gây chú ý khi công bố dự kiến chọn bài thi tổ hợp gồm 6 môn làm môn thi thứ ba. Phương án này tích hợp kiến thức từ Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh; bài thi dự kiến gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm trong 90 phút.

Theo lý giải ban đầu, việc xây dựng bài thi tổ hợp nhằm hướng tới đánh giá năng lực toàn diện, hạn chế tình trạng học lệch, học tủ và phù hợp với định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tuy nhiên, sau quá trình lấy ý kiến từ cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh, nhiều ý kiến cho rằng việc triển khai ngay bài thi tổ hợp trong năm học 2026 - 2027 có thể tạo áp lực lớn cho học sinh lớp 9, khi cách thức ôn tập và cấu trúc đề thi có sự thay đổi đáng kể. Một số trường cũng đề nghị cần thêm thời gian chuẩn bị về chuyên môn, ngân hàng câu hỏi và hướng dẫn ôn tập cụ thể.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến và đánh giá thực tiễn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã rút phương án thi tổ hợp 6 môn, không trình UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời lựa chọn phương án thi môn đơn lẻ là Tiếng Anh để bảo đảm sự ổn định trong năm đầu thực hiện quy chế mới.

Quyết định chốt Tiếng Anh là môn thi thứ ba được đánh giá là phương án an toàn, phù hợp với xu hướng chung của nhiều địa phương trong cả nước. Những năm gần đây, Ngoại ngữ – chủ yếu là Tiếng Anh, thường được lựa chọn làm môn thi thứ ba trong tuyển sinh lớp 10, vừa bảo đảm tính phân hóa, vừa phù hợp yêu cầu hội nhập và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đề nghị các phòng giáo dục, trường THCS và các đơn vị liên quan sớm thông tin đầy đủ tới phụ huynh, học sinh lớp 9 để chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, chuẩn bị kiến thức và kỹ năng làm bài. Việc công bố môn thi từ đầu tháng 3 được kỳ vọng giúp học sinh có gần ba tháng tập trung ôn luyện trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Với quyết định này, phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026–2027 của Sơn La đã được xác định rõ ràng, tạo cơ sở để các nhà trường ổn định kế hoạch dạy học và ôn tập.