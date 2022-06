Sơn phủ cao cấp ngoại thất NP10 – thế hệ 3 đột phá của Nasun

Np10 thế hệ 3 là kết quả của sơn Nasun sau 4 năm nghiên cứu, phát triển tính năng của sản phẩm và sau thử nghiệm thành công trên các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác nhau.



Những điểm đổi mới nổi bật của dòng NP10 thế hệ 3 thể hiện ở đặc tính của sản phẩm (bóng mượt, sạch và bền), cụ thể đó là khả năng chống lại vết bẩn, không thấm nước; khả năng thoát ẩm cho tường sau mưa rất nhanh; dễ thi công; nhẹ mùi, chống bám bụi, rêu phong và phấn hóa rất tốt, thân thiện với môi trường. Sản phẩm Np10 thế hệ 3 được thiết kế dựa trên công nghệ Polyxiloxane với các liên kết phân tử đa chiều tạo thành một mạng không gian chặt chẽ giữa các chuỗi phân tử, giúp tăng độ bền lý hóa của màng sơn từ 10 đến 20 năm với khí hậu nhiệt đới gió mùa tại Việt Nam.

Bên cạnh đó với cơ sở công nghệ Nanosilica kỵ nước, các phân tử kỵ nước trên bề mặt màng sơn sẽ làm giảm độ bám dính của chất bẩn lên bề mặt và tự rửa trôi khi có mưa qua đó giúp bề mặt màng sơn luôn sạch sẽ.

Một sự khác biệt rõ nét của NP10 thế hệ 3 với các thế hệ trước bằng mắt thường khi quan sát dòng chảy "Mượt" và "Mềm dẻo" của sản phẩm mỗi khi nhúng lô sơn. Đây chính là yếu tố giúp cho bề mặt màng sơn mượt mà và dễ dàng tự dàn trải lấp đầy kể cả các những vị trí lõm của bề mặt tường giúp cho việc thi công trở nên dễ dàng hơn, ít tốn thời gian thi công hơn. Np 10 thế hệ 3 không chỉ cải tiến chất lượng từ bên trong, Sơn Nasun cũng đầu tư tiên phong ứng dụng công nghệ in ấn thiết kế bao bì đựng trong vỏ lon nhựa "In trong khuôn" – công nghệ hàng đầu thế giới tại thời điểm hiện tại. Với công nghệ in này không chỉ giúp cho sản phẩm vẫn giữ được sự sang trọng mà còn dễ bảo quản, vận chuyển và thi công.

Theo Ông Dương Đình Trường – Giám đốc điều hành của Sơn Nasun cho biết "Các dòng sản phẩm Sơn Nasun đa dạng gồm sơn phủ nội ngoại thất, sơn lót, chống thấm và bột bả, tất cả khi đưa ra thị trường đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất và đáp ứng thời tiết khi hậu khác nhau, với nhiều khung giá hợp lý, phù hợp với từng dòng sản phẩm để khách hàng dễ dàng lựa chọn với nhu cầu của mình.

Đối với Np10 thế hệ 3 – đây là 1 dòng sản phẩm sơn phủ cao cấp ngoại thất mà chúng tôi hoàn toàn tự tin để cạnh tranh với các dòng sơn phủ ngoại thất cao cấp khác trên thị trường hiện nay, để có được phiên bản tốt nhất chúng tôi đã mất nhiều năm nghiên cứu và phát triển tính năng của sản phẩm và sau khi thử nghiệm thành công trên các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác nhau, chúng tôi chính thức bán ra thị trường từ ngày 15.06.2022. Np10 thế hệ 3 ra đời một lần nữa khẳng định sự đầu tư nghiêm túc để không ngừng đổi mới, gia tăng tính năng, nâng cao chất lượng sản phẩm của Nasun để đáp ứng nhu cầu của thị trường".

Sơn Nasun chính thức có mặt trên thị trường từ 2014, sau quá trình phát triển đến này hệ thống kênh phân phối của Nasun hiện có hơn 1000 điểm bán tại hơn 50 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện tại, Sơn Nasun có 2 dây chuyền sản xuất, kế hoạch trong thời gian tới sẽ nâng cấp thêm 4-5 dây chuyền để đáp ứng sự tăng trưởng sản lượng của công ty. sơn Nasun đã được người tiêu dùng đón nhận và bình chọn là Top 100 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng và Top sản phẩm - Dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam; chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao, chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của bộ xây dựng và hệ thống quản lý chất lượng Iso 9001 : 2015

https://cafef.vn/son-phu-cao-cap-ngoai-that-np10-the-he-3-dot-pha-cua-nasun-20220615095039133.chn