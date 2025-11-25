Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sơn Tùng và con số 700 triệu đồng đang làm bùng nổ MXH!

25-11-2025 - 15:40 PM | Lifestyle

"Sếp Tùng" 10 điểm không có nhưng!

Giữa lúc tình hình lũ lụt tại miền Trung để lại nhiều hậu quả, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con thì nhiều sao Việt lần lượt có hành động chung tay. Trong nằm ngoài những vấn đề thời sự này, Sơn Tùng M-TP vừa thông báo đã gửi 700 triệu đồng đến Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam để hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Sơn Tùng là một trong những nghệ sĩ có số tiền quyên góp kỷ lục để làm từ thiện mỗi khi người dân gặp khó khăn.

Điều đáng chú ý, khoản ủng hộ này được nam ca sĩ thực hiện đúng vào dịp đặc biệt là sinh nhật cộng đồng SKY - (FC của Sơn Tùng). Trên trang cá nhân, Sơn Tùng chia sẻ bài viết dài bày tỏ sự biết ơn người hâm mộ và đồng thời nhắc về nỗi xót xa khi theo dõi thiệt hại do thiên tai gây ra tại miền Trung những ngày qua. Anh cho biết bản thân chùng xuống và bàng hoàng khi nhìn thấy bà con oằn mình chống chọi trước bão lũ.

Sơn Tùng và con số 700 triệu đồng đang làm bùng nổ MXH!- Ảnh 1.

Sơn Tùng đóng góp 700 triệu giúp đỡ bà con sau lũ lụt

Trên trang cá nhân, Sơn Tùng đăng ảnh chiếc bánh kem mừng 13 năm sinh nhật Sky và chia sẻ: "Ngày này lúc nào cũng khiến Tùng cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì chúng ta đã đồng hành với nhau suốt một chặng đường thật dài, một thứ tình cảm thật khó để có thể giải thích và diễn tả bằng lời, chỉ biết rằng nó luôn là thứ khiến cho Tùng trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Cùng với đó, những ngày vừa qua, nhìn miền Trung oằn mình trong thiên tai thật sự khiến lòng Tùng chùng xuống và cảm thấy bàng hoàng vô cùng … Thế nên trong một ngày ý nghĩa như này, Tùng và tập thể M-TPE xin phép cùng SKY gửi đến bà con một chút hơi ấm, một chút sẻ chia thông qua Quỹ Tấm Lòng Việt và chương trình 'Nghĩa đồng bào' với hy vọng rằng mọi sự giúp đỡ, sẻ chia sẽ được đến với đúng nơi, đúng người và kịp lúc. Một lần nữa, với sự chân thành từ sâu trong trái tim, Tùng mong bà con sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này". 

Sơn Tùng và con số 700 triệu đồng đang làm bùng nổ MXH!- Ảnh 2.

Sơn Tùng làm từ thiện như món quà dành tặng người hâm mộ vào dịp kỷ niệm 13 năm

Trong dịp kỷ niệm 10 năm ca hát, thay vì thực hiện một tour diễn hay sản phẩm đình đám nào đó, Sơn Tùng lại chọn công bố loạt sự kiện từ thiện, cộng đồng ở các tỉnh phía Bắc. Nam ca sĩ đến với các trường mầm non, tiểu học, thăm lại trường cấp 3 của mình tại Thái Bình (cũ), thăm Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật. Sơn Tùng trao học bổng, tặng quà, vẽ trang trí trường, giao lưu, ký tặng.

Gần đây, khi nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão Bualoi và Matmo, hàng loạt nghệ sĩ Việt đã đồng lòng quyên góp, gửi tấm lòng sẻ chia đến người dân vùng thiên tai. Trong số đó, Sơn Tùng  là một trong những cái tên nổi bật với hành động thiết thực và ý nghĩa. Cùng Quỹ Tấm lòng Việt, Sơn Tùng M-TP cùng công ty M-TP Entertainment đã ủng hộ 1,6 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn sau bão lũ. Khoản tiền này được gửi thông qua chương trình Nghĩa đồng bào với mong muốn góp phần chia sẻ gánh nặng và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước lần quyên góp 1,6 tỷ đồng này, Sơn Tùng M-TP đã nhiều lần thực hiện hoạt động thiện nguyện. Năm 2024, khi cơn bão số 3 đi qua, Sơn Tùng M-TP và công ty đã có mặt tại Làng Nủ - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau trận bão lịch sử Yagi - để thăm hỏi, động viên bà con. Sơn Tùng và công ty đã hỗ trợ 1,5 tỷ đồng để xây dựng điểm trường liên cấp mầm non và tiểu học tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

Sơn Tùng và con số 700 triệu đồng đang làm bùng nổ MXH!- Ảnh 3.

Sơn Tùng từng trực tiếp đến thăm hỏi bà con tại làng Nủ sau trận lũ quét kinh hoàng

Theo Hạ Anh

Đời sống & pháp luật

