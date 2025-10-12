Sonadezi Châu Đức bị xử phạt do 'ém' thông tin trái phiếu, quản trị

Ảnh minh họa

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 315/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Sonadezi Châu Đức (MCK: SZC).

Cụ thể, Sonadezi Châu Đức bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, 2024.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và của Công ty đối với Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành số 1138.2025/BC-SZC-TCKT ngày 29/8/2025; trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại HNX đối với: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên năm 2023.

Ngoài ra, SZC còn bị phạt 65 triệu đồng do không trình bày đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty từ năm 2023 đến nay theo mẫu quy định; công bố thông tin không đầy đủ tài liệu họp (Phiếu biểu quyết) tại 3 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025 trên trang thông tin điện tử Công ty.

Sonadezi Châu Đức cũng bị phạt tiền 350 triệu đồng đối với hành vi Thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Doanh nghiệp này bị buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024, theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.