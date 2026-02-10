Sonadezi Long Thành muốn bán gần 1,8 triệu cổ phiếu quỹ

Ảnh minh họa

Công ty CP Sonadezi Long Thành (MCK: SZL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, HĐQT Sonadezi Long Thành đã thông qua việc bán toàn bộ 1.770.300 cổ phiếu quỹ hiện có nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Thời gian dự kiến giao dịch sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong Quý I, II/2026.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn HoSE. Giá bán theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính quý IV/2025, tổng doanh thu của Sonadezi Long Thành ở mức gần 156 tỷ đồng, tăng 20,78% so với cùng kỳ năm trước. chủ yếu do tăng doanh thu cho thuê nhà xưởng và doanh thu hoạt động tài chính.

Trong khi đó, tổng chi phí giảm nhẹ 0,39% so vớ cùng kỳ, ở mức gần 101 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 112% so với quý IV/2024, đạt hơn 47 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần đạt gần 535 tỷ đồng, tăng 47 tỷ đồng so với năm trước đó. Giá vốn giảm nhẹ hơn 1 tỷ đồng, ở mức gần 325 tỷ đồng; lợi nhuận gộp gần 210 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Sonadezi Long Thành ghi nhận khoản lợi nhuận khác hơn 1,3 tỷ đồng trong khi năm trước đó lỗ khác hơn 7 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản thuế, phí; lợi nhuận sau thuế của SNL ở mức gần 141 tỷ đồng, tăng 36 tỷ đồng so với năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng cộng nguồn vốn của doanh nghiệp gần 2.028 tỷ đồng, tăng 183 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Hiện, Tổng Công ty CP Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi, MCK: SNZ) là công ty mẹ, nắm 52,75% vốn của Sonadezi Long Thành.