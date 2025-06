Sống an lành - hành trình tái tạo tâm hồn tại The Ocean Resort Quy Nhon

Sống an lành - Hành trình tái tạo tâm hồn

Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nhấn mạnh: "Hạnh phúc thật sự dựa trên sự bình yên". Điều này cho thấy an lành không chỉ là trạng thái thụ động mà là một hành trình chủ động, đòi hỏi sự ý thức, thực hành và kết nối sâu sắc với thiên nhiên.

Lối sống an lành, hay còn gọi là "sống yên", không chỉ đơn thuần là việc rời xa sự ồn ào của đô thị để tìm đến một không gian tĩnh lặng. Lối sống an lành còn là trạng thái tâm hồn nơi con người đạt được sự cân bằng giữa cơ thể, tâm trí và môi trường xung quanh.

Trong cuộc sống hiện đại, nếp sống tĩnh tại còn là hành trình tái định nghĩa bản thân, nơi con người gột rửa những xao động của cuộc sống hiện đại, quay về với những giá trị nguyên bản thông qua sự hòa hợp với thiên nhiên.

Trong hành trình đi tìm vùng đất sống an lành trên bản đồ du lịch sôi động, Quy Nhơn âm thầm giữ gìn vẻ đẹp nguyên bản và tĩnh lặng – vừa đủ thanh để chữa lành, vừa đủ tĩnh để khơi gợi sự chiêm nghiệm. Không ồn ào như Đà Nẵng, không sầm uất như Nha Trang, Quy Nhơn vẫn còn những đường nét "thô mộc" đầy tinh tế.

The Ocean Resort Quy Nhon – nơi con người hòa vào thiên nhiên

Giữa hành trình khám phá bản thân qua vẻ đẹp nguyên sơ của Quy Nhơn, The Ocean Resort Quy Nhon (dự án Maia Quy Nhơn Beach Resort - giai đoạn 2) hiện lên như một biểu tượng sống thanh bình – nơi không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp giao hòa cùng thiên nhiên, mang đến trải nghiệm chữa lành, giúp con người tìm lại sự tĩnh tại và ý nghĩa sâu xa của cuộc sống.

Tọa lạc trên cung đường biển đẹp nhất Nhơn Hội, dự án trải rộng trên diện tích 22 hecta, do VinaLiving – thành viên của tập đoàn VinaCapital – phát triển. Đây là một tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp gồm 290 căn biệt thự, 80 căn hộ khách sạn (The Ocean Suites) và 8 shophouse (The Ocean Avenue), được quy hoạch theo định hướng phát triển bền vững, đề cao sự kết nối hài hòa giữa con người và tự nhiên.

The Ocean Resort Quy Nhon ưu tiên sự hài hòa với thiên nhiên. Hình: The Ocean Resort Quy Nhon

Điểm nhấn đặc biệt của The Ocean Resort Quy Nhon chính là gần 80% diện tích toàn khu được dành cho không gian xanh, mặt nước và cảnh quan đặc trưng của vùng biển – đồi – rừng bản địa. Từng căn biệt thự được thiết kế mở, đón trọn ánh sáng tự nhiên và làn gió biển mát lành, tạo nên cảm giác rộng thoáng và thư thái. Các vật liệu được tuyển chọn từ nguồn địa phương, mộc mạc nhưng vẫn toát lên sự tinh tế, góp phần kiến tạo một chốn sống nhẹ nhàng – nơi bạn có thể "thở" cùng thiên nhiên.

Với triết lý phát triển "xanh, bền vững, và độc đáo" từ nhà phát triển VinaLiving, The Ocean Resort Quy Nhon là dự án hiếm hoi tại Quy Nhơn đạt chứng chỉ xanh quốc tế EDGE, như lời cam kết mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và gìn giữ cảnh quan bản địa. Đây chính là nền tảng cho một chuẩn mực sống mới, nơi con người có thể an yên giữa thiên nhiên Quy Nhơn nguyên bản.

Đến nay, dự án đã hoàn thành và được vận hành bởi Fusion – thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực wellness hospitality tại Việt Nam, nổi bật với tinh thần nghỉ dưỡng gắn liền trị liệu tự nhiên để mang đến một trải nghiệm sống trọn vẹn, đánh thức sự an yên bên trong mỗi người. Đây cũng là tên tuổi bảo chứng cho chất lượng dịch vụ và vận hành tại dự án, mang đến sự yên tâm cho các chủ nhân khi tận hưởng cũng như khi tham gia chương trình cho thuê.

Là nơi an cư lý tưởng cho những ai khao khát một cuộc sống hài hòa với thiên nhiên. Hình: The Ocean Resort Quy Nhon

Sở hữu một không gian tại The Ocean Resort Quy Nhon không chỉ là đầu tư vào một bất động sản, mà còn là đầu tư vào chất lượng cuộc sống và giá trị tinh thần bền vững. Với vị trí đắc địa tại trung tâm kinh tế mới Nhơn Hội, dự án không chỉ mang lại tiềm năng tăng trưởng kinh tế mà còn là nơi an cư lý tưởng cho những ai khao khát một cuộc sống hài hòa giữa hiện đại và thiên nhiên.

The Ocean Resort Quy Nhon là lời cam kết cho một lối sống bền vững, nơi con người không chỉ tồn tại mà thực sự sống, cảm nhận và lan tỏa năng lượng tích cực. Hãy để The Ocean Resort Quy Nhon trở thành điểm khởi đầu cho hành trình tái định nghĩa bản thân, nơi tâm hồn được chữa lành và an lành trở thành phong cách sống mỗi ngày.