Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Song Ji Hyo ăn thử món kinh dị "khó nuốt" của người Việt, phản ứng sau đó mới bất ngờ

01-12-2025 - 20:50 PM | Lifestyle

Hình ảnh Song Ji Hyo trải nghiệm ẩm thực Việt Nam đang được chia sẻ rần rần trên MXH.

Song Ji Hyo - ngọc nữ duy nhất của Running Man Hàn Quốc - gần đây đã đến TP.HCM quay 1 chương trình truyền hình du lịch, khám phá ẩm thực đường phố Việt Nam. Trong vài hình ảnh được tung ra vào ngày 1/12, "mợ ngố" xuống phố với trang phục giản dị áo thun trắng, quần vải thụng, để tóc tết 2 bên trẻ trung và đội nón lá.

Trong chuyến đi, Song Ji Hyo trải nghiệm nhiều món ngon như cơm tấm, bánh xèo, thịt nướng, gỏi cuốn... Trong đó, nữ diễn viên đã có lần đầu ăn thử trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn là một trong những món ăn được liệt vào danh sách khó ăn, thậm chí kinh dị đối với người nước ngoài. Trước khi ăn thử, Song Ji Hyo tỏ ra hào hứng, nhưng cũng có phần sợ sệt, chần chừ không dám thử. Sau khi lấy hết can đảm "thử thách" chính mình, minh tinh Hàn Quốc đã ăn thử. Sau khi thưởng thức, cô đã bày tỏ sự ngạc nhiên, thích thú vì trứng vịt lộn ngon ngoài sức tưởng tượng. 

Song Ji Hyo ăn thử món kinh dị
Song Ji Hyo ăn thử món kinh dị

Song Ji Hyo ban đầu tỏ ra sợ sệt, dè dặt không dám ăn trứng vịt lộn

Song Ji Hyo ăn thử món kinh dị
Song Ji Hyo ăn thử món kinh dị

Nhưng sau khi ăn thử, cô bất ngờ vì món ăn ngon ngoài sức tưởng tượng

Song Ji Hyo ăn thử món kinh dị

Ngoài hột vịt lộn, nữ diễn viên Hàn còn ăn cơm tấm...

Song Ji Hyo ăn thử món kinh dị

... và gỏi cuốn 1 cách ngon lành

Hình ảnh Song Ji Hyo rong ruổi khắp TP.HCM trải nghiệm ẩm thực Việt được chia sẻ khắp mạng xã hội. Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước việc 1 ngôi sao Hàn Quốc học tiếng Việt để chào hỏi, gọi món và chẳng ngại thưởng thức các món ngon tại mảnh đất hình chữ S. Nhìn cách Song Ji Hyo ăn ngon lành trứng vịt lộn, cơm tấm, gỏi cuốn, bánh xèo..., người hâm mộ hài hước cho biết họ muốn bắt "ngọc nữ" xứ Hàn về làm dâu Việt.

Song Ji Hyo nổi tiếng trên toàn châu Á qua loạt phim truyền hình và show giải trí ăn khách như Hoàng Cung, Song Hoa Điếm, Running Man... Đặc biệt, việc tham gia Running Man đã giúp Song Ji Hyo nổi tiếng, sở hữu lượng fan đông đảo khắp châu Á. Trong chương trình, cô được gọi là "át chủ bài" nhờ tính cách lăn xả, mưu trí. Về đời tư, nữ diễn viên từng có giai đoạn hẹn hò với CEO Baek Chang Joo của công ty giải trí C-Jes Entertainment.

Song Ji Hyo ăn thử món kinh dị
Song Ji Hyo ăn thử món kinh dị

Song Ji Hyo được yêu thích khắp châu Á nhờ loạt phim và show truyền hình ăn khách

Hơn 1 triệu người "chảy nước miếng": Món ăn vặt miền Tây quen thuộc bỗng thành hiện tượng, bí quyết nằm ở thứ gia vị giản dị này!

Theo Vy Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Kim chủ” của những cú viral: Khi ngân hàng cũng “thắp lửa” sân khấu, ai đang làm chủ cuộc chơi giải trí triệu đô?

“Kim chủ” của những cú viral: Khi ngân hàng cũng “thắp lửa” sân khấu, ai đang làm chủ cuộc chơi giải trí triệu đô? Nổi bật

Bảo tàng ngoài trời nằm giữa rừng thông đang gây sốt: Cách Hà Nội hơn 1 tiếng lái xe, quy tụ hơn 100 tác phẩm được dàn dựng giữa không gian ngập nắng và gió

Bảo tàng ngoài trời nằm giữa rừng thông đang gây sốt: Cách Hà Nội hơn 1 tiếng lái xe, quy tụ hơn 100 tác phẩm được dàn dựng giữa không gian ngập nắng và gió Nổi bật

Tóc Tiên - Touliver làm lành?

Tóc Tiên - Touliver làm lành?

20:45 , 01/12/2025
Nam nghệ sĩ lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, 51 tuổi làm cha lần thứ 3: Tôi cứ ở bên này lại nhớ bên kia

Nam nghệ sĩ lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, 51 tuổi làm cha lần thứ 3: Tôi cứ ở bên này lại nhớ bên kia

20:34 , 01/12/2025
Tuổi xế chiều không vợ con của nam NSƯT từ chối nhận tiền chu cấp hàng tháng của Việt Hương

Tuổi xế chiều không vợ con của nam NSƯT từ chối nhận tiền chu cấp hàng tháng của Việt Hương

20:25 , 01/12/2025
Giám đốc bỏ về quê để "chữa lành", ở vài tháng đã thốt lên: "Tôi suýt mất khái niệm thời gian trôi”

Giám đốc bỏ về quê để "chữa lành", ở vài tháng đã thốt lên: "Tôi suýt mất khái niệm thời gian trôi”

18:02 , 01/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên