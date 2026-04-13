Sống – Làm việc – Tích hợp tiện ích, thương mại: Mô hình BĐS mới lên ngôi

Đây cũng là lý do mô hình căn hộ kết hợp thương mại và tòa nhà văn phòng đang trở thành xu hướng phát triển tại các đô thị mới, khi một dự án không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi làm việc, kinh doanh và giao thương mỗi ngày.

Bất động sản bước vào chu kỳ phát triển dựa trên giá trị sử dụng thực

Theo báo cáo Savills Vietnam Real Estate 2026, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới mang tính chọn lọc và bền vững hơn trong giai đoạn 2026–2027. Trong chu kỳ mới này, thị trường sẽ không tăng trưởng đồng đều mà sẽ có sự phân hóa rõ ràng giữa các dự án, trong đó những dự án có chất lượng tài sản, pháp lý rõ ràng và hiệu quả vận hành thực tế sẽ có lợi thế hơn.

Savills cũng cho biết tăng trưởng kinh tế, dòng vốn FDI, hoạt động doanh nghiệp và bán lẻ là những yếu tố trực tiếp hỗ trợ nhu cầu bất động sản nhà ở, văn phòng và thương mại trong các đô thị lớn. Điều này cho thấy những khu vực có hoạt động kinh tế, doanh nghiệp và thương mại phát triển sẽ là những khu vực có nhu cầu nhà ở và bất động sản cao hơn.

Nơi có việc làm và doanh nghiệp, nơi đó có nhu cầu nhà ở

Theo báo cáo Vietnam Dynamics 2026 của MBS Research, sự phát triển của hạ tầng, khu công nghiệp, logistics và các hoạt động sản xuất – kinh doanh đang tạo ra sự dịch chuyển dân cư và nhu cầu nhà ở tại các khu vực nằm gần các trung tâm kinh tế và khu công nghiệp. Khi các khu vực này phát triển, lực lượng lao động, chuyên gia và nhân sự làm việc tại khu vực sẽ kéo theo nhu cầu nhà ở và dịch vụ.

Điều này cho thấy trong bất động sản, giá trị không chỉ đến từ hạ tầng mà còn đến từ hoạt động kinh tế và dòng người làm việc mỗi ngày tại khu vực.

Mô hình căn hộ – văn phòng – thương mại hình thành hệ sinh thái sử dụng thực

Các dự án phát triển theo mô hình tích hợp nhà ở, thương mại và văn phòng đang trở thành xu hướng tại các đô thị mới. Nguồn: Tập đoàn BCONS.

Trong bối cảnh đó, các dự án phát triển theo mô hình tích hợp nhà ở, thương mại và văn phòng đang trở thành một mô hình phát triển đô thị phổ biến, khi một khu không chỉ để ở mà còn có thể làm việc, kinh doanh và sử dụng dịch vụ trong cùng một khu vực.

Tại khu Đông Bắc TP.HCM, Bcons NewSky là dự án được phát triển theo mô hình tích hợp khi trong cùng một khu có căn hộ, khu thương mại – dịch vụ, tiện ích nội khu và khối đế thương mại 9 tầng nằm trên mặt tiền Quốc lộ 13, với diện tích sàn khoảng 2.500 m² và quy mô khoảng 30–50 doanh nghiệp hoạt động. Khi tòa nhà văn phòng đi vào hoạt động, khu vực này sẽ hình thành cộng đồng làm việc, dịch vụ, ăn uống và nhu cầu thuê ở từ nhóm nhân sự làm việc tại khu văn phòng.

Bên cạnh hệ tiện ích nội khu, dự án còn nằm trong khu vực đã có sẵn hệ tiện ích ngoại khu hoàn chỉnh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của cư dân. Từ Bcons NewSky, cư dân dễ dàng kết nối nhanh chóng đến các tiện ích trọng điểm: AEON Mall Bình Dương, Lotte Mart, Bệnh viện Hạnh Phúc chỉ khoảng 10 phút di chuyển; Vincom Plaza Dĩ An và Bệnh viện Quốc tế Becamex trong vòng 15 phút. Đồng thời, chỉ mất 20–25 phút để di chuyển về TP. Thủ Đức – TP.HCM thông qua trục Quốc lộ 13.

Việc khu vực đã có sẵn trung tâm thương mại, bệnh viện và các dịch vụ hiện hữu giúp cư dân có thể sinh hoạt thuận tiện, đồng thời cũng hình thành nhu cầu ở thực tại khu vực này.

Block B nằm gần khu tiện ích nội khu như hồ bơi, công viên và khu thể thao, đồng thời kết nối thuận tiện đến khu thương mại và tòa nhà văn phòng trong dự án. Nguồn: Tập đoàn BCONS.

Trong tổng thể dự án, Block B là khu căn hộ nằm gần khu tiện ích nội khu, khu thương mại và tòa nhà văn phòng, đồng thời là block có nhiều căn hộ 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh diện tích khoảng 55 m², tổng giá dự kiến chỉ từ 2,8 tỷ đồng. Đây là loại căn hộ phù hợp với gia đình trẻ hoặc chuyên gia làm việc tại TP.HCM – Bình Dương, vừa có thể ở thực, vừa có thể khai thác cho thuê trong dài hạn.

Hiện dự án Bcons NewSky đang triển khai các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký sớm như trải nghiệm 6 tháng sống chuẩn tiện nghi tại căn hộ BCONS – tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, tặng 2,5 chỉ vàng cho khách hàng đăng ký tư vấn thành công, đồng thời cam kết cho thuê lại trong 1 năm đối với căn hộ 3 phòng ngủ (áp dụng đối với Block A).

Dự kiến ngày 19/4, Bcons NewSky sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu Block B, đánh dấu việc bổ sung nguồn cung căn hộ trong giai đoạn thị trường đang ghi nhận nhu cầu ở thực ổn định. Sự kiện được kỳ vọng mang đến thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, đồng thời giúp khách hàng có cơ hội tiếp cận trực tiếp các lựa chọn căn hộ trong giai đoạn mới.