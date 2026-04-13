Căn hộ 3PN “biết thở”: Xu hướng sống mới của gia đình đa thế hệ tại khu Đông Hà Nội

Thị trường Đông Hà Nội đang trở thành điểm đến hàng đầu của cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư, với làn sóng đại đô thị quy mô và các siêu hạ tầng tỷ đô dồn dập đổ bộ. Trong bối cảnh đó, những gia đình đang tìm kiếm không gian sống sinh thái vừa riêng tư vừa gắn kết, sẽ tìm thấy lời giải thuyết phục tại Alumi Premium 4 - toà tháp mới thuộc Alluvia City, thành phố sinh thái khoáng nóng bên sông Hồng.

100% căn góc đa mặt thoáng, thiết kế "đo ni đóng giày" cho từng thế hệ

Điểm khác biệt cốt lõi của căn hộ 3PN tại Alumi Premium 4 nằm ở triết lý "ngôi nhà biết thở", nơi ánh sáng, không khí và thiên nhiên không chỉ hiện diện mà thực sự thẩm thấu vào từng không gian, tạo nên bầu không khí trong lành mà nhiều đô thị hiện đại đang dần đánh mất. Hiện thực hóa triết lý này, các kiến trúc sư đã áp dụng quy hoạch tòa tháp hình chữ T thông minh, cho phép 100% căn 3PN đều chiếm lĩnh vị trí căn góc đa mặt thoáng. Cấu trúc này kết hợp cùng hệ ban công kéo dài theo mặt tiền, giúp đón trọn luồng sinh khí từ sông Hồng và ánh sáng tự nhiên, đồng thời tối ưu tầm nhìn đắt giá ôm trọn cảnh quan mặt nước, công viên toàn khu.

Với diện tích ưu việt lên tới hơn 120m², căn hộ được quy hoạch khoa học, cân bằng giữa không gian sinh hoạt chung ấm cúng và hệ phòng ngủ tách biệt. Tại đây, ông bà có nơi tĩnh dưỡng yên bình; con trẻ sở hữu góc sáng tạo riêng; trong khi bố mẹ dễ dàng tùy biến phòng làm việc hoặc khu vực thư giãn. Điểm nhấn đắt giá là dải ban công rộng mở, nơi có thể biến hóa thành vườn treo, góc thiền hay khoảng trời thư giãn riêng tư giữa tầng không.

Các phòng ngủ đều đón sáng và thông gió tự nhiên, đảm bảo sức khỏe và sự riêng tư

Ở lớp hoàn thiện, dự án lựa chọn hướng tiếp cận dài hạn với hệ nội thất 5 sao nhập khẩu châu Âu từ các thương hiệu danh tiếng như Bosch, Häfele, Kohler hay Grohe, Duravit…. Việc đồng bộ vật liệu không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ, mà còn hướng tới độ bền và khả năng vận hành ổn định theo thời gian, yếu tố ngày càng được người mua nhà quan tâm trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc.

Hưởng trọn hệ tiện ích đa tầng tại đô thị sinh thái khoáng nóng bên sông Hồng

Không gian sống tại Alumi Premium 4 không tách rời khỏi hệ sinh thái chung của Alluvia City – đô thị quy mô 198,3 ha với mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 16%, và hơn 20% diện tích cho mảng xanh và mặt nước, tạo nên một không gian sinh thái hiếm có phía Đông Thủ đô. Tại đây, ông bà dạo bộ giữa những tuyến đường rợp bóng cây; bố mẹ tái tạo năng lượng tại phòng gym, yoga hay lounge sang trọng; con trẻ thỏa sức khám phá tại khu vui chơi và thư viện cùng gia đình.

Các tiện ích được phát triển theo mô hình semi-compound khép kín, vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế vừa đảm bảo riêng tư, vừa tạo ra sự kết nối cộng đồng

Vượt lên trên những chuẩn mực tiện ích thông thường, cư dân Alumi Premium 4 còn sở hữu đặc quyền vô giá khi có thể chăm sóc sức khoẻ bất cứ khi nào với nguồn khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng, thông qua trung tâm Alluvia Onsen Center hay các bể bơi nội khu, bể khoáng jacuzzi tại tầng 3 của tòa tháp.

Không chỉ dừng ở lợi ích sức khỏe, hệ tiện ích khoáng nóng còn trở thành "điểm chạm kết nối" giữa các thế hệ

Kết hợp với hệ tiện ích cao cấp như bến du thuyền thượng lưu, trường học liên cấp quốc tế, trung tâm thương mại đến các không gian giải trí nghỉ dưỡng ven sông…, Alumi Premium 4 mang đến trải nghiệm "một điểm đến - ngàn tiện ích" đắt giá cho mọi cư dân tại đây.

Toạ lạc tại Alluvia City - mảnh ghép tiên phong trong quy hoạch phát triển hai bờ sông Hồng (trục cảnh quan trung tâm của Hà Nội), tổ hợp Alumi hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới giao thông "tỷ đô" của khu vực với vị trí đắc địa ngay sát đường vành đai 3.5, kết nối trực tiếp với cầu Ngọc Hồi.

Nằm tại cửa ngõ của đại đô thị Alluvia City, cư dân Alumi chỉ mất khoảng 15 phút để tiếp cận nội đô trong Vành đai 2 và 25 phút để chạm tới phố cổ

Dự án đang tung chính sách ưu đãi hấp dẫn cho các khách hàng tham gia booking sớm: Chiết khấu lên tới 11,5%; Quà tặng tân gia lên tới 3 chỉ vàng; Voucher khoáng nóng trị giá tới 100 triệu đồng; Đặc quyền 36 tháng miễn phí dịch vụ quản lý; Hỗ trợ tài chính cho vay 65%, lãi suất 0% trong 24 tháng.