Bất động sản trị liệu: Vì sao Lynntimes Thanh Thủy tạo dòng tiền ổn định quanh năm?

Từ bài toán mùa vụ đến nhu cầu sử dụng thường xuyên: Bước chuyển của bất động sản nghỉ dưỡng

Sau giai đoạn biến động, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi của nhà đầu tư. Nếu trước đây, lợi nhuận kỳ vọng và cam kết sinh lời là yếu tố dẫn dắt, thì hiện nay, dòng tiền thực và khả năng khai thác ổn định mới là tiêu chí được đặt lên hàng đầu.

Điểm nghẽn lớn nhất của bất động sản nghỉ dưỡng truyền thống nằm ở sự phụ thuộc vào dòng khách du lịch, kéo theo tính mùa vụ cao và công suất khai thác thiếu ổn định. Trong nhiều trường hợp, tài sản chỉ vận hành hiệu quả trong một số giai đoạn cao điểm, còn lại rơi vào tình trạng dư thừa công suất, làm suy giảm hiệu quả đầu tư thực tế. Một vấn đề khác nằm ở giá trị sử dụng thấp. Khác với nhà ở đô thị hay các tài sản có thể khai thác đa mục đích, bất động sản nghỉ dưỡng truyền thống chủ yếu phục vụ nhu cầu lưu trú ngắn hạn, thiếu tính gắn kết với đời sống thường nhật. Điều này khiến tài sản khó tạo ra nhu cầu sử dụng lặp lại, từ đó hạn chế khả năng duy trì dòng tiền ổn định trong dài hạn.

Trong khi đó, phần lớn nhà đầu tư không có năng lực vận hành độc lập, dẫn đến tình trạng tài sản bị "bỏ trống" hoặc khai thác kém hiệu quả.

Song song với đó, xu hướng sở hữu "ngôi nhà thứ hai" tại các khu vực ven đô cũng đang gia tăng, khi khoảng cách di chuyển ngày càng được rút ngắn nhờ hạ tầng phát triển. Đồng thời, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và phục hồi thể chất đang gia tăng mạnh mẽ, không chỉ ở nhóm trung niên mà cả giới trẻ chịu áp lực từ nhịp sống đô thị. Điều này mở ra một hướng tiếp cận mới: đưa yếu tố trị liệu vào không gian sống, thay vì chỉ tồn tại như một dịch vụ riêng lẻ.

Ba trụ cột tạo giá trị: Tài nguyên – vận hành – hạ tầng

Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) được định vị trên ba nền tảng giá trị cốt lõi: tài nguyên tự nhiên, mô hình vận hành và lợi thế hạ tầng – những yếu tố ngày càng đóng vai trò quyết định trong hiệu quả đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng.

Khác với các tiện ích có thể nhân rộng bằng vốn, khoáng nóng phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện địa chất và chỉ phân bố tại một số khu vực nhất định. Tính hữu hạn này tạo nên lợi thế khan hiếm, đồng thời giúp mở rộng công năng từ nghỉ dưỡng sang chăm sóc sức khỏe mang tính thường xuyên và gia tăng trong bối cảnh đô thị hóa và già hóa dân số.

Trên nền tảng đó, mô hình vận hành tại Lynntimes Thanh Thủy được tổ chức theo hướng tập trung, tích hợp đa dạng sản phẩm từ căn hộ trị liệu, khách sạn, biệt thự đến hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe. Cách tiếp cận này cho phép hình thành dòng khách đa dạng và kéo dài thời gian lưu trú. Thực tế, tòa khách sạn khoáng nóng tại dự án đang duy trì công suất trung bình gần 80% trong phần lớn thời gian trong năm – mức cao so với mặt bằng chung của bất động sản nghỉ dưỡng miền Bắc.

Công viên Ohayo Onsen & Spa đạt giải thưởng "Best Public Service Architecture Vietnam 2023" - Công trình tiện ích cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2023

Bên cạnh đó, dự án còn hưởng lợi từ các định hướng hạ tầng liên vùng, đặc biệt là tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đã khởi công từ cuối năm 2025 đi qua Phú Thọ, góp phần gia tăng khả năng kết nối và mở rộng tệp khách, bao gồm cả khách quốc tế.

Trên cơ sở ba trụ cột này, các chính sách bán hàng được thiết kế theo hướng hỗ trợ dòng tiền và đa dạng hóa lựa chọn đầu tư. Ở phân khúc cao tầng, sản phẩm hướng tới khả năng khai thác linh hoạt với mức thuê lại tham chiếu từ khoảng 16–60 triệu đồng/tháng trong 5 năm đầu, đi kèm các gói hỗ trợ nội thất và vận hành.

Biệt thự tích hợp bể khoáng nóng riêng – yếu tố gia tăng giá trị sử dụng và khả năng khai thác dài hạn

Phân khu biệt thự Tokyu Retreat được định vị là tài sản tích lũy dài hạn, với phương án thuê lại tối thiểu 10 năm hoặc chia sẻ doanh thu, giúp nhà đầu tư vừa sở hữu, vừa tham gia khai thác. Ngoài ra, khách hàng sẽ được tặng gói nâng cấp bể bơi khoáng 4 mùa với hệ thống lọc và điều chỉnh nhiệt độ chuẩn Nhật Bản, miễn phí dịch vụ 5 năm. Đi kèm đó là thẻ ONSEN FUJI PRIORITY SVIP định danh, miễn phí tắm khoáng nóng trọn đời.

Đồng thời, dự án tung ra chính sách trợ lực tài chính mạnh mẽ nhằm tối ưu hóa dòng vốn: Ngân hàng cho vay tới 50% giá trị hợp đồng, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 12 tháng.

Theo các chuyên gia, lợi thế hạ tầng và hệ sinh thái tích hợp đang giúp Lynntimes Thanh Thủy nâng cao vị thế. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe mà còn hướng tới vai trò tài sản tạo dòng tiền, đón đầu xu hướng dịch chuyển du lịch trong dài hạn.