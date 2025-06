"Sống trong nhung lụa" vẫn “sốc” khi nhận về một chiếc áo rách gấu

Mỗi năm, mùa kỷ yếu, bế giảng,... thường được cho là mùa “hái ra tiền” của các cửa hàng cho thuê trang phục, chụp ảnh, makeup,... Tuy nhiên nếu thợ chụp ảnh một ngày chạy vài sô hay thợ trang điểm đi làm từ 4h sáng mới có thu nhập “khủng” thì các cửa hàng cho thuê trang phục lại được “đồn” là ngồi yên khách tự tìm đến hay làm vài tháng ăn cả năm.

Song thực tế, người trong cuộc bật mí doanh thu lại gây ngỡ ngàng hơn cả. Chưa kể những “góc khuất” mà ít ai biết đến cũng được bật mí bởi các chủ shop:

- Trúc Quỳnh (30 tuổi) - chủ một cửa hàng cho thuê trang phục tại Bảo Lộc (Lâm Đồng)

- Thuỳ Linh (29 tuổi) - chủ cửa hàng cho thuê áo dài tại Hà Nội.

- Hoàng Minh - đang kinh doanh các dịch vụ chụp ảnh, cho thuê trang phục tại Hà Nội.

Người thích “sống trong nhung lụa”: Sáng gấp đồ, chiều ủi đồ, tối treo đồ

Dù mời vào nghề như Thuỳ Linh hay đã có kinh nghiệm lâu năm như Trúc Quỳnh và Hoàng Minh, tất cả đều cho biết thời điểm bận rộn nhất sẽ rơi vào khoảng đầu tháng 4 đến đầu tháng 6. Bởi phần đông học sinh, sinh viên đều lựa chọn lúc gần tổng kết, sau khi hoàn thiện các môn thi trên trường mới bắt đầu chụp kỷ yếu.

Tuy nhiên, Trúc Quỳnh đặc biệt bày tỏ: “Cửa hàng mình ở Bảo Lộc, mùa mưa sẽ bắt đầu khá sớm nên từ khoảng tháng 2, các bạn học sinh cũng đã bắt đầu đi chụp hình rồi. Càng sát ngày lễ ra trường thì càng nhiều hơn. Các lớp gấp rút chụp ảnh kỷ yếu, ghi lại kỷ niệm”.

Do vậy so với mặt bằng khách thuê đồ trong năm thì những tháng chớm hè sẽ bận rộn hơn với những cửa hàng kinh doanh trang phục. Một số cửa hàng sẽ đặt thêm mẫu may mới, chuẩn bị số lượng lớn, đa dạng các lựa chọn. Cường độ làm việc cũng theo đó tăng mạnh vào những ngày cao điểm như cuối tuần. So với thợ trang điểm hay chụp ảnh thì nhàn hơn nhưng cũng có những vất vả riêng.

Hoàng Minh chia sẻ: “Bên mình vừa có dịch vụ chụp ảnh, vừa kèm theo thuê trang phục thì thấy rõ các bạn bên phần trang phục sẽ đỡ vất hơn vì không phải di chuyển. Tuy nhiên cũng có khi làm việc xuyên trưa hoặc tới tối muộn mới nghỉ. Hằng ngày sẽ phải treo đồ, kiểm đồ rồi gấp trang phục giao cho khách với số lượng lớn. Nên chúng mình hay đùa đây là công việc sống trong nhung lụa vì xung quanh toàn là quần áo”.

Làm nghề cho thuề trang phục còn được nhiều người gọi vui là cuộc sống trong nhung lụa vì mỗi ngày đều gấp đồ, treo đồ, xếp đồ cho khách

Những ngày cao điểm, lượng khách ra vào cũng đông đúc, các cửa hàng liên tục đưa ra các ưu đãi

Với Trúc Quỳnh, cô cũng cho biết so với công việc làm văn phòng thì được ngồi xếp từng món đồ, gấp gọn gàng những bộ quần áo giao cho khách cũng là một niềm vui. Song, khó khăn của việc cho thuê trang phục không đến từ việc phải gấp đồ, ủi đồ mỗi ngày hay thức khuya dậy sớm mà phụ thuộc vào những lần khách hàng trả đồ.

“Khó khăn nhất mình nghĩ là khi đồ bị hư, hỏng hay dính những vết bẩn khó xử lý. Nhưng mình nghĩ đó cũng là thử thách để chúng mình nâng cao tay nghề. Chẳng hạn với chiếc quần áo dài bị rách, chúng mình sẽ thu phí 10k - 20k để mang quần đi cắt và lên gấu, đồ bị thủng chúng mình sẽ đắp hoa, lá vào,... Còn trường hợp không thể sửa thì bên mình khá ít gặp, khi ấy khách có thể mua lại món đồ đó với giá thanh lý”, Trúc Quỳnh chia sẻ.

Thế nhưng với một người mới mở cửa hàng cho thuê đồ được khoảng gần 2 năm, Thuỳ Linh cho biết cô vẫn rất sốc và ngỡ ngàng khi nhận lại những bộ trang phục “te tua” sau mỗi buổi chụp kỷ yếu.

“Bên mình chủ yếu cho thuê áo dài trắng nên trường hợp đồ bị dính bùn, bẩn, rách gấu rất khó để tránh. Thế nhưng lần nào nhận đồ về mà bị vậy mình cũng đều thấy buồn. Bởi thông thường chúng mình sẽ tự giặt và không thu hoặc thu phụ phí rất thấp. Song cũng có vài lần gặp phải khách hàng vô trách nhiệm, họ không giữ gìn đồ thuê và không đồng ý đền bù thì chúng mình cũng ‘đau đầu’ lắm”, Thuỳ Linh chia sẻ.

Dẫu vậy, tất cả đều coi đó như một “đặc thù” nghề nghiệp, sẽ tìm hướng xử lý tuỳ theo từng trường hợp để khách hàng vẫn thoải mái mà cửa hàng cũng không bị ảnh hưởng. Giống như Trúc Quỳnh, cô bạn bày tỏ: “Mình mở dịch vụ cũng được 4 năm rồi. Sửa đồ nhiều đến mức từ không biết làm đến giờ có thể tự thiết kế thêm các chi tiết cho khách. Hay kinh nghiệm giặt tay, giặt máy, tẩy vết bẩn,... mình cũng lên đến trình độ thượng thừa”.

Tuy nhiên "sốc" nhất vẫn là khi nhận lại đồ bị hỏng, rách gấu

Đây được coi như một “đặc thù” nghề nghiệp, chủ shop sẽ tìm hướng xử lý tuỳ theo từng trường hợp

Lời đồn “làm một mùa ăn cả năm” đã có lời giải

Theo Trúc Quỳnh, xu hướng năm nay của các bạn trẻ thường sẽ theo những bộ phim đang hot ở thời điểm gần lúc chụp hình. Để tạo nên nhiều lựa chọn, cô bạn cũng nghĩ ra một vài mẫu mã mới như in hoa văn trống đồng trên cổ áo cử nhân để tạo điểm nhấn, thể hiện niềm tự hào văn hoá quê hương và được rất nhiều khách hàng yêu thích đặt thuê. Còn lại nhìn chung, nhu cầu chọn trang phục của các bạn không quá khác biệt so với mọi năm.

“Giá cho học sinh thuê bên mình không quá đắt. Từ 50.000 đã có thể thuê một bộ trang phục xinh xắn rồi. Còn với các concept đòi hỏi nhiều chi tiết hơn như áo vest, gile, cà vạt, ghim cài áo,... giá thuê sẽ loanh quanh khoảng 100.000 đồng”, Trúc Quỳnh tiết lộ.

Trúc Quỳnh đã có 4 năm mở cửa hàng cho thuê trang phục tại Bảo Lộc (Lâm Đồng)

Với cửa hàng cho thuê áo dài, Thuỳ Linh cho biết mức giá thuê cũng chỉ trong khoảng trên dưới 100.000 đồng. “Cửa hàng của mình ở ngoại thành Hà Nội nên mình cũng cân nhắc khá nhiều về giá cho thuê trang phục. Áo dài trắng trơn thì có giá 100.000 đồng, kèm theo phụ kiện miễn phí. Còn với những bộ áo dài cầu kỳ hơn thì giá sẽ nhỉnh hơn nhưng không đến 200.000 đồng”, Thuỳ Linh nói.

Không ngoại lệ, Hoàng Minh cho biết ngoài việc cân nhắc giá thuê hợp lý, người làm chủ cũng phải liên tục đưa ra ưu đãi, các gói kết hợp để thu hút khách hàng: “Với đơn hàng số lượng lớn, mình thường có chính sách giảm giá riêng. Ví dụ thuê theo lớp thì sẽ được giảm %, hỗ trợ phối đồ, chọn phụ kiện,... Song khách hàng cần đặt trước để giữ đồ đẹp. Ngoài ra vì mình có cả dịch vụ chụp ảnh nên đôi khi cũng sẽ giảm giá phí thuê đồ nếu book gói chụp hoặc có những combo để các bạn học sinh được lợi”.

Ngoài áo dài trắng, xu hướng thuê đồ là những bộ đồng phục giống trong phim được nhiều học sinh lựa chọn

Cũng chính bởi vậy mà dù doanh thu của mùa kỷ yếu có tăng nhưng các chủ cửa hàng đều khẳng định không đủ để “làm một mùa ăn cả năm”.

“Ngoài trang phục kỷ yếu thì bên mình còn cho thuê áo dài, trang phục chụp ảnh, trang phục các nước và trang phục đi tiệc thường ngày nên doanh thu cửa hàng cũng đều đều. So với việc việc cho thuê tháng thấp điểm nhất thì doanh thu mùa kỷ yếu cũng chỉ gấp đôi thôi. Sau đó tính toán với các chi phí đầu tư, mùa kỷ yếu chỉ đủ tiền mặt bằng cho nửa năm mà thôi”, Trúc Quỳnh bày tỏ.

Trong khi đó, Thuỳ Linh - cũng được coi là newbie mới kinh doanh thì cho hay: “Mọi người nghĩ là nghề này doanh thu cao nhưng khi chia ra không bằng trước đây mình đi làm thuê đâu. Chúng mình phải trả chi phí cho mặt bằng, tiền chạy quảng cáo, các khoản chi bắt buộc khác,... Chưa kể giá thuê mùa cao điểm cũng không tăng nhưng chi phí vận hành như giặt là, nhân sự, sửa chữa đồ,... lại tăng trong dịp này”.

Bên cạnh đó, các chủ shop cũng cho rằng càng ngày, càng có thêm nhiều người kinh doanh dịch vụ cho thuê trang phục. Do đó yếu tố cạnh tranh là khó tránh khỏi. Không chỉ cập nhật mẫu mã, bắt trend mà giá cả cũng là điều khiến khách hàng cân nhắc.

“Mình để giá quá cao thì không ai thuê, để giá quá thấp thì coi như kinh doanh thua. Giờ mọi người mở cửa hàng, làm dịch vụ nhiều nên nhu cầu sẽ chia ra. Nên không rủng rỉnh như mọi người vẫn nghĩ. Tuy nhiên người làm chủ như chúng mình đều chấp nhận điều này, đó là động lực để nâng cao chất lượng dịch vụ hơn”, Thuỳ Linh chia sẻ.