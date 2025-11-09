Sony đâm đơn kiện người bán hàng giả, đòi 2 triệu USD cho mỗi lần thương hiệu bị xâm hại

Sony một lần nữa thể hiện quan điểm cứng rắn trong việc bảo vệ thương hiệu PlayStation khi khởi kiện một thương lái bán hàng trên eBay, cáo buộc họ buôn bán phụ kiện PS5 giả mạo. Theo hồ sơ nộp tại bang Illinois, tài khoản “zaocuand-002” bị cho là đã sử dụng thương hiệu PlayStation để rao bán các sản phẩm không được cấp phép, trong đó có túi đựng PS5 trị giá 90 USD.

Sony cho biết người bán này hoạt động dưới nhiều bí danh để che giấu danh tính và nguồn hàng, nhiều khả năng xuất phát từ Trung Quốc hoặc các thị trường có hệ thống kiểm soát thương hiệu lỏng lẻo. Dù cửa hàng đã hết hàng, tài khoản này từng bán tới 9.000 sản phẩm.

Sản phẩm gắn mác PS5 được bán trên eBay.

Tài liệu tòa án còn bao gồm ảnh chụp màn hình từ một phiên đấu giá trước đó, cho thấy túi đựng PS5 được rao bán. “Bị đơn đã tạo ra một cửa hàng thương mại điện tử hoạt động dưới ít nhất một bí danh và đã quảng cáo, chào bán và bán các sản phẩm không được cấp phép cho những người tiêu dùng”, luật sư của Sony viết. “Bị đơn cố gắng che giấu danh tính và quy mô thật sự của hoạt động làm giả bằng cách vận hành dưới nhiều bí danh khác nhau”.

Gã khổng lồ Nhật Bản đang yêu cầu mức bồi thường lên tới 2 triệu USD cho mỗi lần thương hiệu bị sử dụng trái phép, đồng thời đề nghị tòa án ra lệnh cấm vĩnh viễn đối với các quảng cáo và sản phẩm liên quan.

Đây không phải lần đầu Sony mạnh tay với những bên thứ ba xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Năm 2021, hãng từng buộc công ty Dbrand và Customize My Plates ngừng kinh doanh ốp vỏ PS5 tùy chỉnh, trước khi tự đăng ký bản quyền thiết kế cho sản phẩm này. Hiện Sony cũng đang kiện Tencent vì tựa game Light of Motiram, bị coi là “bản sao trắng trợn” của Horizon Zero Dawn, với cáo buộc ảnh hưởng đến thành công của toàn thương hiệu Horizon.