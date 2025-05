SotaTek và hệ sinh thái công nghệ đa ngành tiên phong trong kỷ nguyên chuyển đổi số quốc gia

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, nhiều doanh nghiệp đang chủ động xây dựng hệ sinh thái công nghệ toàn diện để góp phần vào sự phát triển chung của đất nước; trong số đó tiêu biểu có doanh nghiệp SotaTek và tập đoàn mẹ Sota Holdings.

Hệ sinh thái công nghệ toàn diện Sota Holdings

Là tập đoàn tư vấn và phát triển công nghệ toàn cầu, Sota Holdings xây dựng một hệ sinh thái đa ngành với 11 công ty thành viên, mỗi đơn vị phụ trách một lĩnh vực công nghệ riêng, đồng thời liên kết chặt chẽ để cùng sáng tạo và phát triển bền vững. Trong đó, SotaTek là một trong những đơn vị chủ lực với hơn 1.300 nhân sự, sở hữu mạng lưới văn phòng tại sáu quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Australia và Việt Nam. SotaTek cung cấp giải pháp phát triển phần mềm, blockchain, AI, ERP, IoT và điện toán đám mây, đồng thời kết nối các thành tựu nghiên cứu của tập đoàn vào các dự án thực tiễn. Đặc biệt, SotaTek được đánh giá 5 sao trên nhiều nền tảng review uy tín như Clutch, GoodFirms, G2… Gần đây, SotaTek đã phát triển công cụ BASAO Evaluation, ứng dụng AI để định giá bất động sản, giúp rút ngắn 90% thời gian định giá và xử lý hơn 20 triệu bất động sản mỗi năm.

Chi tiết thông tin về SotaTek, xem tại đây: https://www.sotatek.com

Theo anh Harry Vu – Senior Vice President & COO SotaTek: "Chúng tôi xác định lợi thế cạnh tranh cốt lõi là năng lực giải quyết bài toán công nghệ thực tế của doanh nghiệp quốc tế, nhưng đồng thời vẫn duy trì chất Việt Nam trong chất lượng dịch vụ."

Tiếp nối tinh thần đổi mới, Sota Holdings thành lập SotaLabs – trung tâm R&D chuyên nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới vào thực tiễn với các sản phẩm như ChatWow, RaidenX, ShotX AI Headshot Studio, NoteX, Topspot AI… được nhiều doanh nghiệp và người dùng trong, ngoài nước quan tâm. Điển hình, NoteX đạt độ chính xác 99,2% khi chuyển giọng nói thành văn bản và thu hút hơn 1.000 người dùng chỉ sau một tháng ra mắt. Trong khi đó, RaidenX giúp nhà đầu tư giao dịch trên Sui nhanh hơn 10 giây so với nhiều sàn DEX khác, tăng khả năng phản ứng với biến động thị trường.

Bên cạnh đó, nhận thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ xác thực phi tập trung, SotaZK được thành lập, tập trung vào các giải pháp bảo mật và công nghệ Web3 hiện đại.

Hệ sinh thái công nghệ đa ngành của Sota Holdings

Trong hệ sinh thái, SotaTek Education tập trung đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, cung cấp các khóa học thực tiễn sát với nhu cầu doanh nghiệp. Đặc biệt, đây là đơn vị tiên phong tại Việt Nam liên kết với YBM Hàn Quốc để mang đến chứng chỉ lập trình quốc tế COS Pro, mở rộng cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực công nghệ Việt Nam. Trong khi đó, SotaHR đảm nhiệm tuyển dụng, phát triển và giữ chân nhân tài, mang đến giải pháp nhân sự toàn diện cho các đối tác và khách hàng trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời hỗ trợ chiến lược nguồn lực cho toàn hệ sinh thái.

SotaTek Education – đơn vị tiên phong tại Việt Nam hợp tác với YBM (Hàn Quốc) triển khai chứng chỉ lập trình quốc tế COS Pro

Ngoài ra, các thành viên như SotaICG và DopikAI tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn như dầu khí, sản xuất và chăm sóc khách hàng thông minh. BEESOTA6G Alliance cũng góp phần đưa Sota Holdings tiên phong nghiên cứu và phát triển công nghệ viễn thông thế hệ mới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, SotaNext tập trung phát triển và ứng dụng các giải pháp blockchain vào thực tiễn, trong khi Sota Solutions và ITSJ-G mang đến các giải pháp phần mềm, ERP và CRM giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị.

Điểm khác biệt của Sota Holdings không chỉ nằm ở sự đa dạng, chuyên sâu của từng thương hiệu thành viên mà còn ở khả năng kết nối, chia sẻ tri thức, công nghệ và nguồn lực để kiến tạo sức mạnh chung.

Khi được hỏi về lý do Sota Holdings kiên định xây dựng hệ sinh thái đa ngành thay vì chỉ tập trung vào một lĩnh vực, anh Lưu Chung Tuyến, Co-founder & Group CEO SotaTek đã chia sẻ: "Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, mô hình hệ sinh thái giúp chúng tôi vừa chuyên sâu, vừa linh hoạt thích ứng với xu hướng mới, phát huy tối đa tiềm lực con người và công nghệ."

Trong hành trình phát triển, SotaTek nói riêng và Sota Holdings nói chung xác định một số chiến lược trọng tâm giúp tập đoàn duy trì tăng trưởng bền vững và thích ứng với thị trường công nghệ luôn biến động. Tập đoàn luôn ưu tiên đầu tư mạnh vào nghiên cứu, phát triển các công nghệ mới, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao và mở rộng thị trường quốc tế. Các đơn vị trong hệ sinh thái cũng không ngừng đa dạng hóa dịch vụ, giải pháp để đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng đa dạng, bên cạnh việc duy trì văn hóa doanh nghiệp linh hoạt, sẵn sàng đổi mới trước mọi thay đổi. Với tầm nhìn dài hạn, SotaTek cũng như Sota Holdings cam kết trở thành động lực đổi mới sáng tạo, định hình tương lai công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế.