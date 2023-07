SpaceX phóng thêm 15 vệ tinh Internet lên quỹ đạo

Tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX mang theo các vệ tinh Starlink được phóng đi từ căn cứ không quân Cape Canaveral, bang Florida, Mỹ ngày 29/1/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo SpaceX, các vệ tinh này được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Falcon 9 từ Căn cứ không quân Vandenberg ở bang California. Ngay sau khi được phóng lên, tầng thứ nhất của tên lửa Falcon 9 đã tách ra và đáp xuống tàu nổi Of Course I Still Love You ở Thái Bình Dương.

Cũng theo công ty trên, các vệ tinh Starlink sẽ cung cấp Internet băng thông rộng tốc độ cao cho các địa điểm mà việc truy cập Internet có chi phí đắt đỏ hoặc hoàn toàn không có. Trước đó, ngày 31/5, SpaceX cũng đã phóng thêm 52 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo.

Các vệ tinh Starlink được trang bị tia laser không gian quang học, giúp phủ sóng Internet trên toàn cầu và phục vụ người dân ở những nơi xa xôi nhất trên Trái Đất.