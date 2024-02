SSI và các quỹ ngoại đầu tư 500 tỷ đồng trái phiếu vào Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An

SSIAM, cùng với đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, là nhà đầu tư dẫn dắt thương vụ để Hải An phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Bốn nhà đầu tư tham gia bao gồm: Quỹ Japan South East Asia Finance Fund III L.P. (JSEAFF), Quỹ Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P. (DSVGF), Quỹ Vietnam Growth Investment Fund L.P (VGIF) và SSIAM.

SSIAM cũng là đơn vị quản lý hai quỹ đầu tư tư nhân VGIF và DSVGF cùng với các đối tác Nhật Bản.

Thương vụ đầu tư này đánh dấu lần đầu tiên Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An thành công trong việc huy động vốn từ phát hành trái phiếu chuyển đổi và bắt đầu hợp tác với các đối tác là công ty quản lý quỹ, định chế tài chính hàng đầu trong và ngoài nước.

Là Nhà đầu tư dẫn dắt thương vụ (lead-investor), SSIAM đã thay mặt các định chế quốc tế lớn, bao gồm Ngân hàng đầu tư phát triển Nhật Bản (DBJ), Công ty Đầu tư Daiwa (Nhật Bản), CP Group Thái Lan… để cấu trúc khoản đầu tư, đàm phán các điều khoản, giải quyết các vấn đề phát sinh và dẫn dắt thương vụ đi đúng hướng và đúng tiến độ.

Hoạt động nhập/xuất khẩu tại Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng trưởng mạnh mẽ và sẽ trở thành động lực thúc đẩy chính cho ngành vận tải biển. Nhu cầu cho vận tải biển hiện đã qua vùng đáy trong khi đó nguồn cung mới cho các tàu size nhỏ tương đối ổn định.

Trước tình hình đó, Hải An đặt mục tiêu xây dựng đội tàu mạnh nhằm tăng năng lực vận tải nội địa và mở các tuyến vận tải nội Á. Hiện Hải An là doanh nghiệp số 1 trong ngành vận tải biển tại Việt Nam với chuỗi giá trị vận tải biển khép kín gồm vận tải, cảng, kho bãi và các dịch vụ đi kèm. Năm 2024, Hải An dự kiến sẽ tăng 45% tổng công suất so với hiện tại, mở ra cơ hội kết nối với các tuyến nội địa mới trong nước và nước ngoài.

Đại diện cho tổ hợp nhà đầu tư, bà Nguyễn Ngọc Anh, TGĐ SSIAM, cho biết SSIAM và các Qũy đầu tư tham gia thương vụ lần này đều đánh giá cao tiềm năng của Hải An và mong muốn trở thành nhà đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp này. Bà Nguyễn Ngọc Anh khẳng định thương vụ này đánh dấu một bước phát triển mới của Hải An với kỳ vọng vươn tầm ra khu vực châu Á, và cũng là một cột mốc lớn trong sự hợp tác của SSIAM với Hải An.