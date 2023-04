Start-up Vucar ra mắt nền tảng mua bán xe cũ tích hợp công nghệ AI

Khởi nguồn từ trăn trở mang đến hành trình mua xe an toàn cho người tiêu dùng Việt Nam, cuối năm 2020, start up trẻ Vucar được thành lập. Sau khoảng thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, ngày 17/4 này, Vucar chính thức tung ra thị trường phiên bản web beta - nền tảng mua bán ô tô đã qua sử dụng có tích hợp công nghệ AI. Sản phẩm này hứa hẹn sẽ nâng cấp trải nghiệm người dùng, giúp quá trình mua bán xe trở nên đơn giản và an toàn.



Việc mua ô tô cũ trở thành xu hướng tiêu dùng hiện nay của người Việt bởi nhu cầu sử dụng ngày càng tăng cao trong khi chi phí phải bỏ ra để sở hữu một chiếc ô tô mới lại không nhỏ. Tuy nhiên, để tìm kiếm và lựa chọn chiếc xe hợp nhu cầu luôn đòi hỏi rất nhiều thời gian mà vẫn không đảm bảo được độ an toàn. Thấu hiểu nỗi lo lắng ấy, ba nhà đồng sáng lập Vucar - Jake Vũ, Patrick Nguyễn và Huy Phùng đã nỗ lực không ngừng cùng đội ngũ của mình để mang đến thị trường một giải pháp tối ưu hơn khi áp dụng công nghệ tạo ra sự minh bạch nhằm giúp tăng cao niềm tin và tiết kiệm thời gian cho người dùng với một mức giá hợp lý.

Vucar đã đồng thời giải quyết nỗi trăn trở của cả người bán và người mua bằng cách mang lại lợi ích trong việc hỗ trợ thủ tục pháp lý cần thiết, cung cấp đầy đủ, minh bạch thông tin về xe cũng như đơn giản hóa quá trình mua bán xe cũ online và quan trọng nhất là chỉ phân phối xe đã qua kiểm sâu về chất lượng. Bởi đó, sự ra đời của sản phẩm này sẽ giúp tiết kiệm 80% thời gian của khách hàng.

Sau 6 tháng đặt những "viên gạch" đầu tiên cho sản phẩm, Vucar đã thành công nhận được sự tin tưởng đầu tư từ Quỹ Antler của Shark Erik - một trong những quỹ đầu tư uy tín hàng đầu đến từ Singapore. Không những vậy, Vucar còn tự hào là một trong số ít những start up tiềm năng được lựa chọn bởi Block71 Saigon - hệ sinh thái khởi nghiệp mang tầm quốc tế trong thời gian tham dự chương trình Global Startup Runway 2022.

Giao diện nền tảng AI mua bán xe hơi cũ Vucar chính thức đi vào hoạt động

Theo Mordor Intelligence, thị trường xe ô tô cũ Việt Nam được đánh giá có mức tăng trưởng cao, với định giá năm 2027 dự kiến sẽ đạt 14,02 tỉ đô. Song song đó, giá ô tô dự kiến sẽ giảm. Điều này tạo nên sự thúc đẩy thị trường khiến cho nhu cầu mua bán xe hơi cũ ngày càng trở nên sôi động. Cùng sự phát triển công nghệ nhanh chóng yêu cầu sự chuyển đổi số ngay trong chính ngành kinh doanh này, đội ngũ trẻ từ Vucar đã và đang nỗ lực để ngày một mang đến sự hoàn thiện cho chính sản phẩm của mình. Công nghệ tự động hóa, thông minh, và tiết kiệm thời gian này hứa hẹn nâng cao trải nghiệm mua bán xe hơi cũ của khách hàng.



Truy cập ngay Vucar.vn - nền tảng công nghệ sắp ra mắt để bạn có một trải nghiệm mua xe cũ an toàn, minh bạch và tiết kiệm thời gian!