Stride và VCEA: Cái bắt tay vì chất lượng điện mặt trời bền vững
Ngày 23/12, Văn phòng đại diện Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA) tại Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Stride đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng cao đồng thời tổ chức Tọa đàm chính sách về điện mặt trời.
Theo nội dung thỏa thuận, VCEA tham gia chương trình hợp tác với vai trò bảo trợ chuyên môn, giám sát quy trình và đồng xác nhận chứng nhận chất lượng lắp đặt điện mặt trời, trên nguyên tắc minh bạch, độc lập và phù hợp với chức năng của một tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
Những năm gần đây, điện mặt trời áp mái tại Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng, không chỉ là xu thế toàn cầu mà đã trở thành nhu cầu tất yếu của mọi gia đình và doanh nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí và xanh hóa sản xuất. Đặc biệt, sự song hành của hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) đang mở ra một kỷ nguyên mới, giúp chủ động cao hơn về nguồn điện.
Tuy nhiên, thị trường đang phát triển quá nhanh dẫn đến có sự cạnh tranh thiếu lành mạnh về giá đã đẩy nhiều đơn vị nhà thầu vào vòng xoáy cắt giảm chất lượng thi công khiến người dân và doanh nghiệp hoang mang khi lựa chọn những đơn vị thực sự có năng lực và tâm huyết. Hậu quả của việc chọn nhà thầu thiếu uy tín sẽ dẫn tới những công trình kém chất lượng gây tổn thất kinh tế và nguy cơ cháy nổ tiềm tàng nhất là khi tích hợp thêm hệ thống lưu trữ BESS. Điều này đòi hỏi phải có những bộ tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe hơn, sát sườn hơn với thực tế thi công tại Việt Nam. Đó là lý do mà Stride đồng hành cùng Hiệp hội năng lượng sạch Việt Nam tạo ra bộ tiêu chuẩn EPC để có thể lựa chọn và đánh giá đúng những đơn vị thi công chất lượng.
Muốn có chứng nhận, các đơn vị nhà thầu cần đạt các tiêu chí và điều kiện về kỹ thuật, thi công, môi trường và an toàn, vận hành, năng lực, đạo đức doanh nghiệp và phải hoàn thành ít nhất 5 dự án đạt yêu cầu chất lượng của Stride dưới sự giám sát chặt chẽ của VCEA. Để các đơn vị luôn luôn tuân thủ và đảm bảo chất lượng như cam kết thì chứng nhận này chỉ có giá trị trong vòng 1 năm sau đó sẽ đánh giá lại mới được cấp tiếp.
Việc đưa ra bộ tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ mang lại nhiều lợi ích như: Tạo chuẩn mực cho ngành điện mặt trời Việt Nam, Tăng uy tín quốc gia trong mắt nhà đầu tư và tổ chức quốc tế, Kiến tạo thị trường EPC chuyên nghiệp, minh bạch, bền vững.
Stride-VCEA Lễ ký kết Chuẩn kỹ thuật và chứng nhận nhà thầu chất lượng cao
Tại lễ ký kết, trong phát biểu của mình, ông Nguyễn Xuân Quy - Phó chủ tịch Hiệp hội năng lượng sạch Việt Nam (VCEA) kiêm Trưởng đại diện Văn phòng tại TP.HCM nhấn mạnh những điểm quan trọng của chứng nhận EPC: Việc đầu tiên là toàn bộ quy trình sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam và Quy chuẩn quốc gia, chỉ tham khảo các chuẩn mực quốc tế tiên tiến như như của Úc để nâng tầm dự án chứ tuyệt đối không làm thay hay trái với quy định của Nhà nước. Đây là hoạt động phi lợi nhuận và phục vụ cộng đồng chứ không thu lợi từ hội viên khi tham gia tập huấn hay kiểm tra dự án. Chứng nhận thực chất nên để được ghi nhận, các đơn vị EPC phải hoàn thành khóa tập huấn kỹ thuật và quan trọng nhất là phải có dự án thực tế đạt chuẩn qua kiểm tra thực địa từ đoàn chuyên gia. Giấy chứng nhận chỉ mang tính chất khuyến khích, không thay thế các giấy phép do cơ quan Nhà nước cấp. Hội viên tham gia phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và an toàn cho công trình của mình.
Ông Nguyễn Xuân Quy – Phó chủ tịch Hiệp hội năng lượng sạch Việt Nam (VCEA) kiêm Trưởng VPĐD TP.HCM phát biểu tại hội thảo
Ông Andrew Fairthorne - Giám đốc điều hành Stride cũng chia sẻ: Việc tạo ra bộ tiêu chuẩn EPC là một bước tiến quan trọng vì sẽ giúp nâng cao chất lượng thi công, tăng cường an toàn kỹ thuật và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường điện mặt trời áp mái tại Việt Nam.
Sau lễ ký kết giữa Stride và VCEA, phần Tọa đàm điện mặt trời áp mái: Chính sách, lộ trình và cơ hội mới đã diễn ra rất sôi nổi và mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân và doanh nghiệp. Ngoài đại diện của VCEA, Stride thì tọa đàm còn có sự tham gia của đại diện Sở công thương, EVN SPC miền Nam, EVN SPC TP.HCM cùng đại diện nhiều doanh nghiệp. Tọa đàm bàn về vấn đề đang được nhiều người dân và doanh nghiệp quan tâm khi thực hiện Nghị định 58.
Stride - Tọa đàm Điện mặt trời áp mái - Chính sách, lộ trình và cơ hội mới
Tại đây, các đại biểu tham dự đã được đại diện EVN SPC miền Nam trả lời những thắc mắc trong quá trình khai báo lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà theo Nghị định 58. Cũng trong khuôn khổ buổi tọa đàm, đại diện Sở công thương cũng đã giải đáp một số vướng mắc của của doanh nghiệp khi đăng ký thủ tục triển khai công trình điện mặt trời trên website của đơn vị này.
Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA) là một tổ chức chuyên thúc đẩy phát triển và ứng dụng năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Hiệp hội kết nối các nhà đầu tư và doanh nghiệp, đồng thời phối hợp đào tạo chuyên môn để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh, bền vững và ít phát thải carbon.
Stride là môt công ty công nghệ năng lượng sạch được thành lập tại Singapore, có trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh chuyên cung cấp cho các gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ giải pháp để tiếp cận hệ thống điện mặt trời mái nhà một cách dễ dàng. Công ty đã triển khai các chương trình trả chậm với nhiều tùy chọn linh hoạt, cho phép khách hàng chia nhỏ chi phí đầu tư giúp khách hàng không phải gánh thêm áp lực tài chính khi quyết định lắp đặt. Bằng cách tối ưu hóa quy trình lắp đặt và lựa chọn các thiết bị chất lượng cao với mức giá hợp lý, Stride giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo độ bền và hiệu suất của hệ thống. Stride cũng cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho hộ gia đình và doanh nghiệp. Các chuyên gia của Stride sẽ thực hiện khảo sát và phân tích mức tiêu thụ điện để đưa ra giải pháp tối ưu, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí. Và để giúp khách hàng yên tâm sử dụng dịch vụ của mình, Stride cam kết cung cấp miễn phí gói bảo hiểm thiên tai và cháy nổ cho hệ thống điện mặt trời, giúp bảo vệ tài sản của khách hàng trong những sự cố không lường trước được.
