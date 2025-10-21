Sự cố Amazon gây ra 8 triệu báo cáo lỗi, hàng trăm website, ứng dụng toàn cầu tê liệt trong nhiều giờ

Sự cố mới đây của Amazon Web Services (AWS) – nhà cung cấp hạ tầng điện toán đám mây lớn nhất thế giới – đã khiến hàng trăm website và ứng dụng toàn cầu tê liệt trong nhiều giờ, đồng thời lộ rõ sự mong manh của hệ thống Internet hiện đại vốn được xem là “xương sống” của nền kinh tế số.

Theo The Guardian, rạng sáng 20/10 (giờ Mỹ), người dùng ở khắp nơi trên thế giới bắt đầu phản ánh việc không thể truy cập hàng loạt trang web, từ nền tảng trò chơi đến các ứng dụng ngân hàng. Nguyên nhân được xác định bắt nguồn từ trung tâm dữ liệu của AWS tại Northern Virginia (US-East-1) – vùng hạ tầng lớn và quan trọng nhất trong mạng lưới của Amazon. Tại đây, sự cố trong hệ thống phân giải tên miền (DNS) khiến dịch vụ không thể xác định chính xác địa chỉ máy chủ, tạo ra hiệu ứng domino khiến nhiều ứng dụng dựa vào AWS đồng loạt ngừng hoạt động.

Theo Reuters, các dịch vụ nổi tiếng như Fortnite, Roblox, Snapchat, thậm chí cả các ngân hàng lớn ở Anh như Lloyds Bank và Halifax đều bị gián đoạn. Downdetector, trang theo dõi sự cố mạng toàn cầu, ghi nhận hơn 8 triệu báo cáo lỗi, trong đó riêng Mỹ chiếm gần 2 triệu. Một sự cố kỹ thuật, tưởng chừng cục bộ, đã nhanh chóng lan rộng khắp thế giới – minh chứng cho mức độ phụ thuộc cực lớn của Internet hiện nay vào một số ít nhà cung cấp hạ tầng đám mây.

AWS cho biết vấn đề bắt đầu vào khoảng 2:45 sáng, ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ quan trọng, trong đó có Amazon DynamoDB, một nền tảng cơ sở dữ liệu mà hàng nghìn doanh nghiệp sử dụng. Đến 5:30 sáng, Amazon thông báo hệ thống “đang phục hồi đáng kể”, và hiện dần được khôi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, theo Financial Times, vẫn có nhiều ứng dụng mất thêm nhiều giờ mới có thể hoạt động ổn định.

Các chuyên gia an ninh mạng nhận định trên AP News rằng, không có dấu hiệu cho thấy đây là một cuộc tấn công mạng, mà nguyên nhân nằm ở lỗi cấu hình nội bộ. Dẫu vậy, sự cố này lại đặt ra câu hỏi đáng lo ngại: điều gì sẽ xảy ra khi “một nút hạ tầng” trọng yếu như AWS gặp trục trặc?

Từ lâu, vùng US-East-1 đã được xem là “trái tim” của Amazon, tập trung khối lượng dữ liệu khổng lồ của các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức trên khắp thế giới. Sự tập trung này giúp tối ưu chi phí và tốc độ, nhưng cũng khiến cả hệ thống trở nên dễ tổn thương khi một mắt xích gặp vấn đề.

“Chúng ta đang đặt quá nhiều niềm tin vào số ít nhà cung cấp dịch vụ đám mây,” một chuyên gia công nghệ nhận định với Wired. “Một lỗi nhỏ trong cấu hình DNS tại Virginia có thể khiến cả thế giới ‘đứng hình’ – đó là điều chưa từng có trong lịch sử Internet”.

Hệ lụy không chỉ nằm ở việc người dùng không thể vào ứng dụng hay website. Nó làm gián đoạn hàng loạt giao dịch tài chính, khiến doanh nghiệp mất doanh thu, và làm dấy lên lo ngại về tính phân tán của hạ tầng số toàn cầu. Một số ngân hàng Anh đã phải tạm ngừng dịch vụ trực tuyến, trong khi nhiều nền tảng thương mại điện tử tại châu Á và châu Âu bị đình trệ đơn hàng trong nhiều giờ.

Sau khi khắc phục, Amazon cho biết sẽ “xem xét lại kiến trúc hạ tầng nhằm tăng cường tính ổn định và khả năng phục hồi trong các khu vực trọng điểm”. Giới chuyên môn cho rằng, vấn đề sâu xa hơn nằm ở sự tập trung quá mức của nền kinh tế Internet vào một số “ông lớn” như Amazon, Microsoft hay Google. Chỉ cần một trung tâm dữ liệu trong số đó ngừng hoạt động, cả thế giới có thể cảm nhận rõ sự mong manh của hệ thống mà chúng ta vẫn tưởng là hoàn hảo.

Theo: The NY Times