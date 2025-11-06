Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sự cố bất thường khiến tàu vũ trụ Trung Quốc chưa trở về Trái đất

06-11-2025 - 20:30 PM | Tài chính quốc tế

Tàu vũ trụ Thần Châu-20 của Trung Quốc phải hoãn nhiệm vụ trở về Trái Đất sau khi con tàu có khả năng đã va đập với các mảnh vỡ trong không gian, Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết.

Đây là tình huống bất thường có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của trạm vũ trụ Thiên Cung.

Ngày 6/11, CMSA cho biết họ đang tiến hành phân tích va chạm và đánh giá rủi ro, nhưng không đưa ra lịch trình mới cho nhiệm vụ trở về.

Sự cố cho thấy các chuyến bay vũ trụ đối mặt với ngày càng nhiều rủi ro, khi số lượng mảnh vỡ hay rác trong không gian ngày càng nhiều. Chúng bắt nguồn từ các tầng tên lửa cũ và các bộ phận tàu vũ trụ bị bỏ lại, trôi trong không gian ở độ cao hàng trăm kilomet so với mặt đất, có nguy cơ va chạm với các phương tiện đang hoạt động.

Chương trình Thần Châu có nhiệm vụ đưa các phi hành gia Trung Quốc lên trạm Thiên Cung định kỳ 6 tháng để thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm sửa chữa các hư hại do mảnh vỡ không gian gây ra cho trạm.

Nhiệm vụ trở về của phi hành đoàn Thần Châu-19 hồi tháng 4 cũng bị trì hoãn, nhưng vì điều kiện thời tiết tại khu vực hạ cánh. Đây là lần đầu tiên nhiệm vụ trở về bị chậm vì mảnh vỡ không gian.

CMSA không cho biết Thần Châu-20 bị va chạm khi đang neo tại Thiên Cung, nơi Thần Châu-21 cũng đang ghép nối sau khi bay lên tuần trước. Hai phi hành đoàn đang trong giai đoạn bàn giao kéo dài vài ngày.

Theo quy trình vận hành, nếu Thần Châu-20 không thể sửa chữa được trên trạm, thì Thần Châu-21 sẽ được dùng để đưa phi hành đoàn trở về Trái đất.

Trong trường hợp cả 2 tàu đều hư hỏng không thể sử dụng, tàu Thần Châu dự phòng sẽ được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc lên đón các phi hành gia.

Tại trung tâm phóng, một tên lửa Trường Chinh-2F dự phòng và một tàu Thần Châu dự phòng luôn trong trạng thái sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp.

Dù thời gian trì hoãn có thể ngắn, nhưng kinh nghiệm cho thấy các phi hành gia đôi khi phải ở lại vũ trụ lâu hơn dự kiến. Năm ngoái, 2 phi hành gia NASA phải ở lại 9 tháng trên Trạm Vũ trụ quốc tế sau sự cố kỹ thuật với tàu vũ trụ Boeing Starliner.

Theo Bình Giang

Tiền phong

