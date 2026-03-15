Sự cố đường sắt đèo Hải Vân: Cục CSGT vào cuộc

Ngày 15-3, tin từ Cục CSGT Bộ Công an cho biết các lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố đường sắt đèo Hải Vân khiến một tàu hàng trật bánh.

Hiện trường vụ trật đầu máy tàu hàng tại Km768+875 qua đèo Hải Vân (ảnh: Cục CSGT)

Theo đó, ngày 14-3, tại Km768+875 tuyến đường sắt Bắc – Nam thuộc khu gian Hải Vân – Hải Vân Nam, TP Đà Nẵng xảy ra vụ trật bánh đầu máy tàu hàng AH1, không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cục CSGT đã chỉ đạo và cử lãnh đạo, cán bộ Phòng 6 trực tiếp đến hiện trường phối hợp Công an TP Đà Nẵng và ngành đường sắt kiểm tra, xử lý.

Qua kiểm tra hiện trường, bước đầu xác định có đá từ taluy dương phía trên tuyến rơi xuống đường sắt. Các lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức chuyển tải hành khách trên các đoàn tàu từ ga Đà Nẵng đến ga Lăng Cô và ngược lại, khẩn trương khắc phục sự cố, sớm khôi phục thông tuyến và bảo đảm an toàn chạy tàu.

Liên tục xảy ra sự cố đá rơi làm hư hỏng ray đường sắt

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định. Các tổ chức, cá nhân khi thi công công trình gần hành lang an toàn giao thông đường sắt cần chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong sáng và tối ngày 14-3, liên tiếp xảy ra đá rơi, uy hiếp an toàn hành lang đường sắt. Sự cố đá rơi tại Km768+875 khiến thanh ray đường sắt hư hỏng, gây ách tắc đường sắt qua đèo Hải Vân.

Hiện ngành đường sắt đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.