Dự kiến tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Hậu Giang – Cà Mau

Ngày 15-3, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Ban quản lý Dự án (QLDA) Mỹ Thuận đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc tạm dừng khai thác tạm tuyến chính Dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.

Tuyến cao tốc Hậu Giang – Cà Mau dự kiến sẽ tạm dừng khai thác trong một tháng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc sớm đưa các dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau vào khai thác nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, Ban QLDA Mỹ Thuận đã tổ chức khai thác tạm thời tuyến chính từ ngày 19-1 để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo báo cáo của nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát, các nhà thầu đang tiếp tục thi công các hạng mục còn lại, như: rãnh tiêu năng, gia cố mái taluy… Việc thi công trên đường đang khai thác mặc dù đã được thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông cũng như công nhân và thiết bị thi công.

Ngoài ra, do vừa thi công vừa phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn nên các đơn vị chủ yếu thi công vào ban ngày dẫn đến thời gian thi công bị kéo dài.

Trên cơ sở nội dung văn bản của Bộ Xây dựng về việc rà soát, tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và đoạn Hậu Giang – Cà Mau; ý kiến của Cục Cảnh sát giao thông về việc kiến nghị khắc phục các bất hợp lý trên tuyến Hậu Giang – Cà Mau…, Ban QLDA Mỹ Thuận dự kiến tạm dừng việc khai thác tạm tuyến chính của dự án.

Thời gian dự kiến tạm dừng khai thác từ ngày 16-3 đến ngày 15-4. Trong thời gian tạm dừng, các phương tiện di chuyển theo hướng từ Cần Thơ đến Cà Mau có thể di chuyển theo tuyến cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang đến nút giao IC5 để ra quốc lộ 61 hoặc di chuyển trên quản lộ Phụng Hiệp và Quốc lộ 1 như trước đây.