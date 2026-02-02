Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sự cố mạng gây thiệt hại cho doanh nghiệp

02-02-2026 - 09:54 AM | Kinh tế số

Theo nghiên cứu của VDC Research, hơn 60% doanh nghiệp (DN) công nghiệp trong năm 2025 đã chịu thiệt hại đáng kể do các sự cố an ninh mạng.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại khoảng cách giữa các nhóm bảo mật và lãnh đạo DN. Trong khi các chuyên gia an ninh tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro thì ban lãnh đạo lại phải cân nhắc giữa yêu cầu bảo mật và mục tiêu kinh doanh tổng thể. Sự thiếu đồng bộ này thường dẫn đến xung đột ưu tiên và khiến nhiều sáng kiến an ninh mạng không được đầu tư đầy đủ.

Kaspersky đã giới thiệu công cụ tính toán tiết kiệm an ninh mạng dành cho các hệ thống vận hành trong công nghiệp. Công cụ trực tuyến này giúp DN ước tính chi phí tiềm ẩn do việc bảo mật chưa đầy đủ, đồng thời chuyển các rủi ro an ninh mạng thành những chỉ số tài chính cụ thể. Qua đó, DN có cơ sở dữ liệu rõ ràng hơn để thảo luận chiến lược, xác định ưu tiên và phân bổ ngân sách phù hợp. Công cụ cũng cho phép so sánh mức độ an toàn của DN với các đơn vị cùng ngành trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng. Theo ông Andrey Strelkov, Trưởng Bộ phận Sản phẩm An ninh mạng công nghiệp tại Kaspersky, công cụ này giúp các nhà quản lý và đội ngũ kỹ thuật xây dựng kế hoạch đầu tư an ninh mạng dựa trên dữ liệu, nhận diện rõ giá trị kinh tế của việc bảo vệ hệ thống.

Theo L. Tỉnh

Người Lao động

