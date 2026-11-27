Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Đáo hạn thẻ tín dụng là cách gọi phổ biến trên thị trường đối với dịch vụ mà bên cung cấp ứng trước một khoản tiền để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng cho khách hàng. Sau khi hạn mức thẻ được khôi phục, bên cung cấp dịch vụ thường thực hiện giao dịch qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS) để thu hồi số tiền đã ứng trước cùng phí dịch vụ.

Tuy nhiên, nếu giao dịch qua máy POS không phát sinh việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế mà chỉ nhằm mục đích đáo hạn dư nợ thẻ tín dụng thì đây là giao dịch thanh toán khống, không phù hợp với quy định pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng.

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư số 18/2024/TT-NHNN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 45/2025/TT-NHNN, thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hợp pháp và rút tiền mặt theo thỏa thuận giữa chủ thẻ với tổ chức phát hành thẻ. Đồng thời, điểm a khoản 1 Điều 25 Thông tư số 18/2024/TT-NHNN quy định các bên liên quan phải từ chối thanh toán đối với giao dịch thanh toán khống.

Như vậy, việc sử dụng dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng thông qua giao dịch thanh toán khống là hành vi vi phạm quy định pháp luật và có thể bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Bên cạnh rủi ro pháp lý, khách hàng còn có nguy cơ bị lộ thông tin thẻ, phát sinh giao dịch trái phép, bị khóa thẻ hoặc chấm dứt quyền sử dụng thẻ theo quy định và thỏa thuận với ngân hàng. Đặc biệt, việc đáo hạn liên tục không làm giảm nghĩa vụ trả nợ mà còn khiến chi phí tài chính ngày càng gia tăng.

Do đó, khi gặp khó khăn trong việc thanh toán dư nợ thẻ tín dụng, khách hàng nên chủ động liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để được tư vấn phương án phù hợp, như thanh toán số tiền tối thiểu hoặc chuyển đổi dư nợ sang trả góp nếu đáp ứng điều kiện. Khách hàng không nên sử dụng dịch vụ đáo hạn thông qua giao dịch thanh toán khống, đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật thẻ cho bên cung cấp dịch vụ.