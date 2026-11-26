Không chỉ là bước cụ thể hóa Đề án 06 của Chính phủ, kế hoạch này còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi đặt người dân làm trung tâm, từng bước chuẩn hóa dữ liệu an sinh và tiến tới tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Hà Nội đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản chính chủ. Ảnh: Khánh Vân

Từ những con số biết nói đến yêu cầu bảo vệ quyền lợi chính đáng

Hiện nay, trên địa bàn Thủ đô có tổng cộng 608.641 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Trong đó, tỷ lệ người nhận tiền qua tài khoản đã đạt con số ấn tượng với 606.537 người, chiếm 99,65%; chỉ còn 2.104 người đang nhận tiền mặt trực tiếp tại các điểm chi trả. Tuy nhiên, đằng sau tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt gần như tuyệt đối ấy, cơ quan chức năng nhận thấy vẫn còn tới 78.067 trường hợp đang nhận tiền qua tài khoản của người khác theo hình thức ủy quyền.

Thực tế cho thấy, việc nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản ủy quyền hoặc nhận tiền mặt tiềm ẩn không ít bất cập trong quản lý và rủi ro cho chính người thụ hưởng. Khi dòng tiền an sinh không đi thẳng vào tài khoản mang tên người hưởng, tính minh bạch và chủ động trong chi tiêu bị hạn chế; đồng thời dễ phát sinh những rắc rối pháp lý khi người được ủy quyền thay đổi nơi cư trú, gặp sự cố cá nhân hoặc hết thời hạn ủy quyền. Đối với công tác quản lý nhà nước, việc duy trì tỷ lệ lớn tài khoản ủy quyền gây khó khăn cho quá trình đối soát, làm sạch dữ liệu dân cư và đồng bộ hóa thông tin trên nền tảng số.

Chính vì vậy, Kế hoạch số 452/KH-UBND ra đời nhằm giải quyết căn cơ bài toán này. Trọng tâm của kế hoạch là tập trung rà soát, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hai nhóm đối tượng chính: 2.104 người đang nhận tiền mặt và 78.067 người đang nhận qua tài khoản ủy quyền chuyển sang nhận tiền qua tài khoản cá nhân chính chủ. Đặc biệt, thành phố cũng dành sự quan tâm riêng cho các trường hợp đặc thù gặp khó khăn trong việc mở, sử dụng tài khoản hoặc thực hiện thủ tục chuyển đổi, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ công một cách công bằng nhất.

Kế hoạch số 452/KH-UBND được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 20-11-2026 đến hết ngày 30-6-2027, trong đó giai đoạn cao điểm diễn ra từ ngày 1-5-2027 đến hết ngày 30-6-2027. Xuyên suốt quá trình thực hiện, UBND thành phố quán triệt nguyên tắc cốt lõi: Việc chuyển đổi phương thức nhận tiền phải dựa trên cơ sở tự nguyện của người hưởng; tuyệt đối bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân và không làm gián đoạn việc chi trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này một cách khoa học, thành phố thiết lập quy trình triển khai chặt chẽ gồm 4 bước. Trước hết, BHXH thành phố phối hợp với Bưu điện thành phố tổng hợp dữ liệu, chuyển về BHXH cơ sở để phối hợp cùng UBND xã, phường đối chiếu, xác minh thực tế và phân loại danh sách. Những trường hợp đủ điều kiện vận động thông thường và những trường hợp thuộc nhóm đặc thù được tách bạch rõ ràng để có phương án tiếp cận phù hợp.

Tiếp đó, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh đến từng địa bàn dân cư nhằm giúp người dân hiểu rõ lợi ích thiết thực của tài khoản chính chủ cũng như cách thức sử dụng Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Ở bước hỗ trợ mở tài khoản và thay đổi phương thức nhận tiền, quy trình phối hợp liên thông giữa ngân hàng thương mại, bưu điện, cơ quan BHXH và chính quyền cơ sở được kích hoạt tối đa. Cuối cùng, công tác tổng hợp, báo cáo được thực hiện định kỳ hằng tháng và tổng kết vào đầu tháng 7-2027, tạo cơ sở đánh giá thực chất hiệu quả triển khai.

Nền tảng vững chắc cho nền an sinh hiện đại, minh bạch

Điểm sáng nổi bật, tạo nên giá trị nhân văn sâu sắc của Kế hoạch số 452/KH-UBND chính là cơ chế hỗ trợ tận tâm dành cho người cao tuổi, người sức khỏe yếu, người hạn chế khả năng đi lại. Thấu hiểu rằng phần lớn người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH là người lớn tuổi, còn e ngại trước công nghệ và thủ tục ngân hàng, UBND thành phố đã yêu cầu các đơn vị tổ chức hỗ trợ linh hoạt tại các điểm tập trung lưu động ở tổ dân phố, khu dân cư hoặc trực tiếp đến tận nhà người dân.

Tích cực hỗ trợ người dân trong việc thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội. Ảnh: Khánh Vân

Trong guồng máy phối hợp ấy, mỗi cơ quan, đơn vị đều được phân công trách nhiệm rõ ràng, phát huy tối đa thế mạnh chuyên môn. BHXH thành phố Hà Nội giữ vai trò đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc. Lực lượng Bưu điện thành phố và các Bưu điện Trung tâm bố trí nhân lực trực tiếp hướng dẫn người hưởng mở tài khoản, tiếp nhận và bàn giao hồ sơ chuyển đổi. Công an thành phố chỉ đạo công an cơ sở phối hợp xác minh thông tin nhân thân, căn cước công dân và cư trú khi cần thiết, bảo đảm tính chính xác tuyệt đối của dữ liệu.

Về phía hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 chỉ đạo các ngân hàng thương mại nghiên cứu đơn giản hóa quy trình, bố trí phương tiện, nhân lực phối hợp cùng bưu điện đến tận nhà hỗ trợ người dân. Đáng chú ý, thành phố yêu cầu nghiêm ngặt việc mở tài khoản phải hoàn toàn tự nguyện, tuyệt đối không gắn kèm yêu cầu đăng ký hay sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính khác mà người hưởng không có nhu cầu. Cùng với đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chỉ đạo các điểm hỗ trợ dịch vụ công số phối hợp chứng thực chữ ký văn bản ủy quyền khi người dân cần. Tại cơ sở, UBND các xã, phường huy động Tổ công tác Đề án 06, Tổ công nghệ số cộng đồng và các đoàn thể triển khai phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", biến chủ trương lớn thành hành động gần gũi, thiết thực.

Có thể khẳng định, Kế hoạch số 452/KH-UBND không chỉ đơn thuần là một chiến dịch hành chính nhằm thay đổi phương thức chi trả, mà còn mang lại những tác động sâu rộng, bền vững đối với đời sống xã hội Thủ đô.

Đối với người dân, việc sở hữu tài khoản cá nhân chính chủ giúp họ hoàn toàn làm chủ nguồn tài chính của mình. Tiền lương hưu, trợ cấp được chuyển thẳng vào tài khoản đúng kỳ hạn, an toàn, không phải chờ đợi tại điểm chi trả hay phụ thuộc vào người nhận thay. Người hưởng có thể dễ dàng kiểm tra số dư, thanh toán hóa đơn điện, nước, dịch vụ y tế hoặc rút tiền bất cứ khi nào cần thiết. Hơn thế nữa, đây là bước đệm quan trọng để người dân Thủ đô làm quen và khai thác hiệu quả Tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng VNeID - nơi hội tụ các chính sách an sinh của Nhà nước một cách đồng bộ, thuận tiện.

Đối với công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội, kế hoạch góp phần nâng cao tính minh bạch, phòng ngừa rủi ro thất thoát, trục lợi chính sách, đồng thời giảm tải áp lực chi trả thủ công cho bộ máy cơ sở. Ngay cả sau khi đợt cao điểm kết thúc vào ngày 30-6-2027, nhiệm vụ rà soát, cập nhật và vận động người hưởng chuyển sang tài khoản chính chủ vẫn sẽ được các cơ quan duy trì thường xuyên, liên tục.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở cùng cách làm linh hoạt, thấu tình đạt lý, Kế hoạch số 452/KH-UBND hứa hẹn sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chi trả an sinh xã hội. Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại, chuyên nghiệp, mang lại sự hài lòng và yên tâm cho mỗi người dân Thủ đô.